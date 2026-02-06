Ін’єкція, яка відновлює зір / © Getty Images

Проста та доступна ін’єкція, яку вже десятиліттями використовують в офтальмології, несподівано показала здатність не лише стабілізувати стан ока, а й повертати зір, про це розповіло видання News Medical.

Гіпотонія — це стан, за якого внутрішньоочний тиск патологічно знижений. Через це око поступово змінює свою форму та внутрішню структуру, що з часом призводить до прогресивної та часто незворотної втрати зору.

Зазвичай гіпотонія виникає як наслідок інших очних захворювань, які ушкоджують структури та відповідальні за вироблення внутрішньоочної рідини. Процес може тривати роками, але фінал у багатьох випадках один — сліпота.

До сьогодні стандартним методом лікування було заповнення ока силіконовою олією. Хоча цей підхід і допомагає підтримати форму ока, він має серйозні мінуси — токсичність за тривалого використання та погану прозорість, яка обмежує якість зору.

Проривне дослідження

Команда клінічних дослідників з University College London (UCL) та офтальмологічної лікарні Moorfields представила результати дослідження, опублікованого в British Journal of Ophthalmology.

Вчені використали ін’єкції з HPMC (гідроксипропілметилцелюлоза) — гелеподібної речовини, яка давно та широко застосовується в очній хірургії. Її головна перевага — безпечність, низька вартість і здатність збільшувати об’єм. Результати виявилися дивовижними:

у 7 з 8 пацієнтів покращився зір;

відновився внутрішньоочний тиск;

збільшилася довжина та стабілізувалася анатомія ока;

позитивний ефект зберігався протягом 12 місяців лікування.

Ці пацієнти проходили терапію у першій у світі спеціалізованій клініці гіпотонії.

Повернення зору

Вчені налаштовані надзвичайно оптимістично, що настільки просте лікування виявилося таким ефективним. Це лише початок глибшого розуміння балансу рідини всередині ока та шлях до значно кращого догляду за пацієнтами.

Це лікування перевершило всі інші очікування щодо можливого відновлення зору. Для стану, який раніше вважався невиліковним, це справжній прорив.

Від експерименту до стандарту лікування

Проєкт об’єднав офтальмологів, інженерів і студентів UCL, які спільно створюють комп’ютерні моделі для глибшого розуміння механізмів низького внутрішньоочного тиску. Уже зараз ці попередні дані впливають на формування національних підходів до лікування гіпотонії.

Попереду — масштабні клінічні випробування та оптимізація методу. Але головне вже сталося, пацієнти отримали шанс, якого раніше не мали.

Іноді справжні прориви у медицині не потребують футуристичних технологій, достатньо подивитися на звичні інструменти під новим кутом. Ін’єкція з HPMC, проста та доступна, відкриває нову еру у лікуванні гіпотонії ока та дарує найцінніше — можливість знову бачити світ. Для науки це — початок. Для пацієнтів — повернення надії.