Як сніданок перед школою пов’язаний із кращим мовленням, математикою та результатами тестів

Сніданок / © Credits

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Поспіх вранці, пізні пробудження та вибагливість у їжі можуть ускладнити сніданки перед школою. Дослідження показують, що коли пропуск сніданку стає звичайною звичкою, діти можуть відчути наслідки, щойно почнеться навчальний день.

Woman`s World розповідає, що відбувається, коли діти пропускають сніданок перед школою.

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Пропуск сніданку перед школою може призвести до того, що діти почуватимуться втомленими, неспокійними або дратівливими, а енергія та настрій часто падають до середини ранку.

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Чи впливає сніданок на пам’ять, увагу та успішність у школі

Американська академія педіатрії стверджує, що регулярне пропускання сніданку означає, що діти втрачають переваги, пов’язані з успішністю в школі, і дослідження, на яке вона посилається, пов’язує сніданок з кращим функціонуванням мозку, пам’яттю та увагою.

Дослідження, на які посилається Американська академія педіатрії, показали, що діти, які снідають перед стандартизованим тестом, отримали вищі бали з математики, правопису та читання, ніж ті, хто цього не робив. Отже шкільні сніданки, обіди та перекуси сприяють навчанню, зростанню та здоров’ю, а також втамовують голод.

Чому діти пропускають сніданок

Причини різні. Деякі діти є вибірковими їдцями або не люблять традиційні страви на сніданок, тоді як інші можуть пропускати сніданок, бо намагаються уникнути збільшення ваги. Поспішне збирання вранці також може залишити старших підлітків, які прямують до школи, без часу на їжу. Дослідження показує, що учні, які повідомляли, що отримували переважно оцінки A або B, рідше пропускали сніданок щодня, хоча, оскільки дослідження було перехресним, результати показують зв’язок і не доводять, що пропуск сніданку призводить до нижчих оцінок.

Які є ідеї для швидкого сніданку для насичених шкільних ранків

Експерти рекомендують готувати якомога більше напередодні ввечері, наприклад, розкладати тарілки та нарізати фрукти, щоб ранок був менш хаотичним.

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Варіанти швидкого сніданку включають свіжі фрукти, цільнозернові пластівці з низьким вмістом цукру, йогурт або смузі та суміш для перекусу. Якщо діти не голодні зранку, батьки можуть упакувати їм сніданок, щоб вони з’їли його трохи пізніше, наприклад, в автобусі або між уроками. Сім’ї також можуть перевірити, чи є сніданок у школі чи дитячому садку їхньої дитини, що може трохи зняти навантаження з напружених ранків і допомогти переконатися, що діти щось поїдять перед початком навчального дня.

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