Як захистити себе від токсичного диму після "прильоту": практичні поради

На сторінці First Aid Instructor розповіли, як діяти, щоб убезпечити себе та оточення. Навіть якщо вогонь уже загасили, повітря може залишатися насиченим токсичними частинками:

димом від горіння фарб, пластику, будівельних матеріалів

дрібним пилом і сажею

хімічними випарами від побутових речовин

Дихати таким повітрям небезпечно, воно подразнює дихальні шляхи, викликає кашель, головний біль, нудоту та може погіршувати роботу серця і легень.

Респіратор — ваш найкращий друг

Якщо ви опинилися поблизу місця пожежі:

Найефективніше — спеціальний респіратор для будівельних робіт або фарбування. Він відфільтровує дрібні частинки та хімічні випари.

Медична маска краще, ніж нічого, але вона не захищає від найдрібніших токсичних часток.

Якщо респіратора або маски немає, змочена водою марля чи тканина може стати тимчасовим бар’єром від пилу й диму.

Порада: тримайте кілька марлевих серветок в аптечці, адже вони можуть врятувати, коли під рукою немає спеціального захисту.

Правила безпеки поблизу місця «прильоту»

Не наближайтеся до осередку пожежі без захисту. Навіть коротке перебування у диму шкідливе для легень.

Не дихайте пилом та гаром, прикрийте рот і ніс, обмежте контакт з повітрям, яке містить дрібні частинки.

Підтримуйте дистанцію від постраждалих будинків, поки фахівці не оцінять безпеку.

Уникайте фізичного навантаження біля місця пожежі, активне дихання збільшує кількість токсинів, які потрапляють до легень.

Коли звернутися до лікаря

Навіть після короткого перебування у диму можуть з’явитися симптоми:

сильний кашель

задишка

головний біль, запаморочення

різь в очах або носі

Не ігноруйте ці сигнали, негайно зверніться до медиків.

Ваші легені — найважливіший бар’єр проти токсинів, тож захист органів дихання ніколи не буде зайвим. Тримайте під рукою респіратор, маску чи хоча б марлеву серветку, слідкуйте за безпечним перебуванням і дайте фахівцям працювати. У кризових ситуаціях ваш спокій та правильні дії — це не лише ваша безпека, а й безпека тих, хто поруч.