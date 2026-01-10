ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
3 хв

Які харчові тренди домінуватимуть 2026 року

Їжа — річ мінлива, сьогодні TikTok захоплюють дивні поєднання на кшталт полуничної пасти чи «сухого йогурту», а завтра ми раптом починаємо інакше дивитися на білки, клітковину та вміст морозильної камери. Але серед швидкоплинних фудмемів є тенденції, які справді здатні змінити наше щоденне харчування.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Які харчові тренди домінуватимуть 2026 року

Які харчові тренди домінуватимуть 2026 року / © Credits

Видання RTÉ проаналізувало, які гастрономічні тренди мають усі шанси стати частиною реального життя у 2026 році й це не лише про моду, а й про здоров’я, зручність і нову кулінарну допитливість.

Ми більше не їмо навмання. Зростання цін, втома від ультраоброблених продуктів і бажання почуватися краще змушують уважніше читати етикетки, планувати приймання їжі та шукати баланс між користю та задоволенням. У 2026 році харчування стає водночас прагматичним і допитливим: ми хочемо більше поживності та більше смаку, більше користі й менше хаосу на кухні.

Корисніші снеки

Снеки більше не будуть «порожніми». Ми очікуємо від них більше білка, клітковини та поживних речовин, і значно менше цукру та солі. Проте напис «хдоровий» на упаковці ще не гарантує користі, навіть «здорові» перекуси часто залишаються ультраобробленими.

Дотримуйтеся простого правила — читати склад. Якщо інгредієнти звучать як формули з підручника хімії, а не як їжа, варто насторожитися. Це особливо актуально, зважаючи на те, що багато людей зізнаються, що вони іноді замінюють повноцінну вечерю тарілкою снеків.

Клітковина проти білка

Ми маємо споживати близько 30 г клітковини на день, але більшість із нас ледве дотягує до 20. А між тим саме клітковина знижує ризики серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету другого типу та раку кишківника.

Не дивно, що соцмережі підхопили тренд «fibremaxxing» — свідоме «добирання» клітковини. У 2026 році вона не зникне з радарів, але йтиме поруч із іншим фаворитом — білком.

Попит на високобілкові продукти зростає, але не обов’язково у форматі стейка щовечора. На перший план виходять свинина та темпе — ферментований соєвий продукт, який добре смакує за правильного приготування.

Глобальність

У 2026 році гастрономічна допитливість лише зростатиме, а в центрі уваги — Мексика, Корея, Малайзія та Бразилія.

  • Мексиканські солодко-гострі смаки, зокрема соус чамой.

  • Корейський ссамджан — насичений, пряний, ідеальний до овочів і м’яса.

  • Малайзійська кухня з її глибокими карі, як-от ренданг.

  • Бразильська класика: соковита піканья та чорна квасоля фейжоада.

Світова кухня стає не екзотикою, а частиною повсякденного меню.

Морозильна камера та комора

Спонтанні походи до магазину поступаються місцем розумним запасам. Заморожені круасани, подрібнений часник, овочі, фермерські консерви, красиво запаковані сардини — усе це допомагає готувати швидко та без стресу.

Ми вчимося «збирати» страви з того, що є під рукою, та вкладатися у 30 хв. Соцмережі навчили нас, що вечеря з «ревізії холодильника» може бути стильною та смачною. Локшина швидкого приготування поступово втрачає статус універсального рішення.

Гіркий смак

Італійці давно цінують гіркоту — у зелені, оливках, аперитивах. У 2026 році ми нарешті наздоженемо цю любов.

Гіркі овочі, наприклад, артишоки, крес-салат або брюссельська капуста — повертаються на тарілки не як компроміс, а як свідомий вибір. А популярність негроні лише доводить, що складні смаки більше не лякають.

Квасоля

Бобові переживають справжній ренесанс. Не «квасоля з тостом», а нут, чорна чи біла квасоля — у супах, салатах, ризото, пюре чи запечені як снеки.

Причини прості: доступність, швидкість приготування, універсальність і користь. Бобові багаті на білок і клітковину, підтримують здоров’я кишківника, а ця тема, за прогнозами, нікуди не зникне з гастрономічного порядку денного.

Харчові тренди 2026 року — не про дивні експерименти заради лайків. Вони про усвідомленість, простоту та смак без крайнощів. Ми їмо з розумом, швидше готуємо та не боїмося нових поєднань, від гіркої зелені до ферментованих продуктів і квасолі у найнесподіваніших ролях.

Можливо, головний тренд цього року — це не окремий продукт, а нове ставлення до їжі: менш імпульсивне, більш допитливе та значно ближче до реального життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie