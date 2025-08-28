Симптоми наявності каменів у нирках: лікарі пояснили, чому рання профілактика така важлива

Нирки / © Credits

Ось симптоми каменів у нирках, які вам потрібно знати, включно з тим, як вони іноді можуть маскуватися під інші захворювання, як-от інфекція сечовивідних шляхів.

Woman`sWorld розпитав експертів про симптоми появи каменів у нирках та деякі причини їхньої появи.

Що таке камені в нирках

Камені в нирках — це накопичення таких речовин, як кальцій, оксалат і фосфат, у ваших нирках. Коли все працює гладко, ці речовини розчиняються у вашій сечі та вимиваються з організму. Але коли ви не п’єте достатньо води, вони можуть накопичуватися та утворювати кристали, викликаючи гострий біль і дискомфорт.

Камені в нирках утворюються, коли мінерали та солі у вашій сечі концентруються до такої міри, що злипаються і кристалізуються, пояснює Джастін Гоуман, доктор медичних наук, доцент кафедри урології в медичному центрі Cedars-Sinai.

Чотири основні типи каменів у нирках

кальцієві камені (оксалат кальцію або фосфат кальцію)

камені сечової кислоти

струвітні камені

цистинові камені

Деякі камені в нирках розміром з піщинку, і ви можете вивести їх із сечею, навіть не помічаючи цього. Багато людей майже не матимуть симптомів, додає Емі Яу, докторка медичних наук, нефрологиня.

Неліковані камені становлять серйозну загрозу для здоров’я

З часом кристали можуть утворювати більші камені, які можуть застрягти в сечоводі, сечовому міхурі або уретрі. Виведення цих більших каменів може бути нестерпним, а біль іноді називають «кам’яною атакою в нирках».

Іноді камінь може стати занадто великим, щоб вийти самостійно, що може призвести до серйозних ускладнень, якщо його не лікувати. «Якщо камінь блокує відтік сечі, в нирках може накопичуватися тиск, що потенційно може спричинити незворотне пошкодження нирок, — застерігає доктор Гоуман. — Неліковані камені також можуть призвести до інфекцій, які можуть бути небезпечними для життя, якщо бактерії потраплять у кров».

Що викликає утворення каменів у нирках

Камені в нирках є досить поширеними. Зневоднення — найбільший фактор ризику, каже доктор Гоуман, і вживання достатньої кількості рідини щодня — це найпростіший спосіб запобігти цьому.

Але є кілька інших факторів, які також можуть збільшити ваш ризик. До них належать:

Дієта. Певні харчові звички можуть підвищити ризик розвитку каменів у нирках, як-от дієта з високим вмістом натрію, надмірне споживання білка або недостатнє споживання фруктів та овочів, пояснює докторка Яу.

Певні стани здоров’я. За словами докторки Яу, у вас може бути вищий ризик розвитку каменів у нирках, якщо у вас ожиріння, діабет 2 типу, запальне захворювання кишківника або первинний гіперпаратиреоз.

Менопауза. Хоча чоловіки вдвічі частіше хворіють на камені в нирках, у жінок ризик зростає після менопаузи. Зміни рівня естрогену можуть змінити процес засвоювання кальцію в організмі та підвищити його рівень у сечі, пояснює доктор Гоуман. Втрата щільності кісткової тканини також може сприяти цьому, оскільки кальцій, що вивільняється з кісток, потрапляє у кров і зрештою в сечу. В поєднанні з потенційними змінами у звичках гідратації це може дещо підвищити ризик розвитку каменів у жінки пізніше в житті.

Симптоми каменів у нирках, які ніколи не варто ігнорувати

Якщо у вас великий камінь у нирках, симптоми зазвичай важко пропустити. Класичним симптомом є раптовий, сильний біль у боці, який може віддавати в нижню частину живота або пах, часто описуваний як один з найсильніших болів, які лише можна уявити, каже доктор Гоуман. Ви також можете відчувати:

кров у сечі

нудоту

блювання

часту або термінову потребу в сечовипусканні

Однак ранні симптоми каменів у нирках у жінок легко пропустити. У них цей біль іноді може імітувати менструальні спазми, інфекцію сечовивідних шляхів або навіть шлунково-кишкові проблеми, як-от гази або закреп, що може затримати діагностику, каже доктор Гоуман. Ви можете помітити:

легкий дискомфорт у боці

біль, який змінює місце розташування під час руху каменя

каламутну сечу з неприємним запахом або ледь помітним рожевим чи коричневим кольором

Симптоми каменів у нирках також спочатку можуть бути помилково прийняті за стандартні болі. Іноді люди скаржаться на періодичний хронічний біль у спині, який часто діагностується як опорно-руховий, додає докторка Яу.

Що робити, якщо ви вважаєте, що у вас камінь у нирках

Якщо у вас виникли легкі симптоми каменів у нирках, якомога швидше зверніться до свого сімейного лікаря. Що раніше лікарі виявлять камінь, то вища ймовірність того, що його можна буде вилікувати без хірургічного втручання, каже доктор Гоуман. Невеликі камені часто проходять самостійно за умови гідратації та знеболення.

Поки ви чекаєте, щоб камінь вийшов, ваш лікар може призначити знеболювальні засоби або препарат, який допомагає розслабити м’язи сечовивідної системи, каже докторка Яу.

Для великих каменів, які не можуть відійти самостійно, ваш лікар може використовувати ударні хвилі, щоб розбити їх на менші шматочки. Або, залежно від розміру та розташування, для видалення каменя вам може знадобитися хірургічна процедура, відома як перкутанна нефролітотомія.

І слідкуйте за будь-якими ознаками серйозних ускладнень. Якщо у вас сильний біль, лихоманка, озноб або утруднене сечовипускання, негайно зверніться до відділення невідкладної допомоги, каже доктор Гоуман. Це можуть бути ознаки небезпечного закупорювання або інфекції.