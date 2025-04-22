Як сидяча робота шкодить вашому серцю / © Credits

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Нові наукові дослідження дедалі гучніше б’ють на сполох: тривале сидіння не просто шкодить фігурі чи хребту — воно значно підвищує ризик серцевих захворювань. Причому навіть у тих, хто регулярно займається спортом. То як саме сидяча робота шкодить серцю, чому спорт не завжди рятує та як захистити себе — розповіло видання The Harvard Gazette.

Сидіти — шкідливо, навіть якщо ви тренуєтесь

За даними того ж дослідження, тривале сидіння може збільшити ризик серцевої недостатності до 60%, навіть у фізично активних людей. Дослідники співпрацювали з лікарнею та з’ясували: якщо людина проводить у сидячому положенні понад 10,6 годин на добу (а це цілком типово для офісних працівників), то ризик розвитку чотирьох основних типів серцевих хвороб — включно з серцевими нападами, фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та смертю від серцево-судинних причин — суттєво зростає.

Чому так відбувається

Малорухливість сповільнює кровообіг, сприяє застою крові у нижніх кінцівках, порушує обмін ліпідів і глюкози, це створює передумови для утворення тромбів, підвищення артеріального тиску та розвитку атеросклерозу. Усе це — прямий шлях до проблем із серцем.

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Багато хто вважає, що вечірня пробіжка чи похід у спортзал компенсує години, проведені у сидячому положенні. Але дані показують інше, фізичні навантаження, хоча й важливі, проте не здатні повністю нейтралізувати шкоду від надмірного сидіння.

Що таке «малорухливий спосіб життя»

У дослідженні термін «сидячий спосіб життя» охоплює будь-яку несплячу активність із низькими витратами енергії — це не тільки сидіння на роботі, а й перегляд телевізора, прокрутка стрічки у смартфоні, тривале водіння чи навіть читання лежачи. Проблема у тому, що навіть дотримання офіційних рекомендацій щодо фізичної активності — не менше 150 хв на тиждень — не скасовує шкідливого впливу тривалого сидіння.

Найнебезпечніше — серцева недостатність

Саме серцева недостатність і смерть від серцево-судинних захворювань найбільше пов’язані з тривалим сидінням. Навіть регулярні тренування не компенсують повністю ці ризики.

Фізична активність справді знижує ризик інфаркту чи аритмії, однак вона не скасовує вплив багатогодинного сидіння на серцеву недостатність. Тому принцип «сиджу багато, але тренуюсь» працює не для всіх аспектів серцевого здоров’я.

Як захистити серце, якщо у вас сидяча робота

Рухайтеся щогодини. Вставайте кожні 30–60 хв. Пройдіться по офісу, зробіть легку розминку чи просто потягніться — це вже активізує кровообіг.

Розгляньте варіант регульованого столу, щоб частину часу працювати стоячи.

Короткі прогулянки на вулиці в обідню перерву значно покращують самопочуття.

Замість телевізора чи телефона — йога, танці, легка зарядка.

Якщо ваша робота передбачає багато сидіння — це ще не вирок. Важливо розуміти ризики та вживати прості, але регулярні заходи, щоб зменшити вплив цієї щоденної рутини. Не ігноруйте сигнали тіла, не відкладайте рух «на потім» і пам’ятайте: ваше серце заслуговує на турботу — щодня, а не лише у спортзалі.