Як зняти свербіж від укусів комах: корисні поради / © Associated Press

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Найчастіше після укусу ми стикаємось з основною проблемою — свербінням. І хоча здається, що єдиний спосіб полегшити цей стан — почухати уражене місце, саме це може погіршити ситуацію. То що ж робити, як ефективно та безпечно позбутися свербежу та запалення, розповіло видання Real Simple.

Чому укуси сверблять

Коли комаха кусає, вона впорскує слину чи отруту, яка містить білки, які заважають згортанню крові. Імунна система моментально реагує: вивільняється гістамін — хімічна речовина, яка викликає запалення, припухлість, почервоніння та нестерпний свербіж. Саме ця реакція й викликає знайомий дискомфорт.

Важливо: чим більше ви чешетеся, тим сильніше реакція — організм вивільняє ще більше гістаміну, а це посилює симптоми. Ви буквально запускаєте «замкнене коло свербежу».

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Перша допомога після укусу

Обробіть місце укусу спиртом. Як тільки ви помітили укус, змочіть ватний диск у медичному спирті чи антисептику та обробіть шкіру. Це знищить мікроби, зменшить ймовірність інфекції та знизить запалення. Спирт руйнує білки зі слини комахи й тим самим зменшує імунну реакцію.

Якщо спирту немає — використовуйте гамамеліс або яблучний оцет. Гамамеліс має протизапальні властивості, а яблучний оцет дезінфікує та знімає свербіж. Наносьте на шкіру розведеним — оцет може подразнити.

Ефективні засоби, які зменшують свербіж

Лід — простий та доступний засіб. Холод звужує судини, зменшує набряк і блокує нервові імпульси свербежу. Прикладіть кубик льоду чи загорнутий у рушник холодний компрес на 10 хв.

Гідрокортизоновий крем. Це стероїдний засіб, який пригнічує запалення на клітинному рівні. Доступний без рецепта, підходить для місцевого використання. Використовуйте точково.

Креми з ментолом, камфорою чи арнікою. Ці інгредієнти викликають легке охолодження, яке «обманює» рецептори свербежу. Проте у людей з чутливою шкірою можливе подразнення — завжди перевіряйте інструкцію.

Коли потрібні ліки

Пероральні антигістамінні препарати. Це ваш головний союзник, якщо укуси викликають сильну алергічну реакцію. Такі препарати зменшують набряк і свербіж. Але не забувайте про сонливість як побічний ефект.

Протизапальні засоби (НПЗЗ). Якщо укус викликає біль, ібупрофен або парацетамол можуть допомогти. Не приймайте декілька препаратів одночасно та уникайте вживання алкоголю. Завжди читайте інструкцію.

Натуральні засоби

Алое. 100% гель алое — натуральний засіб для заспокоєння шкіри. Він зволожує, зменшує свербіж і прискорює загоєння.

Харчова сода. Змішайте 1 ст. л соди з водою до стану пасти, нанесіть на укус на 10 хв, потім змийте. Сода має лужну природу та знімає запалення.

Вівсяна паста чи ванна. Подрібнені вівсяні пластівці змішайте з водою чи додайте у ванну. Вони багаті на бета-глюкани, які пом’якшують шкіру та борються з подразненням.

Що не можна робити за укусів

Не розчісуйте укуси — це може призвести до вторинної інфекції.

Не наносьте занадто багато засобів одночасно — можлива негативна реакція.

Не ігноруйте посилення симптомів: це може бути сигналом серйознішої проблеми.

Порада для мам

Дітей укуси турбують найбільше — вони не контролюють бажання чухати. Використовуйте охолоджувальні пластирі, м’які засоби без ароматизаторів і, за потреби, спеціальні дитячі антигістамінні препарати, схвалені педіатром.

Часті запитання

Скільки часу свербить укус комахи? У середньому 3–5 днів. Якщо не чухати, симптоми минають швидше.

Чи можуть укуси бути небезпечними? Так. Якщо з’являються сильне почервоніння, гарячка чи набряк — це сигнал до візиту до лікаря.

Сверблячі укуси — це неприємно, але цілком керовано. Головне — не ігнорувати симптоми, діяти швидко та не чухати. Турбота про себе, трохи дисципліни та правильні засоби та ви знову зможете насолоджуватись літом без подразнень і дискомфорту.

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