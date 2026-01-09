Як зберегти зір під час читання / © Credits

Однак хороша новина у тому, що цього можна уникнути. Видання Atlantic Eye Institute розповіло, як зменшити навантаження на очі та повернути собі комфорт, без шкоди для здоров’я.

Напруження очей під час читання не призводить до втрати зору чи серйозних офтальмологічних захворювань. Але воно є однією з найпоширеніших причин головного болю, хронічної втоми та зниження концентрації. Сухість очей, подразнення, світлочутливість і навіть біль «за очима» — усе це сигнали, що зоровій системі потрібна пауза.

Особливо актуально це для тих, хто читає з телефона, планшета чи комп’ютера. Наразі існує навіть спеціальний термін — цифрове напруження очей, який пов’язують із тривалим екранним навантаженням без перерв.

Регулярно перевіряйте зір

Почати варто з базового — впевнитися, що вашим очам не доводиться «дотягувати» фокус. Навіть незначні зміни зору можуть змусити очні м’язи працювати на межі, провокувати втому та головний біль.

Офтальмологи радять проходити щорічний огляд, навіть якщо вам здається, що ви бачите ідеально. Це особливо важливо для дітей та підлітків, адже вони часто не усвідомлюють, що бачать гірше, ніж могли б.

Робіть перерви за правилом 20–20–6

Якщо ви читаєте з екрана, запам’ятайте золоте правило: кожні 20 хв дивіться 20 секунд на об’єкт на відстані близько 6 метрів. Ця проста звичка допомагає розслабити очні м’язи та зменшити ризик:

сухості очей

затуманеного зору

головного болю

болю у шиї та плечах

Поставте таймер або скористайтеся нагадуванням на смартфоні. І так — це правило актуальне і для дітей, які грають в ігри чи дивляться відео.

Подбайте про правильне освітлення

Читання за слабкого чи неправильного освітлення — прямий шлях до перенапруження очей.

Для екранів: світло у кімнаті має бути яскравішим за екран, а яскравість пристрою — комфортною, без різкого контрасту.

Для паперових книжок: використовуйте локальне освітлення, спрямоване на сторінки, бажано ззаду чи збоку від вас, щоб світло не било в очі.

Якщо під час читання ви мружитесь або напружуєте лоб — це сигнал, що освітлення потребує корекції.

Робіть паузи навіть під час читання паперових книжок

Не лише екрани змушують очі втомлюватися. Тривале читання друкованого тексту також перевантажує зорову систему. Час від часу:

підіймайте погляд

дивіться у вікно чи на віддалені об’єкти

свідомо кліпайте, адже ми робимо це рідше, коли читаємо, а це провокує сухість очей

Навіть кілька хвилин такого «перезавантаження» мають значення.

Спіть, пийте воду та гарно харчуйтеся

Втомлене тіло — це втомлені очі. Недосипання значно підсилює симптоми напруження очей та робить читання ще виснажливішим. Для здоров’я зору важливі:

повноцінний сон

достатня гідратація

продукти з омега-3 жирними кислотами

вітаміни A та E

листова зелень

Очі — частина цілісної системи організму та вони напряму реагують на спосіб життя.

Комфортне читання — це не розкіш, а питання турботи про себе. У світі, де ми щодня взаємодіємо з екранами, очі потребують не меншої уваги, ніж шкіра чи психічне здоров’я. Регулярні огляди, грамотне освітлення, перерви та здорові звички можуть суттєво зменшити напруження та повернути читанню задоволення.