Ідеальні продукти для сніданку, які заряджають енергією на весь день / © Associated Press

Сніданок часто стає першою жертвою ранкової метушні. Проте саме він запускає обмін речовин, живить мозок і допомагає організму плавно перейти з нічного режиму відновлення до активності.

Сніданок відновлює рівень глюкози в мозку — наденергозатратному органі нашого тіла, про це розповіло видання Real Simple. Він допомагає стабілізувати рівень цукру у крові, знижує рівень стресових гормонів і задає спокійний, зібраний тон усьому дню.

Але важливо пам’ятати, що не всі сніданки однаково корисні. Круасан і кава можуть подарувати короткий сплеск енергії, але за ним часто настає різкий спад. Краще обирати збалансовану тарілку, у якій є вуглеводи, білки та жири — кожен із цих елементів відіграє свою роль.

Яйця . Класика, яка не підводить. Яйця — це повноцінний білок з усіма необхідними амінокислотами. Вони надовго дають відчуття ситості, а також містять вітаміни групи B і холін, які підтримують концентрацію та роботу мозку.

Шпинат . Кілька жмень в омлеті чи смузі та ваш сніданок уже працює на енергію. Шпинат багатий на рослинне залізо, яке допомагає переносити кисень до клітин, а також на природні нітрати, які покращують кровообіг.

Грецький йогурт. Ідеальний варіант для ранків «на ходу». Він багатий на білок і пробіотики, які підтримують травлення, стабільний рівень цукру у крові та навіть настрій. Особливо корисний у стресові дні.

Горіхи та насіння. Мигдаль, гарбузове насіння, чіа, конопляне насіння — справжні енергетичні бомби. Вони містять магній, який бере участь у сотнях процесів вироблення енергії в організмі. Додавайте їх до вівсянки, йогурту чи готуйте заздалегідь чіа-пудинг.

Вівсянка . Якісне джерело складних вуглеводів, які повільно вивільняють енергію. Щоб сніданок був повноцінним, поєднуйте вівсянку з ягодами, горіхами та насінням.

Кисломолочний сир. Містить казеїн — білок, який повільно перетравлюється та підтримує стабільний рівень енергії протягом кількох годин. Бонус — кальцій для м’язів і здорового метаболізму. Добре поєднується як із солодкими, так і з солоними додатками.

Авокадо. Корисні жири та рослинний білок допомагають уникнути різких енергетичних «гойдалок». Класичний тост з авокадо чи креативніший варіант із яйцями та ферментованими продуктами — ідеальний початок дня.

Енергія — це не лише кава. Це про те, чим ви живите свій організм із самого ранку. Збалансований сніданок допомагає думати чіткіше, знижує рівень стресу та підтримує стабільний настрій до самого вечора.