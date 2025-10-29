Як зелений чай впливає на мозок: нові наукові дослідження про "зелену середземноморську дієту"

Як зелений чай впливає на мозок: нові наукові про «зелену середземноморську дієту» / © Credits

Нове дослідження, про яке розповіло видання Real Simple, виявило, що люди, які дотримуються «зеленої середземноморської дієти», варіації відомої Mediterranean Diet, збагаченої зеленим чаєм і водоростевою рослиною, мали повільніші процеси старіння мозку.

Що таке «зелена середземноморська дієта»

Вона базується на тих самих принципах, що й класична середземноморська дієта, а саме, багато овочів, фруктів, бобових, цільнозернових продуктів, горіхів, оливкової олії та помірна кількість риби й птиці. Але «зелена» версія робить акцент на рослинних білках і поліфенолах — біоактивних речовинах, які борються з окислювальним стресом та запаленням.

Ця дієта має позитивний вплив не лише на мозок, а й на серцево-судинну систему, ризик діабету та мікробіом кишківника. Серед головних «зелених» джерел користі — зелений чай, волоські горіхи та темно-зелені листові овочі.

Як саме зелений чай захищає мозок

У дослідженні брали участь близько 300 людей протягом 18 місяців, які дотримувалися однієї з трьох дієт: звичайної здорової, традиційної середземноморської чи «зеленої середземноморської». У результаті, у тих, хто пив зелений чай щодня, знизився рівень білків, пов’язаних із прискореним старінням мозку.

Причина в антиоксидантних та протизапальних властивостях зеленого чаю.

Його основні «герої» — поліфеноли та L-теанін. Поліфеноли зеленого чаю зменшують запалення, захищають клітини мозку від окисного стресу та підтримують пам’ять і концентрацію. L-теанін, амінокислота, яка природно міститься у зеленому чаї, підвищує рівень дофаміну та ГАМК, покращує настрій, знижує стрес і допомагає засинати.

Ефект «спокійної ясності»

Комбінація L-теаніну та м’якої дози кофеїну створює унікальний стан — спокійної концентрації, без різких енергетичних стрибків, як після кави. Це ніби ясність без тремтіння, коли мозок «спокійніше дихає», але швидше працює. Саме тому зелений чай часто радять для роботи, навчання чи медитаційних практик.

Антиоксидантна броня проти старіння

Катехіни — ще один тип потужних антиоксидантів зеленого чаю — допомагають зменшити рівень запальних маркерів у мозку. Це важливо, бо хронічне запалення — одна з головних причин погіршення когнітивних функцій із віком. Регулярне вживання зеленого чаю може бути одним із найпростіших способів підтримати здорове старіння мозку.

Однак користь зеленого чаю не обмежується лише когнітивними ефектами. Його поліфеноли сприяють зниженню артеріального тиску, покращують чутливість до інсуліну та зменшують окислення «поганого» холестерину. Це означає менший ризик атеросклерозу, діабету та серцевих захворювань.

Зелений чай — це щоденна маленька звичка, яка підтримує і розум, і тіло. Він підсилює енергію, захищає клітини та продовжує життя — буквально на молекулярному рівні.

Як правильно пити зелений чай

2–3 чашки на день — оптимальна кількість для відчутного ефекту.

Не заливайте листя окропом, температура води має бути 80–85°C, щоб зберегти поліфеноли.

Уникайте додавання цукру, краще підсолодити медом або стевією.

Пийте чай у першій половині дня, щоб кофеїн не заважав сну.

Зелений чай — не панацея, але один із найкращих напоїв для здоров’я мозку та довголіття. Він підтримує пам’ять, зменшує запалення, стабілізує настрій та захищає серце. Іноді найкращі рішення для розуму — це найпростіші ритуали, наприклад, чашка гарячого зеленого чаю та кілька хвилин тиші.