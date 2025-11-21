Ідеальний чай для здоровʼя вашого серця: напій, який варто пити щодня

Чай / © Credits

У світі здорових трендів складно знайти напій, про який говорять частіше, ніж про зелений чай. Він з’являється у блогерських ранкових рутинах, у порадах нутриціологів і навіть у списках «секретів довголіття». Видання Real Simple розповіло, чому його називають напоєм №1 для серця та чому саме він — один із найефективніших і найприємніших способів підтримати власне здоров’я.

Головна причина — антиоксидант EGCG (епіґалокатехін ґалат), один із найпотужніших природних компонентів, які борються з запаленням та оксидативним стресом. Ось що він робить у вашому організмі:

Зменшує запалення. Хронічне запалення — один із ключових факторів розвитку серцево-судинних захворювань. EGCG діє як натуральний протизапальний агент і знижує рівень маркерів запалення у крові.

Захищає судини . Оксидативний стрес пошкоджує судинні стінки. Антиоксиданти з зеленого чаю зменшують вільні радикали, тим самим оберігають артерії.

Покращує баланс холестерину. Поганий холестерин (LDL) — той, який утворює бляшки та звужує судини. Хороший (HDL) — навпаки, допомагає виводити надлишки жиру з крові. Регулярне вживання зеленого чаю знижує рівень LDL і може підвищувати рівень HDL, тобто працює у двох напрямках одразу.

М’яко знижує тиск і покращує роботу судин. Завдяки поліфенолам зелений чай робить судини еластичними, а це означає менший ризик гіпертонії.

Скільки зеленого чаю треба пити

Краще пити 2–4 чашки на день. Саме така кількість показує найбільший ефект. І ще варто запам’ятати, що краще обирати несолодкий зелений чай. Якщо замінити ним солодкі кавові напої чи лимонади, вигода для серця подвоюється, менше цукру — здоровіші судини та стабільніший тиск.

Зелений чай та кава

Якщо ви вже набрали свою «денну норму кофеїну», зелений чай — ідеальна альтернатива. У ньому:

кофеїну менше, ніж у каві, тож не буде тремтіння чи тахікардії;

є амінокислота L-теанін, вона підвищує концентрацію та при цьому заспокоює нервову систему;

відсутні «зайві» калорії та цукор, якщо пити без підсолоджувачів.

Це робить зелений чай чудовим вибором для другого ранкового або денного напою.

Як правильно пити зелений чай

Щоб отримати максимум користі, врахуйте декілька порад:

Не заливати окропом — температура 70–80°C зберігає антиоксиданти.

Настоювати не довше 2–3 хв — інакше чай стане гірким.

Пити між прийманням їжі, щоб краще засвоювались поліфеноли.

Додавати лимон — вітамін С підсилює дію антиоксидантів.

Зелений чай — це не просто модний напій. Це щоденна звичка, яка знижує ризик серцевих хвороб, покращує роботу судин, допомагає балансувати холестерин, бореться з запаленням та оксидативним стресом і забезпечує чисту та стабільну енергію без різких «підйомів і падінь». І найважливіше, він простий у приготуванні, доступний та смачний.