Яка температура в кімнаті допомагає краще спати та менше платити за опалення / © Associated Press

Реклама

Коли за вікном мороз, рука так і тягнеться додати кілька градусів на термостаті. Але вночі, коли ви загорнулися у теплу ковдру, можете дозволити собі трохи прохолоди, і це працюватиме лише на користь.

Правильно налаштована нічна температура не лише покращує якість сну, а й зменшує споживання енергії. Проблема лише в одному — як знайти той самий баланс між комфортом, здоров’ям та економією і де ж ця золота середина, розповіло видання Real Simple.

Науковий консенсус звучить доволі конкретно. Близько 18°C — оптимальна температура для сну дорослої людини. Допустимий діапазон — від 18 до 21°C, залежно від сезону та індивідуальних особливостей.

Реклама

Під час засинання температура тіла природно знижується, і прохолодніше повітря підтримує фазу глибокого сну. Саме тому в занадто теплій кімнаті ми частіше прокидаємося вночі та почуваємося втомленими зранку.

Якщо в домі є немовля

Тут важливо бути обережнішими. Малюки ще не вміють добре регулювати температуру тіла. Загальне правило просте — одягайте дитину так, як комфортно вам, плюс один додатковий шар. Замість підвищення температури в усій оселі краще трохи провітрювати спальню дорослих.

Поради з енергетики

З погляду енергозбереження ніч — ідеальний час зменшити навантаження на систему опалення:

Взимку: оптимально знижувати температуру до 16–19 °C.

Вдень: підтримувати близько 20 °C та одягатися тепліше вдома.

Такий підхід дозволяє суттєво скоротити витрати на опалення без шкоди для комфорту, особливо якщо ви спите під теплою ковдрою.

Реклама

Як зробити прохолодну ніч комфортною

Щоб нічне зниження температури не перетворилося на випробування, дотримуйтеся кількох простих лайфгаків:

Обирайте програмований термостат. Розумний або програмований термостат автоматично знижує температуру вночі та піднімає її перед пробудженням. Ви прокидаєтеся у теплі та не мерзнете, коли встаєте з ліжка.

Знижуйте температуру за 30 хв до сну. Поєднайте це з теплою ванною чи душем. Контраст між теплом і прохолодним повітрям після виходу з ванни природно сигналізує організму, що час спати.

Заплануйте ранкове «потепління». Оптимально — підвищувати температуру до близько 20°C за 30–60 хв до пробудження. Це робить ранок значно приємнішим.

Якщо вам і партнерові комфортно по-різному

Це класична ситуація, коли одному подобається тепло, а іншому — холод. У такому разі варто орієнтуватися на прохолоднішу температуру в кімнаті, а комфорт регулювати локально:

окремі ковдри (скандинавський підхід),

охолоджувальні чи теплі матрацні накладки,

ковдри різної щільності.

Так кожен отримає свій ідеальний мікроклімат, без компромісів і сварок.

Прохолодна спальня — це не про дискомфорт, а про турботу: про сон, здоров’я і власний бюджет. Зниження температури вночі допомагає тілу краще відновлюватися, а рахункам — бути значно приємнішими.