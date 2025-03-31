Який зв'язок між головними болями під час мігрені та чутливістю до світла / © Credits

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Проте ці стани можуть існувати й незалежно одне від одного. У людини може бути мігрень без фотофобії, а фотофобія може спостерігатися навіть у тих, хто не страждає на мігрені, про це розповіло видання Medical News Today.

Як пов'язані мігрень і фотофобія

Багато людей, які страждають на мігрень, іноді відчувають підвищену чутливість до світла. Це настільки поширене явище, що фоточутливість навіть використовують як один із критеріїв діагностики мігрені.

Однак фотофобія характерна не лише людям із мігренню. Інші можливі причини світлочутливості включають:

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сухість та подразнення очей;

кластерні головні болі;

блефароспазм (ненормальне та мимовільне миготіння чи спазм повік);

черепно-мозкові травми;

розлади центральної нервової системи;

головні болі напруги;

офтальмологічні та неврологічні захворювання (наприклад, глаукома, менінгіт, кон’юнктивіт, пошкодження рогівки).

Люди з фотофобією особливо чутливі до яскравого світла, змін освітлення чи мерехтіння світла. Вони також можуть помічати, що їхні мігрені загострюються залежно від умов освітлення.

Чи є фотофобія симптомом мігрені чи її причиною

Фотофобія є одним із основних симптомів мігрені. При цьому світло може не лише посилювати головний біль, а й бути його тригером. Саме тому під час нападу мігрені люди часто знаходять полегшення у затемнених кімнатах.

Світлочутливість може з’явитися на будь-якому етапі мігрені:

до початку нападу;

під час нападу;

після його завершення;

між нападами мігрені.

Фотофобія може бути спровокована різними візуальними подразниками:

мерехтливими чи яскравими вогнями;

повторюваними візерунками;

відблисками;

світлом комп’ютерного екрана;

люмінесцентним освітленням, яке містить невидимі пульсації.

Як довго триває фотофобія

Тривалість фоточутливості індивідуальна. Для деяких людей вона зникає разом із головним болем. Інші можуть відчувати її навіть у періоди без нападів мігрені. У такому випадку профілактичні заходи, такі як носіння сонцезахисних окулярів, можуть допомогти зменшити симптоми.

Лікування та профілактика

Фотофобію, пов’язану з мігренню, можна полегшити за допомогою відповідного лікування. План терапії підбирається індивідуально та включає медикаментозне лікування та зміни у способі життя.

Зміни способу життя

Поведінкові зміни можуть значно знизити частоту мігреней. Для цього можна:

керувати навколишнім середовищем (наприклад, контролювати рівень освітлення);

уникати тригерів (стресу, деяких продуктів, запахів тощо);

слідкувати за режимом сну;

коригувати харчування, уникати продуктів, які можуть спровокувати мігрень (червоне вино, шоколад, сир);

забезпечити достатнє споживання води.

Чи можна запобігти фотофобії

Деякі заходи можуть допомогти зменшити чи запобігти чутливості до світла:

затемнення світла у приміщенні;

носіння окулярів із лінзами, які блокують синє світло;

носіння сонцезахисних окулярів на вулиці.

Однак, зверніть увагу, що надто тривале перебування у темряві може підвищити чутливість до світла. Тому слід поступово адаптуватися до яскравішого освітлення.

Додаткові ознаки мігрені

Мігрень можна розпізнати за такими симптомами:

головний біль середньої чи високої інтенсивності, який може супроводжуватися пульсацією;

тривалість болю від 4 годин до кількох днів;

погіршення стану за фізичного навантаження;

нудота чи блювота;

підвищена чутливість до шуму чи запахів;

біль у м’язах;

втома;

зміни настрою.

Коли звертатися до лікаря

Якщо фотофобія чи мігрень значно впливають на якість життя, слід звернутися до лікаря. Фахівець допоможе встановити точний діагноз і підібрати ефективний план лікування.

Мігрень і фотофобія мають тісний зв’язок. Фотофобія є поширеним симптомом мігрені, а також може бути її тригером. Хоча напади можуть минати після лікування, деякі люди відчувають світлочутливість навіть у періоди між мігренями.

Лікування мігрені та корекція способу життя можуть допомогти зменшити фотофобію. Носіння спеціальних лінз, використання сонцезахисних окулярів та адаптація освітлення також можуть стати ефективними способами боротьби з цим станом.