Як жити з "туманом у голові": поради лікарів для жінок 50+

Туман у голові / © Credits

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Дехто вважає, що після менопаузи «туман у голові» зникає, проте досвід багатьох жінок свідчить про протилежне.

Тему досліджував Woman&Home.

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«Туман у голові» може відчуватися як затуманеність свідомості або як робота комп’ютера з дуже повільним інтернет-з’єднанням. Часто це супроводжується тимчасовою нездатністю згадати назви місць чи імена людей, з якими ви стикаєтеся щодня. Це один із найпоширеніших симптомів менопаузи.

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Що викликає «туман у голові»

У вагітних жінок або тих, хто нещодавно народив (і стикається з «материнською забудькуватістю»), а також у жінок під час або після менопаузи причиною часто є естроген. Саме тому вони стикаються з «туманом у голові» частіше, ніж чоловіки.

Естроген допомагає регулювати та підтримувати робочу пам’ять — своєрідний «ментальний робочий простір», який ми використовуємо для утримання інформації та виконання кількох завдань одночасно. Він також підтримує рівень дофаміну — хімічної речовини в мозку, що відповідає за концентрацію уваги, мотивацію та ясність розуму, пояснює докторка Наташа Девідсон, клінічна директорка мережі клінік жіночого здоров’я.

Під час перименопаузи рівень естрогену знижується нерівномірно. Він постійно коливається, іноді — досить різко. Такі перепади можуть порушити роботу систем, які відповідають за ясність мислення, тому «туман у голові» (brain fog) часто стає однією з перших ознак гормональних змін.

Проблеми зі сном і безсоння під час менопаузи, спричинені нічною пітливістю та пригніченим настроєм, можуть ще більше погіршити ситуацію.

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Серед інших можливих причин — дефіцит поживних речовин, поганий сон і нейрозапалення (процес, характерний для неврологічних, нейродегенеративних або аутоімунних захворювань, як-от розсіяний склероз, синдром хронічної втоми, деменція, а також старіння мозку, що супроводжується хронічним запаленням — так званий «інфламаджинг»). Якщо ви відчуваєте «туман у голові», обов’язково зверніться до лікаря.

Як відчувається «туман у голові» під час менопаузи

Когнітивні труднощі, пов’язані з «туманом у голові», можуть стати справжнім шоком. Іноді стає важче підбирати слова, і ви розумієте, що більше не можете покладатися на власну пам’ять, щоб, наприклад, запам’ятати події з календаря. Це може суттєво вплинути на впевненість у собі, на роботу та самооцінку загалом.

Якщо ви стикалися з «туманом у голові», то розумієте розчарування, а також страх, що у вас розвивається серйозніше захворювання, яке зазвичай його супроводжує. Ви можете почати хвилюватися, чи не розвивається у вас деменція на ранній стадії.

Це не лише викликає почуття сорому, а й заважає повноцінно жити.

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Життя з «туманом у голові»

Настання менопаузи має і зворотний бік, про який говорять не надто часто: деякі симптоми, з якими жінки стикаються у період перименопаузи, продовжують завдавати клопоту й надалі. Багато хто з нас помилково вважає, що щойно цей етап залишиться позаду — тобто настане постменопауза, — всі симптоми зникнуть. Проте це не завжди так.

У деяких жінок «туман у голові» зберігається і після настання менопаузи, оскільки це частина ширшої картини гормонального спаду. Рівень естрогену залишається низьким навіть після припинення менструацій, тому мозок продовжує функціонувати без тієї підтримки, яку раніше забезпечував цей гормон.

Як позбутися «туману в голові»

За словами докторки Девідсон, найефективніший підхід — це не намагатися лікувати сам «туман у голові» як окрему проблему, а усувати його першопричини. Ось що вона рекомендує.

Приділяйте увагу сну

Турбота про якісний сон і боротьба з факторами, які його порушують (наприклад, нічною пітливістю), можуть суттєво зменшити прояви «туману в голові» як під час менопаузи, так і після її настання. Дотримуйтеся режиму, підтримуйте прохолоду в спальні, обмежте час перед екранами, а також уникайте ввечері стимуляторів, як-от кофеїн та алкоголь.

Зменше перевантаження

За можливості зменште розумове навантаження. Делегуйте завдання і виділяйте час на повноцінний відпочинок. Складайте списки, користуйтеся календарями й нагадуваннями, а також зосереджуйтеся на виконанні одного завдання за раз замість того, щоб намагатися робити все одночасно.

Те саме стосується тривожності. Хоча ніщо не замінить професійну допомогу (наприклад, психотерапію чи, в окремих випадках, медикаментозне лікування), тимчасово полегшити стан можуть методи релаксації — йога або дихальні вправи. Також корисними можуть бути прогулянки й інші види регулярної фізичної активності (помірної інтенсивності, які виконуються не безпосередньо перед сном).

Усуньте дефіцит поживних речовин

Збалансоване й різноманітне харчування сприяє здоров’ю мозку. Дефіцит заліза, вітамінів B12 або D може негативно впливати на концентрацію уваги та рівень енергії. Тому варто обговорити з сімейним лікарем інші можливі причини «туману в голові», окрім менопаузи.

Якщо ви підозрюєте у себе дефіцит певних речовин, зверніться до лікаря для проведення аналізу крові замість того, щоб самостійно призначати собі біологічно активні добавки.

Розгляньте можливість замісної гормональної терапії

«Туман у голові» є одним із симптомів зниження рівня естрогену, тому замісна гормональна терапія (ЗГТ) може допомогти. Однак вона підходить не всім і не здатна усунути абсолютно всі симптоми.

Зверніться до фахівця

Якщо «туман у голові» заважає вашому повсякденному життю, не варто з цим миритися. Зверніться до свого сімейного лікаря або фахівця з питань менопаузи — існують ефективні способи допомоги.

Як уже зазначалося, «туман у голові» може бути спричинений не лише менопаузою, тому важливо обговорити це з фахівцем, щоб з’ясувати справжню причину.

Ця стаття має винятково ознайомчий характер і не містить рекомендацій щодо конкретних дій, які підійшли б саме вам. Завжди консультуйтеся з ліцензованим медичним працівником, перш ніж ухвалювати рішення щодо свого здоров’я і самопочуття.

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