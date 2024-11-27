Інфекція сечового міхура: як зменшити пекучий біль та позиви домашніми засобами

Інфекції сечового міхура можуть бути досить небезпечними і є неприємною частиною життя для багатьох жінок.

Завжди слід звертатися до лікаря, якщо ви помічаєте такі симптоми, як печіння під час сечовипускання, часті позиви до нього або каламутну сечу.

Але в той же час натуральні засоби від інфекції сечового міхура можуть допомогти полегшити деякі з найважчих симптомів. Woman`s World попросили лікаря пояснити, які домашні засоби насправді працюють, а також ознаки, які можуть вказувати на те, що ваша інфекція сечового міхура поширилася.

Що викликає інфекцію сечового міхура

Інфекція сечового міхура насправді є певним (і найпоширенішим) типом інфекції сечовивідних шляхів. Інфекції можуть виникати в інших частинах сечовивідних шляхів, включаючи уретру та нирки, тоді як інфекція сечового міхура локалізується саме в сечовому міхурі (хоча в серйозних випадках бактерії можуть поширюватись і до інших місць).

Інфекції сечового міхура зазвичай викликаються бактеріями E. coli, пояснює докторка медицини Гоурі Рокко, що спеціалізується на жіночому здоров'ї. Оскільки уретра розташована так близько до ануса, бактерії можуть легко потрапити до сечовивідних шляхів, особливо якщо у вас діарея або коли ви не дотримуєтеся правил гігієни. Зневоднення - ще один фактор, оскільки воно знижує здатність організму вимивати бактерії.

Такі дії, як статевий акт, також можуть підвищити ризик інфекції сечового міхура, якщо в цю зону потрапляють бактерії, і продукти, які подразнюють зону статевих органів, також можуть відігравати свою роль, додає докторка Рокко.

Найкраще застосовувати такі натуральні засоби, коли симптоми інфекції сечового міхура з'являються вперше, рекомендує Рокко. Це може запобігти погіршенню інфекції та полегшити дискомфорт, поки ви не звернетеся до лікаря та не почнете курс антибіотиків.

Пийте журавлинний сік

Щоденне вживання 1-2 склянки несолодкого журавлинного соку є одним із найкращих натуральних засобів від інфекції сечового міхура. Ви також, проконсультувавшись з лікарем, можете приймати добавку D-маннози, отриману з натурального фруктового цукру, один або два рази на день, в ідеалі після їжі або статевої активності, якщо у вас підвищений ризик інфекції сечовивідних шляхів, говорить докторка Рокко.

Журавлинний сік та D-манноза працюють, запобігаючи прилипанню E. coli до стінок сечового міхура, знижуючи ймовірність розмноження бактерій та виникнення інфекції, пояснює вона. D-манноза особливо корисна за рецидивних інфекцій сечового міхура, оскільки вона значно знижує ризик повторного зараження.

Спробуйте пробіотики

Є ще один простий спосіб природним чином зменшити симптоми сечового міхура інфекції. З'їдайте одну порцію (біля 3/4 склянки) простого несолодкого йогурту з живими активними культурами щодня, пропонує доктор Рокко. Як альтернативу приймайте високоякісну пробіотичну добавку, що містить види Lactobacillus, один раз на день, як зазначено на етикетці продукту.

Дуже важливо, щоб пробіотичні продукти мали живі та активні культури та дуже низький вміст цукру.

Пробіотики заповнюють «гарні» бактерії у вашому кишечнику та сечовивідних шляхах, допомагаючи підтримувати збалансований мікробіом. Це ускладнює розмноження шкідливих бактерій, таких як E. coli, та виникнення інфекцій сечового міхура, пояснює вона.

Багаті пробіотиками продукти та добавки також підтримують загальне здоров'я імунної системи, допомагаючи організму боротися з інфекціями.

Пийте багато води

Випивати не менше восьми або більше чашок води протягом дня важливо для загального здоров'я сечового міхура. А якщо ви були особливо активні або видався спекотний день, розгляньте можливість вживання одного електролітного напою (близько 1,5-2 склянок) один раз на день, щоб заповнити основні мінерали, що особливо корисно, якщо ви зневоднені, рекомендує лікар Рокко.

Підтримання хорошого рівня гідратації допомагає вимивати бактерії з сечовивідних шляхів, запобігаючи їхньому осіданню в сечовому міхурі. Додавання електролітів забезпечує збалансованість вашого організму, оскільки зневоднення може посилити подразнення сечового міхура і підвищити ризик утворення каменів у нирках, що може ще більше ускладнити інфекції.

Якщо ви помітили біль у спині та печіння під час сечовипускання або якщо у вас жар і нудота, настав час звернутися до лікаря, каже докторка Рокко. Ці ознаки вказують на те, що інфекція могла переміститися у нирки. Якщо її не лікувати, ниркова інфекція може бути серйозною та навіть небезпечною для життя.

Вам також слід поговорити з лікарем, якщо ви перебуваєте в постменопаузі або перенесли гістеректомію, тому що у вас більше шансів отримати ускладнення або переносити інфекції без явних симптомів, додає докторка Рокко.

Виявлення та лікування інфекції сечового міхура на ранній стадії має важливе значення, щоб запобігти її переростанню у щось набагато небезпечніше.

Перш ніж приймати якісь добавки або кардинально змінювати спосіб життя та раціон обов'язково порадьтеся з лікарем.

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