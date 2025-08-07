Як зменшити ризик раку молочної залози: 8 рекомендацій щодо способу життя

Молочні залози / © Credits

Регулярні обстеження та усвідомлення симптомів раку молочної залози мають вирішальне значення для раннього виявлення. Мамограми можуть виявити аномалії до появи симптомів, збільшуючи шанси на позитивні результати лікування.

Знання вашої сімейної історії та особистих факторів ризику може допомогти вам та вашому лікарю створити персоналізований план профілактики. Це може включати частіші обстеження, ліки або навіть профілактичні операції.

Наразі немає перевіреного способу запобігання раку молочної залози. Однак, цілком можливо зменшити ризик за допомогою деяких змін у способі життя.

Про те, що треба змінити в своєму житті, розповідає Нealthline. Нижче наведено вісім способів, як ви можете почати (або продовжити) знижувати ризик раку молочної залози.

Залишайтеся фізично активними

Багато досліджень показують, що фізична активність може допомогти знизити ризик раку молочної залози. Вона також може допомогти вам підтримувати здорову вагу та зміцнювати м’язи та серце, загалом покращуючи ваше здоров’я.

Намагайтеся рухатися щонайменше 30 хвилин щодня. Дорослим рекомендується щотижня займатися 150 хвилин помірною аеробною активністю або 75 хвилин інтенсивної аеробної активності.

Якщо ви ще не активні, вам не потрібно одразу братися за тривалі фітнес-тренування. Ви можете почати з малого та поступово переходити до триваліших та інтенсивніших занять. Часто прості вправи, такі як щоденні прогулянки, можуть допомогти вам почати формувати здорові фітнес-звички.

Підтримуйте здорову вагу

Ожиріння збільшує ризик і може погіршити результати для людей, яким вже поставили діагноз рак молочної залози.

Досягнення або підтримка помірної ваги — найкращий спосіб зменшити ризики. Лікар може допомогти вам розробити план підтримки ваги, який відповідає вашій поточній вазі, здоров’ю та способу життя. Багато людей можуть досягти цілей щодо ваги, регулярно займаючись фізичними вправами та дотримуючись поживного плану харчування.

Дотримуйтесь здорової дієти

Поживна дієта може зробити більше, ніж просто допомогти вам підтримувати здорову вагу — вона також може допомогти знизити ризик раку молочної залози.

Важливо надавати пріоритет певним продуктам, включно з тими, що перелічені безпосередньо нижче. Усі вони є частиною збалансованого харчування та можуть мати захисний та протираковий ефект при помірному споживанні:

фрукти та овочі, особливо ягоди та темна листова зелень (наприклад, капуста кале, броколі);

цільнозернові продукти;

корисні жири (наприклад, лосось, оливкова олія, авокадо, горіхи, насіння);

продукти з високим вмістом клітковини.

З іншого боку, дослідження показують, що певні продукти можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком раку молочної залози. Це може включати:

червоне та оброблене м’ясо (наприклад, ковбаси);

ультраоброблені продукти (наприклад, упаковані солодощі, чіпси, білий хліб);

продукти з високим вмістом цукру, оскільки вони пов’язані з підвищеним ризиком ожиріння.

Уникайте куріння

Ризик раку молочної залози зростає, чим довше і чим більше ви курите сигарет. Якщо ви курите і хочете отримати допомогу у відмові від куріння, поговоріть зі своїм лікарем про варіанти відмови від куріння.

Обмежте споживання алкоголю

Зв’язок між алкоголем і раком молочної залози все ще вивчається, але це добре відомий фактор ризику для багатьох інших видів раку.

Ризик вищий для людей, які випивають два-три напої на день, ніж для людей, які не п’ють. Однак навіть один напій на день пов’язаний з вищим ризиком раку молочної залози.

Ви можете спробувати обмежити кількість алкогольних напоїв, які ви споживаєте щодня, або повністю відмовитися від алкоголю.

По можливості годуйте грудьми

Огляд дослідження пов’язав грудне вигодовування зі зниженим ризиком раку молочної залози, можливо, через гормональні, імунологічні та фізіологічні зміни, які воно спричиняє в організмі.

