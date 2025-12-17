Як старіння мозку впливає на мислення / © Associated Press

Реклама

Ми починаємо помічати це майже непомітно: слово «крутиться на язику», але не згадується одразу, багатозадачність втомлює швидше, а нову інформацію хочеться «переспати», перш ніж вона вкладеться в голові. І у цю мить з’являється питання, яке ми рідко вимовляємо вголос, чи це вже вікове.

Старіння мозку часто лякає більше, ніж зморшки, бо торкається нашої ідентичності, пам’яті, здатності мислити та бути собою. Однак, видання The National Institutes of Health розповіло, що зміни у мисленні з віком — не лише неминучі, а й набагато складніші, цікавіші та оптимістичніші, ніж ми звикли думати.

Що змінюється з віком

З роками мозок, як і все тіло, проходить природні трансформації. Деякі з них ми помічаємо у повсякденному житті:

Реклама

слова чи імена можуть повільніше згадуватися;

стає складніше робити кілька справ одночасно;

ви швидше втомлюєтеся;

на опанування нової інформації потрібно трохи більше часу.

Усе це — нормальні вікові зміни, а не ознаки хвороби. Якщо дати мозку достатньо часу, люди старшого віку виконують складні завдання не гірше за молодших.

Що покращується з віком

Старіння мозку має і світлий бік.

словниковий запас у старшому віці збільшується;

глибина розуміння значень слів стає більшою;

з’являється здатність бачити ширшу картину та приймати виважені рішення;

життєвий досвід допомагає краще орієнтуватися у складних ситуаціях.

Фактично мозок переходить від швидкості до мудрості.

Що фізично відбувається з мозком

З віком у мозку справді відбуваються структурні зміни:

Реклама

деякі ділянки, відповідальні за навчання та складні когнітивні процеси, зменшуються в об’ємі;

передача сигналів між нейронами може ставати менш ефективною;

кровопостачання мозку трохи знижується;

рівень запалення в організмі може зростати.

Це може впливати на пам’ять і швидкість мислення — навіть у здорових людей. Водночас мозок зберігає нейропластичність, тобто здатність змінюватися, адаптуватися та створювати нові нейронні зв’язки впродовж усього життя.

Хто такі люди з надзвичайною стійкістю мозку до старіння

Особливу увагу привертають так звані люди з надзвичайною стійкістю мозку до старіння — це люди у 80, 90 і навіть 100 років, чия пам’ять і мислення відповідають рівню людей на 20–30 років молодших. Вчені намагаються збагнути, що саме відрізняє цих людей. Серед можливих чинників — спосіб життя, фізична активність, соціальні зв’язки, генетика та ставлення до навчання протягом життя.

Мета цих досліджень: зрозуміти, як уповільнити чи навіть повернути назад вікове зниження когнітивних функцій.

Зв’язок мозку та тіла

Наука дедалі переконливіше доводить, що мозок і тіло працюють як єдина система. Ті, хто дотримується 4–5 здорових звичок, мають на 60% нижчий ризик розвитку хвороби Альцгеймера. До цих звичок належать:

Реклама

регулярна фізична активність;

відмова від куріння;

помірне чи відсутнє вживання алкоголю;

середземноморський тип харчування;

розумова активність, наприклад, читання, навчання та хобі.

Навіть 2–3 з цих факторів знижують ризик на 37%.

Якщо зміни у пам’яті чи мисленні починають заважати повсякденному життю, чи викликають тривогу, важливо не ігнорувати це. Лікар допоможе зрозуміти, чи є ці зміни нормальними віковими, чи потребують додаткової уваги.

Старіння мозку — це не вирок і не втрата себе, це перехід у нову форму мислення, де швидкість змінюється глибиною, а досвід стає найціннішим ресурсом. І що раніше ми почнемо дбати про мозок, через рух, харчування, цікавість і зв’язок із життям, то довше він залишатиметься нашим союзником.