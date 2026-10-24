Як змінюється обличчя під час менопаузи: що відбувається зі шкірою та як зберегти природну красу

Як змінюється обличчя під час менопаузи / © Credits

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Ми звикли пов’язувати вікові зміни обличчя з роками, мімікою та впливом сонця. Проте є ще один важливий чинник, який може суттєво впливати на зовнішність жінки — гормональні коливання під час перименопаузи та менопаузи, про це йдеться у матеріалі видання NewBeauty.

У цей період шкіра може ставати тоншою, втрачати пружність, а звичні контури обличчя поступово змінюватися. Щоки здаються менш об’ємними, ділянка під очима запалішою, а лінія нижньої щелепи не такою чіткою. Іноді обличчя набуває втомленого вигляду навіть після повноцінного сну.

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І справа тут не лише у віці, зниження рівня естрогену впливає на вироблення колагену, товщину шкіри та розподіл жирової тканини. Хоча зупинити природне старіння неможливо, розуміння цих процесів допомагає краще доглядати за собою без зайвих очікувань і гонитви за вічною молодістю.

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Що відбувається зі шкірою

Колаген — один із головних білків, які забезпечують шкірі пружність, щільність і здатність підтримувати форму. Коли його стає менше, шкіра поступово втрачає еластичність, а зморшки та складки стають помітнішими.

Водночас колагенові зміни відбуваються не ізольовано. З віком зменшується об’єм жирових пакетів обличчя, змінюється структура кісток, а зв’язки, які підтримують м’які тканини, поступово втрачають міцність. У результаті обличчя може втрачати не лише пружність, а й звичні пропорції.

Чому обличчя втрачає об’єм під час менопаузи

У період перименопаузи, коли рівень естрогену починає коливатися, ці зміни можуть ставати помітнішими. Зниження вироблення колагену впливає на щільність шкіри, а зміни підшкірної жирової тканини — на об’єм і підтримку окремих ділянок обличчя.

Перші зміни контурів можуть з’являтися задовго до менопаузи, проте гормональні перебудови здатні прискорити процеси, які раніше відбувалися повільніше.

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Свою роль відіграє й різке схуднення. Зокрема, значна втрата ваги на тлі застосування препаратів класу GLP-1 може супроводжуватися зменшенням об’єму обличчя. Важливе значення мають швидкість і масштаб схуднення, що більше жирової тканини втрачається за короткий час, то помітнішим може бути ефект запалих щік і виснаженого вигляду.

Зони, які найпомітніше змінюються

Скроні . Коли у цій ділянці зменшується об’єм жирової тканини, контури можуть ставати загостренішими, а обличчя набуває дещо виснаженого вигляду. Скроні часто залишаються поза увагою, хоча їхній об’єм важливий для загальної гармонії рис.

Щоки . Втрата об’єму у середній третині обличчя може зменшувати природну округлість і виразність вилиць. Через це носогубні складки іноді стають глибшими, а обличчя — менш об’ємним.

Зона під очима. Западини та втрата об’єму можуть створювати враження втоми, навіть якщо ви добре спите та бадьоро почуваєтеся.

Ділянка навколо рота. З віком можуть поглиблюватися зморшки, які йдуть від куточків губ донизу, а самі куточки — опускатися. Це здатне змінювати вираз обличчя та надавати йому сумного вигляду.

Нижня третина обличчя. Тут виникає цікавий ефект, хоча обличчя втрачає об’єм, його нижня частина може здаватися важчою. Причина полягає в ослабленні структурної підтримки м’яких тканин, через що контур щелепи стає не таким чітким і можуть формуватися так звані брилі.

Гіалуронова кислота

Коли йдеться про втрату об’єму, одним із варіантів корекції є філери на основі гіалуронової кислоти. Вони допомагають відновити об’єм окремих зон, підтримати контури та пом’якшити деякі зморшки. Результат зазвичай помітний одразу після процедури, хоча остаточний вигляд залежить від препарату, ділянки введення та індивідуальної реакції тканин.

Гіалуронова кислота також здатна зв’язувати воду, а це допомагає підтримувати зволоженість тканин. Однак сучасний підхід до контурної корекції — це не прагнення додати якомога більше об’єму. Важливо оцінювати обличчя комплексно, іноді делікатна корекція скронь і щік, а в окремих випадках підборіддя чи лінії нижньої щелепи, допомагає відновити гармонійні пропорції.

Ключове слово тут — помірність. Надмірне введення філерів може спотворити природні пропорції, а невдалий вибір препарату чи техніки — спричинити небажані результати. Ін’єкційні процедури мають виконуватися кваліфікованим лікарем після оцінювання анатомії, стану шкіри та можливих протипоказань. Філери також мають ризики, зокрема рідкісні, але серйозні судинні ускладнення.

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Які процедури можуть допомогти

Філери — не єдиний варіант. Вибір методу залежить від того, що саме турбує, наприклад, втрата об’єму, зниження пружності, погіршення текстури шкіри чи поєднання цих змін.

Ін’єкційні препарати , які стимулюють вироблення колагену. На відміну від гіалуронових філерів, які забезпечують відносно швидкий ефект заповнення, деякі біостимулювальні препарати сприяють поступовому утворенню власного колагену.

Ліпофілінг або пересадження власного жиру. За вираженої втрати об’єму лікар може розглянути можливість перенесення жирової тканини з іншої ділянки тіла. Це інвазивніший метод, результат якого залежить від приживлення жиру та індивідуальних особливостей пацієнта.

Апаратні процедури. Деякі методики використовують енергію ультразвуку, радіочастот або інших технологій для впливу на тканини та стимуляції ремоделювання колагену. Вони можуть покращувати певні характеристики шкіри, проте не відновлюють втрачений жир так, як це роблять об’ємні корекції. Ефект залежить від методу, параметрів процедури та стану тканин.

Жодна з цих технологій не є універсальним рішенням. Найкращий результат часто передбачає поєднання методів, але лише тоді, коли для цього є показання. Не кожній жінці потрібні ін’єкції чм апаратна косметологія.

Менопауза — природний етап життя, який може впливати на шкіру, розподіл жирової тканини та контури обличчя. Ці зміни не означають, що потрібно терміново шукати спосіб повернути колишні риси чи намагатися зупинити час.

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