Ін’єкція нового тіла: лікарка розповіла, що насправді стоїть за "Оземпіком" та його аналогами

© Credits

Реклама

Останнім часом назва Ozempic усе частіше з’являється в інтерв’ю акторів, моделей і попзірок. У Голлівуді про нього говорять, TikTok заповнений відео з хештегами #ozempicface і #ozempicweightloss, а глянцеві медіа називають його «ін’єкцією стрункості». Але за цією хвилею популярності стоїть не просто тренд чи маркетингова кампанія. Насправді йдеться про цілий клас сучасних медичних препаратів, створених на основі одного з найцікавіших гормонів нашого тіла — GLP-1. Уявіть, що ваше відчуття голоду — це не емоція й не сила волі, а точний біохімічний сигнал, який мозок отримує від гормонів. Один із таких гормонів — GLP-1 — відповідає за відчуття ситості, рівень цукру в крові й навіть швидкість, з якою їжа покидає шлунок. І саме на його основі були створені препарати з діючою речовиною «семаглутид», які сьогодні застосовуються не лише для лікування діабету, а й для боротьби з ожирінням, нирковою недостатністю і метаболічними порушеннями. Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Saxenda — це лише деякі з комерційних назв препаратів, які працюють за цим принципом.

Вони вже змінили життя мільйонів людей і стали справжнім проривом у медицині. Але водночас викликали багато запитань і суперечок: чи доречно використовувати такі препарати людям без медичних показань? Чи безпечно це, якщо мова йде не про лікування, а про естетику?

Кандидатка медичних наук, лікарка, науковиця, експертка у сфері anti-age та довголіття, засновниця швейцарського бренду INSTYTUTUM Наталія Бобок (ех Деркач) розповіла, як саме працює GLP-1, чому це не «чарівна ін’єкція», а точне й ефективне втручання в складні процеси тіла — і чому всім варто знати про нього більше.

Реклама

Що таке GLP-1 і чому про нього всі говорять

Глюкагоноподібний пептид-1, або GLP-1 — це гормон, який природно виробляється в нашому організмі, коли ми їмо. Його функція — дати сигнал мозку, що ми ситі, активувати вироблення інсуліну й водночас пригальмувати викид глюкагону (гормону, що підвищує рівень цукру в крові). GLP-1 також уповільнює випорожнення шлунка. Результат — людина почувається ситою довше й не переїдає.

У людей із діабетом, зайвою вагою або метаболічними порушеннями система природного контролю апетиту часто працює не так, як повинна. Як результат — людина не відчуває насичення, швидше голодніє і частіше переїдає. GLP-1 агоністи — це препарати, які допомагають відновити цей зламаний зв’язок між шлунком, мозком і апетитом. Вони імітують дію власного гормону, допомагаючи тілу знову «почути», коли достатньо. GLP-1 агоністи мають важливу особливість: на відміну від природного гормону, який достатньо швидко руйнується в організмі, ці препарати діють довше й сильніше. Завдяки цьому вони забезпечують більш стабільний і помітний ефект — краще контролюють апетит і рівень цукру в крові.

Навіщо організму допомога GLP-1 — і коли вона дійсно потрібна

Спершу GLP-1 агоністи створювались як засіб для людей із діабетом 2 типу — вони допомагали знижувати рівень цукру в крові та поліпшували чутливість до інсуліну. Простіше кажучи, ці препарати допомагали організму краще справлятися з навантаженням після їжі й уникати складнішого медикаментозного лікування. Але з часом стало помітно: пацієнти, які проходили терапію, починали активно втрачати вагу. І це був не одиничний побічний ефект, а закономірний результат — мінус 10, 15, а іноді й 20% маси тіла. Цей ефект не залишився непоміченим. Наукова спільнота заговорила про GLP-1 як про потенційну відповідь на глобальну епідемію ожиріння. Наприклад, сьогодні двоє з п’яти дорослих у США живуть з ожирінням, а понад 110 мільйонів — на межі діабету.

Для людей із діабетом другого типу чи тяжким ожирінням поява GLP-1 агоністів — це не просто нова опція лікування. Це — надія. Адже вперше мова йде не лише про контроль цифр в аналізах, а про реальну можливість побачити тіло, в якому буде легше жити. Вперше — не через примус, дієти чи операції, а через фізичне полегшення й повернення контролю над власним тілом. Це може стати точкою відліку для нових звичок, ставлення до їжі, руху й себе.

Реклама

Ризики, підробки та дефіцит

У гонитві за «ін’єкцією стрункості» дедалі більше людей, які не мають прямих показань на прийом GLP-1 препаратів намагаються знайти шлях отримати їх — без рецепта, без лікаря, через знайомих або онлайн-аптеки. Популярність Ozempic, Wegovy та інших GLP-1 препаратів вийшла далеко за межі медичного контексту. Але стрімке зростання попиту мало неприємні наслідки: з одного боку, люди з діабетом, яким препарат справді життєво необхідний, зіткнулися з його дефіцитом; з іншого — ринок заполонили підробки сумнівного походження, що становлять реальну загрозу здоров’ю. У багатьох країнах, зокрема й у США, контролюючі органи вже випустили попередження про зростання обсягів підробленого семаглутиду, придбаного поза офіційними каналами.

Лікарі наголошують: ці препарати слід отримувати виключно за рецептом і лише в ліцензованих аптеках або медичних установах. Проте коли суспільство отримує інформацію з соцмереж і спирається на досвід знаменитостей це формує ілюзію безпеки. Люди бачать приклад стрункішання зірок — і нехтують необхідністю звернутись до лікаря, не дотримуються інструкцій, не враховують побічних ефектів та потенційних наслідків від підробок. У результаті — неусвідомлений ризик для здоров’я, підкріплений привабливим, але оманливим образом з екрана.

Та в гонитві за результатом важливо не забувати: GLP-1 агоністи — це не «ін’єкція краси», а серйозне фармакологічне втручання. І воно несе ризики для здоровʼя:

Ці препарати не можна використовувати всім підряд — особливо тим, у кого були певні проблеми зі щитоподібною залозою, серйозні захворювання шлунково-кишкового тракту або алергічні реакції на певні ліки. Багато пацієнтів стикається з побічними ефектами — нудота, біль у животі, діарея, блювання. Але є й серйозніші — зокрема, ризик запалення підшлункової, жовчнокам’яна хвороба, загострення гастроентерологічних захворювань. Тому дуже важливо, щоб саме лікар назначив, пояснив дозування та був поруч, щоб контролювати лікування пацієнта. І головне — після припинення приймання цих препаратів організм часто повертається до «базових налаштувань»: за даними досліджень, люди, які припиняли приймання семаглутиду, упродовж року повертали близько 67% втраченої ваги. Бо без глибоких змін способу життя, харчових звичок і ставлення до тіла — результат нестійкий.

Наталія Бобок

Що далі: майбутнє GLP-1 — між медициною, естетикою і особистим вибором

Лікарка зазначає, що препарати на основі GLP-1 не мають стосуватись зовнішності. Їхня мета — це вирішувати проблеми здоров’я. І тому рішення про прийом медичних препаратів завжди повинні починатися не зі списку бажаних кілограмів, а з комплексного аналізу стану здоров’я. Тобто не з відео у TikTok, а з кабінету лікаря.

Реклама

Важливо пам’ятати: швидка трансформація — не повинна бути «будь-якою метою». Бажана краса — не важливіша за здоровʼя. А турбота про себе — це не про «тіло мрії», а про щоденний вибір на користь свого здоровʼя.