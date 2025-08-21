Як силові тренування можуть допомогти вам у постменопаузі / © Credits

З віком м’язова маса поступово зменшується, а в період менопаузи цей процес прискорюється через падіння рівня естрогену. Менше м’язів — менше сили, більше ризику падінь, втрати активності та залежності від допомоги інших.

Ще одна проблема — зниження щільності кісток. Саме дефіцит естрогену підвищує ризик остеопорозу, за якого кістки стають крихкими. Ліки можуть полегшити симптоми, але надійно зупинити втрату щільності допомагають лише вправи з навантаженням, про це розповіло видання Kettering Health.

Силові тренування не тільки сповільнюють втрату м’язів і кісткової маси, а й можуть навіть відновлювати їх. Це означає міцніші кістки, більше енергії та менший ризик переломів у майбутньому.

Які вправи підходять

Не потрібно братися одразу за великі штанги чи важкі гантелі. Навіть невеликі ваги, від 1 до 3 кг, можуть дати результат, якщо виконувати вправи регулярно.

Приклади простих, але ефективних вправ:

присідання з власною вагою чи з легкими гантелями;

жими руками (вперед, вгору) з пляшками води чи гантелями;

віджимання від стіни чи від лавки;

підйоми на носки для зміцнення литкових м’язів;

вправи з еспандером або гумовою стрічкою.

Для жінок з обмеженою рухливістю підійдуть сидячі вправи з гантелями чи навіть аквааеробіка, де вода зменшує навантаження на суглоби, але водночас створює природний опір.

Не варто боятися «перекачатися»

Багато жінок бояться, що силові тренування зроблять їх надто «мускулистими». Насправді це міф, для формування великої маси потрібні високі рівні тестостерону, якого у жінок значно менше. Натомість регулярні вправи допомагають:

підтягнути тіло,

покращити поставу,

зробити шкіру пружнішою,

відновити енергію.

Бонуси від силових тренувань

Силові вправи впливають не лише на м’язи та кістки. Вони:

покращують обмін речовин, допомагають уникнути набору ваги;

знижують рівень «поганого» холестерину (LDL) та підвищують «хороший» (HDL);

стабілізують рівень цукру у крові, зменшують ризик діабету II типу;

підіймають настрій та знижують симптоми депресії, які нерідко супроводжують менопаузу.

З чого почати

Починайте з 2 тренувань на тиждень по 20–30 хв.

Перед силовими вправами робіть легку розминку, наприклад, прогулянку, розтяжку чи кілька хвилин кардіо.

Виконуйте вправи у повільному темпі, контролюйте техніку.

Додавайте вагу поступово, щойно вправи стають занадто легкими.

Обов’язково завершуйте тренування розтяжкою.

Якщо маєте хронічні захворювання, остеопороз або проблеми зі спиною, порадьтеся з лікарем або фізіотерапевтом, перш ніж почати.

Силові тренування у постменопаузі — це не про рекорди у спортзалі. Це про здорові кістки, сильні м’язи, гарне самопочуття та молодість вашого тіла. Почати можна з маленьких кроків і ваш організм віддячить вам за це роками активного та якісного життя.