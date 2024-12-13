Інгредієнт, який покращить смак броколі

Броколі вже давно зайняла своє місце у списку найкорисніших овочів. Як член сімейства хрестоцвітих овочів (капуста, цвітна капуста, брюссельська капуста тощо), вона отримала репутацію суперфуду. Але чи знаєте ви, що додавання всього одного інгредієнта зробить її ще кориснішою та ароматнішою.

Видання realsimple розповіло про вплив кулінарної обробки на поживний склад броколі. Виявляється, що її приготування значно знижує вміст корисних сполук, що захищають від різних захворювань.

Щоправда, існує простий спосіб відновити ці сполуки. Усе, що вам потрібно — додати насіння гірчиці до броколі після її приготування. Цей метод здається простим, але за ним стоїть складна біохімічна реакція.

Як приготування впливає на поживність броколі

Фермент мірозиназа, що міститься у броколі, сприяє утворенню корисних сполук. Проте під час кулінарної обробки цей фермент руйнується. Мірозиназа активує глюкозинолати — молекули, які забезпечують організм потужними захисними властивостями. Без цього ферменту ми втрачаємо цілющі властивості броколі.

Чому саме насіння гірчиці

Мелене насіння гірчиці стає ідеальним інгредієнтом, оскільки воно зберігає активну мірозиназу навіть після термічної обробки. Цей фермент активується при контакті з водою та повертає броколі її природні поживні властивості. Крім того, насіння гірчиці додає овочу пікантного смаку, робить страву не тільки корисною, а й смачною.

Як правильно використовувати насіння гірчиці

Після того як ви приготували броколі — чи то варінням, чи запіканням, чи смаженням, — додайте чайну ложку меленого насіння гірчиці. Ви також можете поєднувати броколі з оливковою олією, часником або іншими спеціями для посилення смаку. Головне — додати насіння після завершення приготування, щоб фермент залишився активним.

Здоров'я та смак

Додавання насіння гірчиці до броколі — простий спосіб зробити вашу їжу поживнішою. Завдяки цій маленькій кулінарній хитрості ви можете насолоджуватися улюбленим овочем і отримувати максимум користі для здоров’я. Не бійтеся експериментувати, додавайте броколі та насіння гірчиці до своїх рецептів, адже це чудовий спосіб підтримати організм та вразити близьких своїми кулінарними навичками.

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