Які аналізи не варто здавати без потреби: розповіла ендокринологиня

Які аналізи не варто здавати без потреби / © Credits

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Здати «всі гормони для профілактики» — бажання, знайоме багатьом, але далеко не кожен показник має сенс перевіряти просто для власного спокою. Ендокринологиня Євгені Рогальська звернула увагу на аналізи, результати яких важливо правильно інтерпретувати.

Кортизол

За словами лікарки, аналіз крові на кортизол не варто здавати без конкретних медичних показань. Кортизол — гормон, рівень якого швидко змінюється залежно від ситуації.

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Навіть звичайний похід до лабораторії може вплинути на результат, адже людина приходить натщесерце, має низький рівень глюкози, хвилюється, а під час забору крові відчуває біль. Усе це здатне підвищити рівень кортизолу.

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Рогальська пояснює, що кортизол бере участь у реакції організму на стрес і голод, тому один показник у крові не завжди дає корисну картину. Лікарка також згадала випадок пацієнта, у якого через сильний стрес були зафіксовані дуже високі показники гормонів, пов’язаних із регуляцією роботи наднирників.

Прогестерон на 21-й день циклу

Ще один аналіз, до якого лікарка радить ставитися критично — визначення прогестерону саме на 21-й день менструального циклу. Проблема у тому, що тривалість циклу у жінок різна, а рівень прогестерону змінюється залежно від його фази. Тому одна й та сама дата не може однаково підходити всім.

За словами Рогальської, орієнтуватися лише на такий аналіз, а потім автоматично призначати прогестерон — некоректний підхід. Для прикладу вона використала яскраву аналогію, що це наче дати людині сметану, коли вона ще навіть не зварила борщ.

Гормональні аналізи — не той випадок, коли працює принцип «чим більше, тим краще». Їх варто призначати з урахуванням симптомів, анамнезу та конкретної клінічної ситуації. А отриманий результат має оцінювати лікар, а не окрема цифра у лабораторному бланку.

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