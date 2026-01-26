Як температура тіла впливає на сон і як використати це собі на користь / © Credits

Сон — річ примхлива. Ми звикли думати, що головне — кількість годин, але якість сну не менш важлива. Якщо ви спите 7–8 годин і все одно прокидаєтеся млявими, причина може ховатися в одному недооціненому факторі — температурі тіла та середовища.

Видання Real Simple розповіло, що невелике зниження температури перед сном допомагає швидше заснути, рідше прокидатися вночі та збільшує фазу глибокого сну — тієї самої, яка відповідає за відновлення, енергію та ясність думок.

Важливість глибокого сну

Глибокий сон — це найвідновлювальніша стадія сну. Саме у цій фазі:

мозок очищується від токсинів,

тіло відновлює тканини,

регулюються гормони, які впливають на енергію, обмін речовин та імунітет.

Без достатньої кількості глибокого сну людина може прокидатися втомленою навіть після «повноцінної» ночі. Найбільше глибокого сну ми отримуємо у першій половині ночі, тому правильні умови перед засинанням критично важливі.

Як температура пов’язана з циклом сну

Наш сон тісно пов’язаний із циркадними ритмами — внутрішнім біологічним годинником. Температура тіла природно знижується перед сном і під час нього, та досягає мінімуму рано-вранці. Це зниження температури:

активує парасимпатичну нервову систему (режим спокою),

зменшує рівень кортизолу,

уповільнює серцебиття,

сприяє глибокому та безперервному сну, включно з REM-фазою.

Якщо ж у спальні надто тепло, сон стає поверхневим і фрагментованим.

Температурні хитрики

Прохолодний вологий рушник. Один із найпростіших і водночас ефективних способів. Покладіть прохолодний вологий рушник або серветку на лоб та очі, це допоможе швидше запустити процес зниження температури тіла.

Теплий душ або ванна. Звучить парадоксально, але працює. Теплий душ за годину до сну підвищує температуру тіла, а після виходу з ванної тепло «випаровується» та тіло швидше охолоджується — сигнал для мозку, що час спати.

Шкарпетки для сну. Теплі ноги та холодне тіло. Коли судини у стопах розширюються, тепло переходить від центру тіла до кінцівок і мозок отримує чіткий сигнал до сну.

Повітря та вентиляція. Навіть якщо температура у кімнаті комфортна, застій повітря може заважати. Відчинене вікно чи вентилятор допомагають уникнути перегріву та підтримують стабільний мікроклімат.

Натуральна постіль. Важкі ковдри, ті, які запамʼятовують форму та синтетика можуть затримувати тепло. Варто звернути увагу на легкі ковдри, бавовняні чи бамбукові простирадла, охолоджувальні подушки чи топери з терморегуляцією. Особливо важливо не накривати щільно тулуб у перші години сну, адже саме тоді організм входить у фазу глибокого відновлення.

Глибокий сон не завжди вимагає складних ритуалів або дорогих гаджетів. Іноді достатньо простого температурного налаштування. Трохи прохолоди, більше повітря та правильних текстур навколо.