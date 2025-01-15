Інфекції сечовивідних шляхів: симптоми, причини та способи лікування

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) – доволі поширена проблема, особливо серед жінок. Виявляється, кожна друга жінка стикається з цією неприємністю хоча б раз у житті.

Що викликає ІСШ, як розпізнати її симптоми та найголовніше – як запобігти інфекції, розповіло видання Medical News Today.

Що таке ІСШ

ІСШ виникають, коли бактерії потрапляють до сечовивідних шляхів, подолавши природні захисні бар'єри організму. Найчастіше причиною стають бактерії, які зазвичай живуть навколо прямої кишки та піхви.

Сечовивідна система поділяється на:

Нижні шляхи: уретра та сечовий міхур. Інфекції тут називають уретритом або циститом.

Верхні шляхи: нирки та сечоводи. Інфекції верхніх шляхів (пієлонефрит) є серйознішими та потребують негайного лікування.

Основні симптоми ІСШ

Симптоми інфекцій можуть відрізнятися залежно від того, яка частина сечовивідної системи уражена. Найпоширеніші ознаки:

Печіння та дискомфорт під час сечовипускання.

Часті позиви до туалету, навіть якщо сечовий міхур майже порожній.

Каламутна чи з різким запахом сеча.

Біль у нижній частині живота чи попереку.

У складніших випадках: лихоманка, нудота, блювота.

Якщо ви помітили ці симптоми, важливо не зволікати та звернутися до лікаря.

Чому жінки схильні до ІСШ

Жінки стикаються з ІСШ частіше через анатомічні особливості: уретра в жінок коротша, ніж у чоловіків, що дає бактеріям можливість швидше досягати сечового міхура. Крім того, близькість уретри до піхви та прямої кишки також збільшує ризик інфекцій.

До інших факторів ризику належать:

Активне сексуальне життя.

Використання діафрагм або сперміцидів для контрацепції.

Менопауза, яка знижує рівень естрогену та природний захист сечовивідних шляхів.

Вагітність, яка викликає зміни в роботі сечової системи.

Як уникнути ІСШ

На щастя, є чимало способів зменшити ризик розвитку інфекцій. Ось кілька простих і дієвих рекомендацій:

Дотримуйтеся гігієни. Після туалету витирайтеся спереду назад, щоб уникнути перенесення бактерій із прямої кишки до уретри. Пийте більше води. Регулярне зволоження допомагає виводити бактерії з організму. Не терпіть. Сечовипускання має відбуватися одразу, як відчуєте позив. Сечовипускання після сексу. Це знижує ризик потрапляння бактерій до сечовивідних шляхів. Обирайте натуральну білизну. Бавовняна білизна забезпечує кращу вентиляцію та знижує ризик розмноження бактерій. Уникайте агресивної косметики. Парфумовані засоби для інтимної гігієни можуть подразнювати чутливу зону.

Що робити, якщо виникла інфекція

Якщо у вас з'явилися симптоми ІСШ, не намагайтеся лікуватися самостійно. Зверніться до лікаря, який призначить аналіз сечі та за потреби – антибіотики. Обов'язково пройдіть повний курс лікування, навіть якщо симптоми зникли раніше.

Чи допомагають пробіотики та журавлина

Журавлиний сік і таблетки можуть знизити ризик рецидивів ІСШ. Пробіотики, зокрема лактобактерії, також сприяють підтриманню здорової мікрофлори, а це може бути корисним для профілактики.

Домашні засоби

Під час лікування ІСШ ви можете полегшити симптоми за допомогою:

теплої грілки на нижній частині живота;

вживання великої кількості рідини;

відмови від кави та алкоголю, які можуть подразнювати сечовивідні шляхи.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви відчуваєте сильний біль у попереку, у вас підвищена температура, нудота чи блювота – це може свідчити про ускладнення. В такому разі потрібна негайна медична допомога.

ІСШ – це неприємна, але досить поширена проблема серед жінок. Дотримуючись простих правил гігієни та способу життя, ви можете значно знизити ризик інфекцій. І не забувайте: в разі появи симптомів звертайтеся до лікаря, адже своєчасне лікування допоможе уникнути ускладнень.

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