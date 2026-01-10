Які харчові тренди домінуватимуть 2026 року / © Credits

Видання RTÉ проаналізувало, які гастрономічні тренди мають усі шанси стати частиною реального життя у 2026 році й це не лише про моду, а й про здоров’я, зручність і нову кулінарну допитливість.

Ми більше не їмо навмання. Зростання цін, втома від ультраоброблених продуктів і бажання почуватися краще змушують уважніше читати етикетки, планувати приймання їжі та шукати баланс між користю та задоволенням. У 2026 році харчування стає водночас прагматичним і допитливим: ми хочемо більше поживності та більше смаку, більше користі й менше хаосу на кухні.

Корисніші снеки

Снеки більше не будуть «порожніми». Ми очікуємо від них більше білка, клітковини та поживних речовин, і значно менше цукру та солі. Проте напис «хдоровий» на упаковці ще не гарантує користі, навіть «здорові» перекуси часто залишаються ультраобробленими.

Дотримуйтеся простого правила — читати склад. Якщо інгредієнти звучать як формули з підручника хімії, а не як їжа, варто насторожитися. Це особливо актуально, зважаючи на те, що багато людей зізнаються, що вони іноді замінюють повноцінну вечерю тарілкою снеків.

Клітковина проти білка

Ми маємо споживати близько 30 г клітковини на день, але більшість із нас ледве дотягує до 20. А між тим саме клітковина знижує ризики серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету другого типу та раку кишківника.

Не дивно, що соцмережі підхопили тренд «fibremaxxing» — свідоме «добирання» клітковини. У 2026 році вона не зникне з радарів, але йтиме поруч із іншим фаворитом — білком.

Попит на високобілкові продукти зростає, але не обов’язково у форматі стейка щовечора. На перший план виходять свинина та темпе — ферментований соєвий продукт, який добре смакує за правильного приготування.

Глобальність

У 2026 році гастрономічна допитливість лише зростатиме, а в центрі уваги — Мексика, Корея, Малайзія та Бразилія.

Мексиканські солодко-гострі смаки, зокрема соус чамой.

Корейський ссамджан — насичений, пряний, ідеальний до овочів і м’яса.

Малайзійська кухня з її глибокими карі, як-от ренданг.

Бразильська класика: соковита піканья та чорна квасоля фейжоада.

Світова кухня стає не екзотикою, а частиною повсякденного меню.

Морозильна камера та комора

Спонтанні походи до магазину поступаються місцем розумним запасам. Заморожені круасани, подрібнений часник, овочі, фермерські консерви, красиво запаковані сардини — усе це допомагає готувати швидко та без стресу.

Ми вчимося «збирати» страви з того, що є під рукою, та вкладатися у 30 хв. Соцмережі навчили нас, що вечеря з «ревізії холодильника» може бути стильною та смачною. Локшина швидкого приготування поступово втрачає статус універсального рішення.

Гіркий смак

Італійці давно цінують гіркоту — у зелені, оливках, аперитивах. У 2026 році ми нарешті наздоженемо цю любов.

Гіркі овочі, наприклад, артишоки, крес-салат або брюссельська капуста — повертаються на тарілки не як компроміс, а як свідомий вибір. А популярність негроні лише доводить, що складні смаки більше не лякають.

Квасоля

Бобові переживають справжній ренесанс. Не «квасоля з тостом», а нут, чорна чи біла квасоля — у супах, салатах, ризото, пюре чи запечені як снеки.

Причини прості: доступність, швидкість приготування, універсальність і користь. Бобові багаті на білок і клітковину, підтримують здоров’я кишківника, а ця тема, за прогнозами, нікуди не зникне з гастрономічного порядку денного.

Харчові тренди 2026 року — не про дивні експерименти заради лайків. Вони про усвідомленість, простоту та смак без крайнощів. Ми їмо з розумом, швидше готуємо та не боїмося нових поєднань, від гіркої зелені до ферментованих продуктів і квасолі у найнесподіваніших ролях.

Можливо, головний тренд цього року — це не окремий продукт, а нове ставлення до їжі: менш імпульсивне, більш допитливе та значно ближче до реального життя.