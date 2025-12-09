Як зберегти очі під час відключень світла: поради офтальмолога

Жінка в темряві / © Credits

Реклама

Чи шкодить зоровій системі відсутність світла, чи призводить це до короткозорості та яких правил треба дотримуватися, щоб не боліли очі й не виникало дискомфорту — пояснює головний лікар клініки «Новий Зір» у Львові» Безуглий Максим Борисович .

Через критичну ситуацію в енергетиці тепер від браку світла ми потерпаємо не лише на вулиці, а й удома. Для тих, у кого немає проблем з очима, це не сильно позначається на зорі. Проте якщо перенапружувати зорову систему неправильними звичками, можуть виникнути сухість, сльозотеча, розмитість картинки і навіть головний біль.

Чому темрява виснажує очі

Відсутність світла не спричиняє органічних змін у зоровій системі. Для забезпечення якісного зображення у присмерках чи темряві зіниця природно розширюється, щоб на сітківку потрапляло більше променів.

Реклама

То чому ж тоді виникає дискомфорт? Через перенапруження. Коли ми намагаємося сфокусуватися під час читання, перегляду серіалу, скролінгу смартфона, в’язання — будь-якої роботи, що вимагає зосередження на деталях, — внутрішньоочні м’язи напружуються більше, ніж зазвичай. А все тому, що сітківка отримує недостатній світловий сигнал. Як результат, очі швидше втомлюються, за тривалого навантаження зображення пливе.

«Зоровій системі доводиться працювати інтенсивніше, адже для чіткої картинки зіниця має звузитися, а через слабке освітлення вона, навпаки, розширена. Тож основну роботу на себе беруть циліарні (внутрішньоочні) м’язи і кришталик. Через це за деякий час можуть з’являтися різі, полуда, біль у ділянці очей, ми мимоволі хочемо відвести погляд і потерти повіки», — пояснює лікар.

Крім того, в темряві, намагаючись роздивитися предмети, концентруючись на чомусь, ми рідше моргаємо, а це безпосередньо впливає на стан очей. Пересихання і невчасне оновлення слізної плівки, яка захищає їхню поверхню, призводять до сухості, відчуття піску, почервоніння. Згодом синдром сухого ока позначається і на якості зору.

Близька відстань небезпечніша за погане освітлення

Як бачимо, темрява не є безпосередньою причиною зниження гостроти зору, проте вона може стати фактором-провокатором.

Реклама

За браку світла ми мимоволі наближуємо обличчя до об’єкта спостереження, чи то екрана, книжки, чи пазлів, зошита, виробу з дрібними деталями. Коли відстань дуже близька, циліарний м’яз, який відповідає за фокус, сильно напружується. Так виникає астенопія — зорова втома і спазм акомодації.

«У дітей і підлітків це може провокувати хибну короткозорість. Якщо й надалі дистанція між очима та предметом за зорового навантаження буде малою, ймовірним є розвиток справжньої короткозорості», — зауважує офтальмолог.

Тож під час читання оптимально тримати книжку чи смартфон на відстані 30–40 см, у разі роботи за комп’ютером — 60–80 см.

А ще важливе положення тіла: коли шия максимально нахиляється вперед, сильно спазмуються м’язи шийно-комірцевої зони та грудного відділу, що погіршує кровообіг. Тому сітківка ока, яка вся пронизана судинами, недоотримує живлення, швидко виникає втома, знижується концентрація уваги, може з’являтися біль напруги. Тож розташовуйте екран смартфона чи ноутбука на рівні очей.

Реклама

Небезпека темряви за очних хвороб

У разі глаукоми, вікової макулярної дегенерації, дистрофії сітківки чи пігментного ретиніту вимкнення світла здатне значно погіршити самопочуття та якість життя. У цих випадках механізм адаптації до темряви порушений, тому очам складно пристосуватися до зміни умов.

Розширення зіниці у людей із глаукомою може впливати на підвищення внутрішньоочного тиску, що є небезпечним станом. За патологій сітківки, ВМД часто складно орієнтуватися у просторі та виконувати побутові дії.

«Пацієнтам із хворобами сітківки чи глаукомою важливе гарне освітлення в разі планових відключень електроенергії, тому ЛЕД-лампи, ліхтарики й павербанки мають бути в домі обов’язково», — рекомендує експерт.

Як зменшити навантаження на очі під час відключень світла

1. Використовуйте додаткове розсіяне світло, навіть коли дивитеся на екран телефона чи комп’ютера, щоб не працювати в цілковитій темряві.

Реклама

2. Дотримуйтеся правила кожні 20 хвилин робити перерву та на 20 секунд переводити погляд вдалечінь.

3. Контролюйте відстань до екрана чи книжки. В темряві не наближайте текст до очей.

4. Привчіть себе часто кліпати, коли взаємодієте з ґаджетами, щоб природним чином зволожувати поверхню очей. Якщо сухість все ж з’явилася, використовуйте штучну сльозу.

5. Підніміть монітор на рівень очей.

Реклама

6. Коли світло увімкнулося після відновлення електропостачання, на кілька секунд заплющте очі, щоб дати сітківці адаптуватися.

Якщо ж під час відсутності світла картинка постійно розмита, ви відчуваєте різі, свербіж, світлобоязнь, з’являються часті головні болі або очі швидко втомлюються, зверніться до офтальмолога. Такі симптоми можуть бути проявом перевантаження чи патологій, які потребують лікування.