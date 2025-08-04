Як вижити у спеку: поради лікаря

Як вижити у спеку / © Credits

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Лікар Юрій Габорець попереджає, що спека — це серйозне випробування, перш за все, для серцево-судинної системи. А особливо вразливими є люди із зайвою вагою, серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією чи діабетом. Проте прості правила допоможуть уникнути небезпек і зберегти здоров’я навіть у найспекотніші дні.

Спека — це ризик

Спека вражає серце

Висока температура повітря призводить до зневоднення організму. Через втрату рідини згущується кров, зростає тиск на серце та судини. Це може спровокувати:

підвищення артеріального тиску,

прискорене серцебиття,

судоми,

головний біль,

або навіть інфаркт у людей із хронічними проблемами.

Організм перегрівається

Коли зовнішня температура перевищує температуру тіла, механізм охолодження порушується та тіло не може втратити тепло. Це призводить до перегріву — теплового удару. Перші симптоми:

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нудота,

запаморочення,

втрата свідомості,

сухість шкіри, хоча пітливість зменшується,

підвищення температури тіла.

Здоров’я у спеку

Пийте регулярно воду

Не чекайте, поки відчуєте спрагу, адже це вже сигнал, що організм зневоднений. Оптимально пити по 100–150 мл кожні 30–40 хв.

Важливо: уникайте вживання солодких газованих напоїв, алкоголю та надмірної кількості кави, вони сприяють ще більшій втраті рідини.

Обирайте правильний одяг

Легкий, світлий, з натуральних тканин (бавовна, льон).

Широкий крій, який не прилягає до тіла.

Обов’язково — головний убір (панама, капелюх, косинка).

Уникайте сонця у пікові години

З 11:00 до 16:00 краще перебувати у тіні чи у приміщенні з кондиціонером. Не геройствуйте, сонце не прощає легковажності. Якщо все ж мусите бути на вулиці, обмежте фізичну активність, частіше відпочивайте та пийте воду.

Легке харчування

У спеку не варто переїдати. Краще перейти на:

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салати,

фрукти та овочі,

холодні супи (холодник, гаспачо),

кисломолочні продукти.

Обмежте споживання жирної та смаженої їжі, адже вона навантажує організм і сприяє перегріванню.

Провітрюйте та зволожуйте приміщення

Зробіть хрестове провітрювання (відкрийте вікна з обох боків будинку).

Вологе прибирання допоможе знизити температуру та покращити дихання.

Якщо немає кондиціонера, накрийте вікна світлими тканинами, використовуйте вентилятор і зволожувач повітря.

Здоровʼя — не поле для експериментів, наголошує лікар. Особливо влітку, коли спокуса засмагати, працювати у саду чи вирушити на пробіжку в обідню спеку здається невинною. Але навіть одна година перегріву може обернутись госпіталізацією. Тож дбайте про серце, давайте тілу змогу охолоджуватись, пийте воду та шукайте тінь.