Як висипатися та прокидатися сповненими енергією

Сон — одна з базових потреб організму. Ми проводимо у ньому майже третину життя, але навіть у 2026 році багато людей усе ще не впевнені, як саме спати «правильно».

Одні намагаються обов’язково набрати вісім годин сну, інші встановлюють десяток будильників, а хтось шукає чарівні добавки, які нібито допоможуть швидко заснути, про це розповіло видання Womenʼs Health. Водночас якісний сон — це значно більше, ніж просто кількість годин у ліжку.

Експерти зі сну, нейропсихологи та дослідники пояснюють, що здоровий відпочинок формується з кількох ключових факторів — регулярності, харчування, психологічного стану та навіть способу мислення перед сном.

Вісім годин — не універсальне правило

Багато років вважалося, що ідеальний сон дорослої людини — рівно 8 годин. Проте сучасна наука дивиться на це гнучкіше. Фахівці пояснюють, що для більшості людей норма становить 7–9 годин, але реальні потреби можуть відрізнятися. Комусь достатньо семи годин, а комусь потрібно дев’ять, щоб почуватися бадьоро.

Важливіше інше — регулярність. Люди з чітким графіком сну та пробудження мають значно нижчі ризики проблем зі здоров’ям, ніж ті, хто лягає спати щоразу у різний час. Простіше кажучи, постійний режим іноді важливіший, ніж точна кількість годин.

Кілька будильників роблять вас втомленішими

Багато людей встановлюють одразу кілька будильників «про всяк випадок», але експерти кажуть, що така звичка має зворотний ефект.

Коли ми натискаємо кнопку «відкласти», організм починає новий цикл сну. Проте він переривається буквально через кілька хвилин, що призводить до сонної інерції — відчуття важкості та млявості після пробудження. Набагато ефективніше:

встановити один будильник

вставати одразу після нього

поступово привчити організм до стабільного режиму.

Також допомагають світлові будильники, які імітують світанок і будять м’яко.

Гігієна сну

Термін «гігієна сну» включає базові рекомендації:

темна та прохолодна спальня

відсутність гаджетів перед сном

спокійний ритуал засинання

тиша та комфорт

Ці правила справді допомагають краще засинати. Проте фахівці наголошують, що вони не є лікуванням безсоння.

Якщо проблеми зі сном тривають довго, найефективнішим методом вважається когнітивно-поведінкова терапія безсоння (CBT-I). Вона допомагає змінити поведінку та мислення, які заважають нормальному сну.

Добавки

Магній, трав’яні капсули чи популярні «сонні коктейлі» можуть здаватися швидким рішенням. Але жодна добавка не здатна компенсувати незбалансований спосіб життя. Набагато ефективніше підтримувати сон за допомогою харчування:

більше овочів і фруктів

цільнозернові продукти

горіхи та насіння

корисні жири

нежирні джерела білка

Такі продукти допомагають організму виробляти мелатонін і серотонін — гормони, які регулюють сон.

Ваше самопочуття

Фітнес-браслети та трекери можуть давати цікаву статистику, але вони не завжди точні. Експерти пропонують орієнтуватися на три прості показники:

Ви прокидаєтеся бадьорими Протягом дня відчуваєте достатньо енергії Засинаєте приблизно за 20 хв

Якщо ці умови виконуються, найімовірніше, ваш сон уже достатньо якісний.

Спати окремо від партнера

Останні роки дедалі популярнішим стає явище, яке називають «sleep divorce» — коли партнери іноді чи постійно сплять у різних кімнатах. Причини можуть бути різні:

хропіння

різні графіки

неспокійний сон

різна температура у кімнаті

І хоча звучить це радикально, якісний сон позитивно впливає й на стосунки. Головне — знаходити час для спільного вечірнього спілкування.

Якщо не можете заснути

Найгірше, що можна зробити, — почати хвилюватися через безсоння. Тривожні думки лише посилюють проблему. Якщо сон не приходить:

не дивіться постійно на годинник

не прокручуйте проблеми у голові

за потреби встаньте і займіться спокійною діяльністю

Наприклад, почитайте книгу з приглушеним світлом. Коли відчуєте сонливість, повертайтеся до ліжка.

Серед десятків порад є одна, яку підтримують практично всі фахівці зі сну — прокидайтеся щодня приблизно в один і той самий час. Це допомагає стабілізувати циркадні ритми — внутрішній біологічний годинник організму. Коли режим стає регулярним, тіло саме починає сигналізувати, коли час спати. Навіть у вихідні бажано не змінювати графік більш ніж на одну годину.

Якісний сон — це не про суворі правила чи магічні формули. Сучасні дослідження показують. що головне — слухати власний організм і створювати стабільний режим відпочинку. Регулярний графік, здорове харчування, менше стресу перед сном і трохи терпіння — ці прості принципи працюють краще за будь-які модні лайфгаки.