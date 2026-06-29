Як спека впливає на серце та змушує організм працювати на межі можливостей

Як спека змушує організм працювати на межі та впливає на серце / © Credits

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Ми звикли сприймати спеку як фон для літа, проте для серцево-судинної системи це справжній стрес-тест. Навіть у стані спокою серце не має «канікул», воно продовжує качати кров і реагує на кожну зміну температури, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Коли стає спекотно, тіло вмикає складний механізм охолодження. І хоча він рятує нас від перегріву, для серця це означає одне — роботу у посиленому режимі.

Спека впливає на серце

Коли температура навколо зростає, організм намагається віддати надлишкове тепло через шкіру. Для цього судини розширюються, а серце починає швидше перекачувати кров, щоб «винести» тепло ближче до поверхні тіла.

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Цей процес контролюється нервовою системою та працює автоматично, серце б’ється швидше, кровоносні судини стають ширшими, а кров активніше циркулює.

З одного боку — це захист від перегріву та таких станів, як теплове виснаження чи тепловий удар, з іншого — значне навантаження на серцево-судинну систему. Фактично організм запускає внутрішній «режим охолодження», але ціною підвищеної роботи серця.

Пульс росте разом із температурою

Один із найпомітніших ефектів спеки — прискорення серцевого ритму. З підвищенням внутрішньої температури тіла серце може додавати приблизно до 10 ударів на хвилину. Це означає, що навіть спокійне перебування на сонці здатне підняти пульс до рівня, який організм зазвичай демонструє під час фізичного навантаження.

У деяких випадках пульс у стані спокою може перевищувати 100 ударів на хвилину — стан, який називають тахікардією.І якщо до цього додається фізична активність, наприклад, прогулянка, спорт чи навіть робота на городі, серце працює ще інтенсивніше та швидко наближається до пікових навантажень.

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Коли падає тиск

Паралельно з прискоренням пульсу відбувається ще одна важлива зміна — зниження артеріального тиску. Через розширення судин кров легше циркулює ближче до поверхні шкіри, що допомагає віддавати тепло. Проте водночас тиск може знижуватися нижче звичних показників.

У деяких випадках він падає нижче 90/60 мм рт. ст. — стан, який називають гіпотензією. Це може викликати слабкість, запаморочення чи відчуття нестабільності, особливо якщо організм зневоднений чи тривалий час перебуває під впливом високих температур.

Сигнали, які не можна ігнорувати

У більшості випадків короткочасні зміни пульсу чи тиску — нормальна реакція організму на спеку. Але інколи тіло починає подавати сигнали перевантаження. Серед можливих симптомів:

запаморочення чи непритомність

сильна слабкість і втома

головний біль

серцебиття чи відчуття «пропущених ударів»

м’язові судоми

нудота чи блювання

задишка

Усе це може бути ознакою перегріву, зневоднення чи теплового виснаження. У моменті симптоми часто схожі між собою, тому важливо реагувати на будь-який дискомфорт.

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Особливо небезпечними є ознаки теплового удару: сплутаність свідомості, порушення мовлення, різке запаморочення, втрата свідомості чи порушення зору. У таких випадках потрібна негайна медична допомога.

Хто чутливий до спеки

Не всі однаково реагують на високі температури. Є групи людей, для яких спека становить підвищений ризик. До них належать люди з:

серцево-судинними захворюваннями

порушеннями роботи вегетативної нервової системи

хворобами нирок

розсіяним склерозом

ортостатичною гіпотензією

надмірною вагою

респіраторними захворюваннями (астма)

Також підвищена чутливість до спеки може бути у тих, хто приймає певні препарати, зокрема ліки для зниження тиску чи діуретики, які впливають на об’єм рідини в організмі.

Підтримка серця у спеку

Найкраща стратегія — не перевантажувати організм у найспекотніші години та допомагати йому охолоджуватися природним шляхом. Фахівці радять:

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робити перерви у тіні чи у прохолодних приміщеннях

пити достатньо води

носити легкий, вільний одяг, який дозволяє шкірі «дихати»

уникати перебування на вулиці у пік спеки

Проте навіть за дотримання цих правил найважливішим залишається одне — уважність до власного стану. Якщо з’являється відчуття сильного серцебиття, слабкості чи перегріву, потрібно негайно зменшити навантаження та дати організму охолонути.

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