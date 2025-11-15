Як волонтерство може сповільнити старіння мозку: нове дослідження

Як волонтерство може сповільнити старіння мозку / © Credits

Реклама

Нове дослідження, опубліковане у журналі Social Science&Medicine, показало, що навіть кілька годин на тиждень, присвячені волонтерству чи простій допомозі близьким, можуть сповільнити вікове погіршення когнітивних функцій на 15–20%.

Так, звичні поради «їжте правильно, спіть достатньо, менше стресу» залишаються актуальними. Але тепер до списку засобів для збереження здорового мозку додається ще один пункт — допомагайте іншим.

Як це працює

У дослідженні взяли участь понад 30 тисяч людей віком від 51 року, і результати вразили навіть учених. Ті, хто регулярно займався волонтерством або просто допомагав іншим, наприклад, возив сусідів до лікаря, сидів із онуками, допомагав з податками чи доглядав за садом, мали повільніше погіршення пам’яті, уваги та мислення.

Реклама

Причому ефект спостерігався як у тих, хто формально волонтерив, через організації чи програми, так і у тих, хто робив це неформально, без статусу чи нагород. Навіть звичайна допомога друзям або сусідам приносить такі самі когнітивні переваги, як і офіційне волонтерство.

Скільки часу потрібно, щоб отримати користь

Лише 2–4 години допомоги на тиждень і позитивні зміни вже помітні. Головне — регулярність. Адже дослідники помітили, що люди, які повністю припиняли допомагати іншим, швидше втрачали когнітивні навички.Важливо, щоб люди старшого віку залишалися залученими до активностей, які дають відчуття потрібності та спілкування.

Ефективність

Науковці вважають, що ключ — у соціальних зв’язках. Волонтерство зменшує почуття самотності, додає сенсу життя та підтримує емоційний баланс. А це — один із найпотужніших чинників профілактики деменції.

І хоч біологічні механізми цього впливу ще вивчають, очевидно одне, що коли ми допомагаємо іншим, ми активуємо ті ж самі «нейронні центри винагороди», що й за фізичної активності чи соціальній взаємодії.

Реклама

Підтримати сусідку, допомогти знайомій із дітьми, поділитися досвідом або просто вислухати — усе це маленькі дії з великим ефектом. Не лише для інших, а й для вашого мозку.

Тож наступного разу, коли ви підвозите подругу чи допомагаєте бабусі з закупівлею, памʼятайте, ви не просто робите добру справу. Ви інвестуєте у власне довголіття.