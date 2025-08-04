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Як вижити у спеку: поради лікаря
Літо — це час відпусток, яскравих кольорів і свіжих фруктів. Але водночас це і період, коли наш організм переживає неабиякий стрес. Особливо, коли температура повітря стабільно тримається вище +30°C, а асфальт під ногами буквально плавиться. У таких умовах наше тіло змушене працювати на межі своїх можливостей.
Лікар Юрій Габорець попереджає, що спека — це серйозне випробування, перш за все, для серцево-судинної системи. А особливо вразливими є люди із зайвою вагою, серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією чи діабетом. Проте прості правила допоможуть уникнути небезпек і зберегти здоров’я навіть у найспекотніші дні.
Спека — це ризик
Спека вражає серце
Висока температура повітря призводить до зневоднення організму. Через втрату рідини згущується кров, зростає тиск на серце та судини. Це може спровокувати:
підвищення артеріального тиску,
прискорене серцебиття,
судоми,
головний біль,
або навіть інфаркт у людей із хронічними проблемами.
Організм перегрівається
Коли зовнішня температура перевищує температуру тіла, механізм охолодження порушується та тіло не може втратити тепло. Це призводить до перегріву — теплового удару. Перші симптоми:
нудота,
запаморочення,
втрата свідомості,
сухість шкіри, хоча пітливість зменшується,
підвищення температури тіла.
Здоров’я у спеку
Пийте регулярно воду
Не чекайте, поки відчуєте спрагу, адже це вже сигнал, що організм зневоднений. Оптимально пити по 100–150 мл кожні 30–40 хв.
Важливо: уникайте вживання солодких газованих напоїв, алкоголю та надмірної кількості кави, вони сприяють ще більшій втраті рідини.
Обирайте правильний одяг
Легкий, світлий, з натуральних тканин (бавовна, льон).
Широкий крій, який не прилягає до тіла.
Обов’язково — головний убір (панама, капелюх, косинка).
Уникайте сонця у пікові години
З 11:00 до 16:00 краще перебувати у тіні чи у приміщенні з кондиціонером. Не геройствуйте, сонце не прощає легковажності. Якщо все ж мусите бути на вулиці, обмежте фізичну активність, частіше відпочивайте та пийте воду.
Легке харчування
У спеку не варто переїдати. Краще перейти на:
салати,
фрукти та овочі,
холодні супи (холодник, гаспачо),
кисломолочні продукти.
Обмежте споживання жирної та смаженої їжі, адже вона навантажує організм і сприяє перегріванню.
Провітрюйте та зволожуйте приміщення
Зробіть хрестове провітрювання (відкрийте вікна з обох боків будинку).
Вологе прибирання допоможе знизити температуру та покращити дихання.
Якщо немає кондиціонера, накрийте вікна світлими тканинами, використовуйте вентилятор і зволожувач повітря.
Здоровʼя — не поле для експериментів, наголошує лікар. Особливо влітку, коли спокуса засмагати, працювати у саду чи вирушити на пробіжку в обідню спеку здається невинною. Але навіть одна година перегріву може обернутись госпіталізацією. Тож дбайте про серце, давайте тілу змогу охолоджуватись, пийте воду та шукайте тінь.