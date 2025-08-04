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ТСН у соціальних мережах

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Як вижити у спеку: поради лікаря

Літо — це час відпусток, яскравих кольорів і свіжих фруктів. Але водночас це і період, коли наш організм переживає неабиякий стрес. Особливо, коли температура повітря стабільно тримається вище +30°C, а асфальт під ногами буквально плавиться. У таких умовах наше тіло змушене працювати на межі своїх можливостей.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як вижити у спеку

Як вижити у спеку / © Credits

Лікар Юрій Габорець попереджає, що спека — це серйозне випробування, перш за все, для серцево-судинної системи. А особливо вразливими є люди із зайвою вагою, серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією чи діабетом. Проте прості правила допоможуть уникнути небезпек і зберегти здоров’я навіть у найспекотніші дні.

Спека — це ризик

Спека вражає серце

Висока температура повітря призводить до зневоднення організму. Через втрату рідини згущується кров, зростає тиск на серце та судини. Це може спровокувати:

  • підвищення артеріального тиску,

  • прискорене серцебиття,

  • судоми,

  • головний біль,

  • або навіть інфаркт у людей із хронічними проблемами.

Організм перегрівається

Коли зовнішня температура перевищує температуру тіла, механізм охолодження порушується та тіло не може втратити тепло. Це призводить до перегріву — теплового удару. Перші симптоми:

  • нудота,

  • запаморочення,

  • втрата свідомості,

  • сухість шкіри, хоча пітливість зменшується,

  • підвищення температури тіла.

Здоров’я у спеку

Пийте регулярно воду

Не чекайте, поки відчуєте спрагу, адже це вже сигнал, що організм зневоднений. Оптимально пити по 100–150 мл кожні 30–40 хв.

Важливо: уникайте вживання солодких газованих напоїв, алкоголю та надмірної кількості кави, вони сприяють ще більшій втраті рідини.

Обирайте правильний одяг

  • Легкий, світлий, з натуральних тканин (бавовна, льон).

  • Широкий крій, який не прилягає до тіла.

  • Обов’язково — головний убір (панама, капелюх, косинка).

Уникайте сонця у пікові години

З 11:00 до 16:00 краще перебувати у тіні чи у приміщенні з кондиціонером. Не геройствуйте, сонце не прощає легковажності. Якщо все ж мусите бути на вулиці, обмежте фізичну активність, частіше відпочивайте та пийте воду.

Легке харчування

У спеку не варто переїдати. Краще перейти на:

  • салати,

  • фрукти та овочі,

  • холодні супи (холодник, гаспачо),

  • кисломолочні продукти.

Обмежте споживання жирної та смаженої їжі, адже вона навантажує організм і сприяє перегріванню.

Провітрюйте та зволожуйте приміщення

  • Зробіть хрестове провітрювання (відкрийте вікна з обох боків будинку).

  • Вологе прибирання допоможе знизити температуру та покращити дихання.

  • Якщо немає кондиціонера, накрийте вікна світлими тканинами, використовуйте вентилятор і зволожувач повітря.

Здоровʼя — не поле для експериментів, наголошує лікар. Особливо влітку, коли спокуса засмагати, працювати у саду чи вирушити на пробіжку в обідню спеку здається невинною. Але навіть одна година перегріву може обернутись госпіталізацією. Тож дбайте про серце, давайте тілу змогу охолоджуватись, пийте воду та шукайте тінь.

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