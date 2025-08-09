Як використовувати сонцезахисний спрей, в якості дерматологічного засобу / © Credits

Саме тому сонцезахисні засоби — не косметика, а справжній дерматологічний щит. І серед найзручніших у використанні — сонцезахисний спрей. Однак більшість людей використовує його неправильно. Про це застерігає дерматологиня Dr. Geeta Yadav.

Сонцезахисний спрей — це рідка форма сонцезахисту в аерозольному балончику. Основна перевага — швидкість нанесення та зручність. Проте через легкий формат його легко недодати, розпорошити нерівномірно чи взагалі вдихнути, а все це знижує ефективність і може зашкодити здоров’ю.

Як правильно користуватися сонцезахисним спреєм

Не розпиляйте спрей прямо на обличчя

Це не тільки неефективно, але й небезпечно для дихальних шляхів.

Як правильно:

Спрей наносьте спочатку на долоню, а вже потім акуратно розподіляйте по обличчю? особливо у зонах навколо очей, носа, вух і шиї. Так ви уникнете вдихання аерозолю та забезпечите рівномірне покриття.

Тримайте флакон на відстані 2–3 см від шкіри

Не обприскуй себе з далекої відстані, так велика кількість засобу просто розсіється у повітрі.

Як правильно:

Розпиляйте спрей, поки шкіра не стане блискучою, це візуальний індикатор, що ви нанесли достатню кількість засобу. Після цього обов’язково розітріть його руками, це рівномірно розподілить активні компоненти та посилить захист.

Не економте, використовуй достатню кількість

Основна помилка — надто тонкий шар, який не захищає шкіру.

Скільки потрібно:

Для тіла — приблизно 4–6 секунд розпилення на кожну зону (руки, ноги, спина, груди тощо).

Для обличчя — приблизно 1 ч. л засобу, якщо переводити у рідкий об’єм.

Повторюйте нанесення кожні 2 години

Сонцезахист не тримається весь день, навіть якщо на упаковці написано «водостійкий».

Як правильно:

Повторюйте нанесення кожні 2 години.

Обов’язково оновіть шар після плавання, потовиділення чи витирання рушником.

Не користуйтеся спреєм у вітряну погоду на вулиці

Потік повітря може здувати засіб і ви не отримаєте належного захисту.

Як правильно:

У таку погоду наносьте спрей у приміщенні чи автомобілі, потім виходьте на сонце.

Не забувай про «приховані» зони

Найчастіше забувають нанести сонцезахист на:

Вуха

Тильну сторону шиї

Ступні

Частину голови, якщо у вас коротке волосся

Лайфгак для мам

Для дітей краще використовувати крем або молочко, а не спрей, так менший ризик вдихання. Якщо ж використовуєте спрей, наносьте його на свої руки, а потім розподіляйте на дитячій шкірі.

Памʼятайте, що SPF у спреях не менш ефективний, ніж у кремах, але вкрай важливо забезпечити достатню кількість і правильне нанесення.

Розповсюджені помилки

Не розпиляйте спрей у повітрі перед собою з надією «зайти у хмару»

Не наносьте спрей на вологу чи жирну шкіру, це знижує ефективність

Не залишайте флакон на сонці, перегрівання може призвести до вибуху

Сонцезахисний спрей зручний, але потребує уваги. Він не працює «сам по собі», важливо наносити його правильно, у достатній кількості та не забувати оновлювати.