Можливо, грудне вигодовування підходить не всім. Однак, якщо ви можете годувати грудьми, це може зменшити ризик раку молочної залози.

З обережністю приймайте протизаплідні засоби та менопаузальну гормональну терапію (МГТ)

Деякі дослідження пов’язують протизаплідні засоби та МГТ з підвищеним ризиком раку молочної залози. Але ризик залежить від:

ліків або терапії, які ви приймаєте

коли ви їх приймаєте

тривалості, протягом якої ви їх приймаєте

У багатьох випадках переваги протизаплідних засобів або МГТ значно переважають невелике збільшення ризику раку молочної залози.

Рекомендується поговорити зі своїм лікарем про ці варіанти лікування та ваш ризик раку молочної залози. Якщо у вас високий ризик, він може порекомендувати інші варіанти або зменшити вашу дозу.

Регулярно проходьте обстеження на рак молочної залози

Дотримання рекомендацій щодо регулярного обстеження — один із найкращих способів зменшити ризик раку молочної залози та смертності.

Симптоми та коли звертатися до лікаря

Знання симптомів раку молочної залози та проведення самообстеження молочних залоз — це інші способи управління ризиком.

Знання ознак раку молочної залози дозволяє вам стежити за собою вдома та повідомляти про будь-які зміни лікарю, що може допомогти виявити рак на ранніх стадіях.

Часто неракові захворювання можуть викликати симптоми, подібні до симптомів раку молочної залози. Тим не менш, важливо поговорити з лікарем, якщо у вас виникнуть будь-які з них.

Рання діагностика раку молочної залози дасть вам найбільший шанс на позитивний результат лікування.

Хто найбільше ризикує захворіти на рак молочної залози

Існує кілька відомих факторів ризику розвитку раку молочної залози. Наявність кількох факторів ризику збільшує ризик розвитку раку молочної залози. Фактори ризику, окрім тих, що ми розглянули в цій статті, включають:

жіночий вік;

вік старше 50 років;

спадкові зміни генів BRCA1 та BCRA2;

сімейний анамнез раку молочної залози або яєчників;

діагностований рак молочної залози в минулому;

щільна тканина молочної залози;

проходження променевої терапії в минулому;

початок менструації до 12 років;

початок менопаузи після 55 років.

Чи може мелатонін допомогти знизити ризик розвитку раку молочної залози

Мелатонін — це добавка, найбільш відома як снодійний засіб. Деякі дослідження пов’язують мелатонін зі зниженням ризику розвитку раку молочної залози.

Однак цей зв’язок не доведено, і потрібні додаткові дослідження. Дослідження можуть видаватися багатообіцяльними, але немає достатньо доказів, щоб точно сказати, чи може він допомогти знизити ризик.

Щільні груди та додаткові дослідження

Ультразвукове дослідження та магнітно-резонансна томографія (МРТ) можуть допомогти виявити рак молочної залози у людей з щільною тканиною молочної залози.

Наразі немає офіційної рекомендації щодо щорічного ультразвукового дослідження або МРТ на додаток до мамографії для людей з щільною тканиною молочної залози. Однак ви та ваш лікар можете обговорити цей варіант.

Це може бути гарною ідеєю, особливо якщо у вас є додаткові фактори ризику, такі як сімейний анамнез раку молочної залози або яєчників.

Висновок

Немає способу повністю передбачити або запобігти раку молочної залози. Однак ви можете вжити заходів для зниження ризику. До них належать зміни способу життя, такі як активний спосіб життя, підтримка помірної ваги, відмова від куріння та збалансоване харчування. Профілактичні заходи, такі як щорічні обстеження та вивчення сімейного анамнезу, також можуть допомогти вам контролювати ризик. Якщо у вас високий ризик раку молочної залози, ви та ваш лікар можете обговорити варіанти зниження ризику. Для деяких людей хорошими варіантами є ліки або профілактична хірургія. Ваш лікар може допомогти вам вирішити, що найкраще для вас.