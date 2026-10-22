Як заспокоїти нервову систему: дихальні техніки проти стресу

Як заспокоїти нервову систему / © Credits

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Дихальні практики — не просто глибокі вдихи, а свідоме керування ритмом, глибиною та тривалістю дихання. Як пояснює терапевтка з дихання Аліса Павелл, такі вправи допомагають впливати на роботу нервової системи, серцевий ритм і реакцію організму на стрес. Видання Real Simple розповіло про чотири дихальні техніки, які допомагають знизити рівень стресу та підтримати емоційну рівновагу.

Коли ми тривожимося, тіло може переходити у режим «бий або тікай»: серце б’ється швидше, м’язи напружуються, а дихання стає поверхневим. Повільне та комфортне дихання допомагає поступово вийти з цього стану, повернути відчуття контролю та заспокоїтися.

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Дихання бджоли

Ця практика поєднує дихання з м’яким гудінням і допомагає перемикнути увагу з тривожних думок на відчуття у тілі.

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Як виконувати

Зробіть спокійний вдих через ніс. На видиху із закритим ротом протяжно та тихо промовляйте звук «ммм», ніби дзижчить бджола. Повторіть кілька разів, без докладання зайвих зусиль.

Гудіння природно подовжує видих, а вібрація створює додатковий сенсорний фокус. Це може бути корисним, коли думки хаотично змінюють одна одну, а розум не дає розслабитися.

Дихання 4:6

Одна з найпростіших технік, яку можна практикувати вдома, на роботі чи перед важливою розмовою.

Як виконувати

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Вдихайте через ніс, рахуйте до 4, а потім повільно видихайте та рахуйте до 6. Не потрібно набирати забагато повітря, дихання має залишатися тихим, легким і природним.

Тут головне — трохи довший видих. Такий ритм може допомогти зменшити фізичні прояви напруження та поступово повернути відчуття спокою.

Носове дихання

Ми часто не помічаємо, як починаємо дихати ротом, особливо під час стресу, фізичної активності чи напруженої роботи. Проте дихання через ніс має свої переваги, він фільтрує, зігріває та зволожує повітря, а також створює природний опір, який може сповільнювати дихання.

Як практикувати

Час від часу звертайте увагу на те, як дихаєте. Почніть із простих ситуацій, наприклад, коли сидите за робочим столом, прогулюєтеся чи виконуєте повсякденні справи. Якщо дихати носом комфортно, намагайтеся поступово зробити це звичкою.

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Когерентне дихання 5:5

Ця вправа допомагає зосередитися на ритмі дихання та уважніше відчути власне тіло.

Як виконувати

Покладіть долоню на живіт і розслабте плечі. Повільно вдихайте через ніс протягом 5 секунд, відчувайте, як живіт підіймається. Потім видихайте через ніс ще 5 секунд і спостерігайте, як живіт опускається. Не робіть пауз між вдихом і видихом, нехай дихання нагадує плавну хвилю.

Варто починати з 5 хв на день. Регулярна практика може допомогти краще справлятися зі стресом і поступово розвивати психологічну стійкість.

Як часто потрібно практикувати

Якщо ви лише знайомитеся з дихальними вправами, починайте з кількох хвилин на день. Згодом можна зробити їх частиною щоденної рутини. Короткі техніки, як-от дихання 4:6 або усвідомлене носове дихання, можна використовувати й у моменти підвищеної тривожності.

Водночас важливо не намагатися дихати якомога глибше чи швидше. Надмірно інтенсивне дихання може знизити рівень кисню у крові та спричинити запаморочення, поколювання чи прискорене серцебиття — відчуття, здатні посилити тривогу. Якщо вправа викликає дискомфорт, поверніться до звичайного дихання.

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