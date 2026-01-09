Який вітамін сприяє здоровому старінню після 50 років

Вітамін D / © Associated Press

Реклама

Вітамін D давно пов’язують зі зміцненням імунітету та міцності кісток, але нещодавнє дослідження показує, що цей вітамін дійсно суттєво сприяє здоровому старінню.

GoodHousekeeping розповідає про дослідження, яке показує, що щоденне приймання вітаміну D3 може фактично уповільнити біологічне старіння.

Дослідники стверджують, що завдяки цьому може зменшитися запалення, що може уповільнити процес старіння. Згідно з їхніми висновками, щоденне приймання вітаміну D3 допомогло запобігти в еквіваленті майже трьом рокам старіння.

Реклама

Виявляється, вітамін D3 може допомогти підтримувати довжину ваших теломерів, які є захисними ковпачками на кінцях хромосом, як пластикові оболонки на шнурках взуття.

Ці результати важливі, тому що якщо теломери скорочуються занадто швидко або занадто сильно, це вкорочення може прискорити біологічний процес старіння організму, каже головний дослідник дослідження Джоанн Е. Менсон.

Хоча це дослідження не перше, яке доводить потенційну користь добавки вітаміну D3 для теломер, воно найбільше та найдовше рандомізоване з тих, які спеціально вивчали цю тему.

Перше, що потрібно знати, — це те, що вкорочення теломерів є невід’ємною частиною старіння і відбувається з кожним. Фактично, їхня довжина вважається маркером клітинного старіння. Теломери підтримують стабільність ваших хромосом і запобігають їхньому зношування або деградації під час реплікації та поділу клітин, і це допомагає запобігти пошкодженню ДНК клітини.

Реклама

Поділ і реплікація клітин — це природна біологічна функція старіння, і коли кожна клітина ділиться або реплікується, теломери трохи коротшають. Скорочення означає, що існує більша ймовірність того, що ДНК у наших хромосомах буде більш вразливою до пошкоджень і деградації, що підвищує ризик хронічних захворювань, пов’язаних зі старінням, таких як хвороби серця та деякі види раку, включаючи рак сечового міхура, мозку, стравоходу та легень, каже доктор Менсон.

Скорочення теломерів також пов’язане з деякими запальними станами, такими як ревматоїдний артрит і діабет. Дослідникам було цікаво дізнатися, чи може одна з добавок, які вони вивчали в дослідженні, мати позитивний вплив на збереження довжини теломер.

Дослідники побачили переваги вітаміну D для зменшення або «придушення» запалення та зниження ризику аутоімунних захворювань.

Що виявило дослідження

П’ятирічне дослідження відстежувало 1054 дорослих, серед яких були жінки віком 55 років і старше, а чоловіки віком 50 років і старше. Дослідники вирішили обстежити людей віком 50 років і старше, оскільки саме в цей час починає зростати ймовірність хронічних захворювань, зазначає доктор Менсон.

Реклама

Учасників розділили на дві групи: одній давали плацебо, а іншим щодня — добавку вітаміну D3 (2000 МО) та окремо добавку омега-3 жирних кислот (1 г). Щоб дослідити довжину теломерів у лейкоцитах учасників, кров брали на початку дослідження, а потім знову на другому та четвертому роках.

На початку дослідження обидві групи були ідентичними, але через два роки дослідники помітили, що у тих, хто приймав вітамін D3, теломери скорочувалися менше. Однак саме через чотири роки відмінності стали очевидними. Виявилося, що порівняно з групою плацебо, у тих, хто приймав добавку вітаміну D3, значно зменшилося скорочення теломерів, запобігши еквіваленту майже трьох років старіння. Добавка омега-3 жирних кислот не мала суттєвого впливу на довжину теломерів.

Вчені виявили зниження рівня С-реактивного білка запалення — у групі вітаміну D3 — і вважають, що вплив вітаміну D3 на зменшення запалення може бути однією з причин меншого скорочення теломер.

Хоча вітамін D3 видається багатообіцяльним шляхом боротьби з біологічним старінням, доктор Менсон каже, що потрібно провести більше досліджень.

Реклама

Які найкращі джерела вітаміну D

Що стосується їжі, то добрими джерелами вітаміну D є лосось, тунець, форель, сардини, яйця та продукти, збагачені ним, такі як молоко, йогурт, пластівці та апельсиновий сік.

Важливо пам’ятати, що вітамін D виробляється в шкірі під дією ультрафіолетового випромінювання типу B, тому споживання їжі невеликою мірою сприяє загальному накопиченню вітаміну D та його рівню в крові. Існують рекомендації щодо включення певного часу перебування на сонці, фактична безпечна кількість незрозуміла, але консенсус для здорових людей, здається, полягає в тому, що не більше 30 хвилин двічі на тиждень без сонцезахисного крему для достатнього синтезу вітаміну D через шкіру.

Найкраща порада — не мати дефіциту вітаміну D. Для людей, які можуть бути стурбовані тим, що вони не отримують достатньо вітаміну D з раціону або сонячного світла, нормально приймати від 1000 до 2000 МО на день. Ви також можете перевірити, чи містить ваш мультивітамін таку кількість, багато з них справді містять 1000 МО вітаміну D.

Перед прийманням добавки, вітамінів або збільшенням дози обовʼязково порадьтеся з вашим лікарем.