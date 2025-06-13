Іноді це працює: вірусні лайфгаки для здоровʼя з TikTok, які мають наукове підтвердження

Ходьба / © Getty Images

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Здається, у соціальних мережах практично щоразу, коли ми прокручуємо сторінку, з’являється нова тенденція щодо здоров’я. І хоча деякі просто не ґрунтуються на дослідженнях, інші можуть бути відверто шкідливими. Проте доведено, що кілька вірусних лайфгаків для здоров’я, які поширюються у TikTok, приносять дієву користь.

Woman`sWorld навів дослідження, які підтверджують деякі з найвірусніших відео в соціальних мережах.

«Fibermaxxing» прискорює втрату ваги

Люди, які дотримуються дієти, в захваті від вірусної тенденції TikTok «fibermaxxing», яка передбачає поєднання низькокалорійної їжі з продуктами, багатими на клітковину, щоб схуднути. Дослідження Техаського жіночого університету показало, що люди, які скорочують калорії та додають більше клітковини до свого раціону (з такими продуктами, як вівсянка, сочевиця та груші), втрачають на 3 кг більше за шість місяців, ніж люди, які скорочують калорії та не збільшують споживання клітковини. І це актуально незалежно від того, якого типу дієти ви дотримуєтеся, наприклад з низьким вмістом жиру чи з високим вмістом білка. Клітковина уповільнює травлення, довше залишаючи вас ситими, тому ви природним чином їсте менше.

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McDonald’s заспокоює біль від мігрені

Коли одна з блогерок поділилася в TikTok відео, на якому вона замовляє велику кока-колу та картоплю фрі, щоб зупинити мігрень, воно зібрало понад 400000 лайків і багато подяк від глядачів, які сказали, що вірусний фастфуд для здоров’я також спрацював і на них.

Чому ліки від мігрені McDonald’s так добре діють? По-перше, кофеїн у газованій воді блокує певні больові рецептори, зменшуючи дискомфорт, пояснює Кевін Вебер, доктор медичних наук, невролог. Крім того, сіль допомагає виправити електролітний дисбаланс, а вуглеводи зменшують почуття голоду, що важливо, оскільки обидва можуть сприяти мігрені.

І у нас є хороші новини, якщо ви стежите за тим, що їсте, але все ще потребуєте знеболювальної комбінації вуглеводів, солі та кофеїну. Доктор Вебер каже, що ви можете отримати подібне полегшення, вибираючи кофеїн із чорної кави чи чаю, сіль з м’яса яловичини чи овочевих чіпсів і вуглеводи з хумусу чи солодкої картоплі.

«Японська ходьба» знижує артеріальний тиск

Коли доктор медицини Саурабх Сеті, який отримав освіту в Гарварді, ділиться порадою в соціальних мережах, де у нього три мільйони підписників, не дивно, що його відео, в якому він рекомендує японську інтервальну ходьбу для зниження артеріального тиску, стало вірусним. Все, що для цього потрібно, — це трекінг у неквапливому темпі протягом трьох хвилин, потім масимально можливе пришвидшення протягом трьох хвилин, а потім повторення всього — загалом 30 хвилин.

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У дослідженні, проведеному в Японії, жінки, які робили саме це принаймні чотири дні на тиждень, спостерігали, як їхній систолічний АТ (найвищий показник) знизився на вісім пунктів за п’ять місяців. Це на п’ять балів більше, ніж у тих, хто йшов у стабільному помірному темпі вдвічі довше. Перемикання швидкості, як під час японської ходьби, зміцнює м’язи стегна, що покращує кровообіг і зменшує тиск на серце.

Екскурсія уявним будинком покращує сон

Експертка з медитації Емілі Кесслер поділилася своїм трюком для подолання безсоння, який допомагає незліченним користувачам TikTok, які не сплять, нарешті задрімати. Просто лягайте до ліжка з заплющеними очима та уявіть будинок, який ви добре знаєте, але не власний, а, наприклад, вашого друга. Потім зробіть подумки повільну екскурсію, зазначаючи кожен предмет, який ви «бачите», як-от вітальня, журнальний столик і диван.

Видається надто просто, але канадські дослідження доводять, що ця техніка, яка називається «когнітивним перемішуванням», — справжня знахідка. Зосередження уваги на звичайних об’єктах відволікає ваш мозок від тривожних думок, не надто стимулюючи його, що дозволяє швидше занурюватися в сон.

Дзижчання в носі усуває закладеність

Користувачі TikTok розповідають про незвичайний прийом, який допомагає їм легше дихати під час боротьби з закладеністю носа: дзижчання. Просто повільно видихніть, дзижчачи. Шведські вчені кажуть, що м’яка вібрація значно відкриває синусові проходи, забезпечуючи кращий потік повітря всього за п’ять секунд.

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Щоб запобігти повторенню закладеності, продовжуйте дзижчати під час повсякденних завдань, як-от складання білизни чи вигулювання собаки. Дзижчання стимулює 15-кратне збільшення оксиду азоту всередині носа, який бореться з бактеріями, грибками та запаленнями, що є причиною вашої закладеності, щоб ви могли дихати вільно.

Лежання на підлозі знімає стрес

Щоб швидко розвіяти напруженість, спробуйте зняти стрес за допомогою лежання на килимі, килимку для йоги чи навіть на м’якій траві. Яким би простим це не здавалося, цей перевірений засіб для зняття стресу працює. Це тому, що таке лежання імітує позу йоги шавасану, коли ви лежите рівно на спині, руки з боків, долоні вгору, а ноги злегка розставлені.

Бразильські дослідники виявили, що ця поза знижує стрес не лише під час виконання, а й принаймні протягом 35 хвилин після неї. Вона заспокоює вашу симпатичну нервову систему (яка контролює вашу реакцію «борись або тікай») та активує парасимпатичну нервову систему (яка керує відпочинком), що призводить до спокою.