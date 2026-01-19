Як за формою тіла та талією можна передбачити ризик виникнення депресії / © Credits

Депресія — одне з найпоширеніших психічних порушень у світі, про це розповіло видання PsyPost, із нею живе близько 300 мільйонів людей. Вона впливає не лише на емоційний стан, а й на фізичне здоров’я, працездатність та якість життя загалом.

Лікарі давно звертають увагу на зв’язок між ожирінням і психічним здоров’ям. Однак традиційний показник — індекс маси тіла (BMI), не завжди дає повну картину. Саме тому вчені звернулися до іншого, менш відомого, але потенційно точнішого показника — індексу абдомінального ожиріння (Body Roundness Index, BRI).

Що таке індекс абдомінального ожиріння

На відміну від BMI, який враховує лише зріст і вагу, BRI базується на співвідношенні талії до зросту. Цей показник дозволяє оцінити кількість вісцерального жиру — того самого «глибокого» жиру у черевній порожнині, який огортає внутрішні органи.

Саме вісцеральний жир вважається найнебезпечнішим, адже він біологічно активний, сприяє запаленню в організмі та пов’язаний з серцево-судинними та метаболічними захворюваннями. Раніше науковці вже припускали, що він може впливати й на психічне здоров’я, але довгострокових доказів бракувало.

Як проводили дослідження

Команда на чолі з дослідницею Інхун Чжай зі Школи медицини Шанхайського університету Цзяо Тун використала дані UK Biobank — однієї з найбільших біомедичних баз у світі.

У дослідженні взяли участь 201 813 дорослих віком від 40 до 69 років, у яких на початку не було діагностованої депресії. За ними спостерігали у середньому майже 13 років. Учені врахували безліч чинників, наприклад, вік, стать, рівень доходу, освіту, спосіб життя, наявність хронічних хвороб, сон і навіть вживання алкоголю.

Головний висновок

Учасників поділили на чотири групи залежно від показників BRI. Результат виявився показовим: люди з найвищим індексом абдомінального ожиріння тіла мали на 30% вищий ризик розвитку депресії, і цей зв’язок зберігався навіть після корекції на BMI.

Залежність мала так звану J-подібну форму, тобто що більший індекс, то вищий ризик депресії. Ця тенденція спостерігалася як у чоловіків, так і у жінок, незалежно від віку.

Біологія, гормони та мозок

На питання, чому це відбувається, вчені мають кілька пояснень.

По-перше, абдомінальний жир виділяє запальні речовини (цитокіни), які можуть проникати у мозок і впливати на нейромедіатори, які регулюють настрій.

По-друге, ожиріння часто супроводжується порушенням роботи гормонів, зокрема лептину, який впливає на систему реакції на стрес (гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову вісь). Саме її дисбаланс часто спостерігається за депресії.

Спосіб життя

Дослідники перевірили, чи можуть пояснити цей зв’язок куріння, фізична активність або рівень освіти. Виявилося, що:

куріння частково підвищує ризик,

фізична активність має захисний ефект, але загалом ці фактори пояснюють лише невелику частину взаємозв’язку. Основна роль залишається за фізіологією.

Автори зазначають, що більшість учасників були європейського походження, тож результати потребують підтвердження в інших групах людей. Крім того, дослідження є спостережним, воно показує зв’язок, але не доводить прямий причинно-наслідковий ефект.

Це дослідження вкотре нагадує, що наше тіло — складна система, де фізичне та психічне тісно переплетені. Наша талія — не лише питання моди чи самооцінки, а й потенційний маркер майбутнього психічного здоров’я. І хоча жоден показник не визначає долю, уважніше ставлення до тіла, руху та загального способу життя може бути важливим кроком не лише до кращого самопочуття, а й до ментальної рівноваги.