Ішемічний інсульт: все, що про нього варто знати

Ішемічний інсульт — це найпоширеніший тип інсульту, який виникає через закупорювання артерій навколо мозку. Воно може починатися у різних ділянках тіла та мати різні причини.

Видання Medical News Today розповіло, що інсульт є п’ятою причиною смертності у світі. Близько 87% усіх інсультів є ішемічними. Ми спробуємо пояснити причини ішемічного інсульту, його симптоми, фактори ризику, методи лікування та профілактики, а також особливості реагування на цей стан.

Причини ішемічного інсульту

Ішемічний інсульт зазвичай виникає внаслідок атеросклерозу — процесу утворення жирових відкладень і накопичення холестеринових бляшок у кровоносних судинах. Коли в одній точці збирається надмірна кількість нальоту, це може блокувати приплив крові до життєво важливих органів.

Згусток крові, який прилип до нальоту, також може спричинити закорковування. Наприклад, якщо наліт блокує сонну артерію (яка постачає кров до мозку), це може призвести до інсульту.

Атеросклероз зазвичай протікає безсимптомно, тому багато людей навіть не здогадуються про його наявність до моменту інсульту або серцевого нападу.

Фактори ризику

Ризик ішемічного інсульту підвищують наступні фактори:

Високий кров’яний тиск . Це основна причина інсульту.

. Це основна причина інсульту. Діабет . Люди з діабетом у чотири рази частіше страждають на захворювання сонної артерії.

. Люди з діабетом у чотири рази частіше страждають на захворювання сонної артерії. Атеросклероз або хвороба сонної артерії. Їхня наявність або сімейна історія цих захворювань збільшують ризик.

Їхня наявність або сімейна історія цих захворювань збільшують ризик. Фібриляція передсердь (Afib). Приблизно 15% інсультів виникають у людей з Afib.

Приблизно 15% інсультів виникають у людей з Afib. Високий рівень "поганого" холестерину. Низький рівень "хорошого" холестерину також сприяє утворенню бляшок.

Низький рівень "хорошого" холестерину також сприяє утворенню бляшок. Малорухливий спосіб життя. Відсутність фізичної активності призводить до високого тиску, ожиріння та утворення бляшок.

Відсутність фізичної активності призводить до високого тиску, ожиріння та утворення бляшок. Нездорова дієта. Споживання великої кількості насичених жирів, трансжирів і солі підвищує ризик.

Споживання великої кількості насичених жирів, трансжирів і солі підвищує ризик. Вік . Ризик зростає після 55 років і з кожним наступним десятиліттям життя.

. Ризик зростає після 55 років і з кожним наступним десятиліттям життя. Куріння. Підвищує ймовірність згортання крові, накопичення бляшок та звуження судин.

Люди, які перенесли транзиторну ішемічну атаку (ТІА), також мають підвищений ризик. ТІА або "мікроінсульт" є тимчасовою блокадою кровотоку до мозку.

Типи ішемічного інсульту

Ішемічні інсульти поділяються на:

Емболічний інсульт . Спричиняється згустком крові, який утворюється в іншій частині тіла та рухається до мозкових судин.

. Спричиняється згустком крові, який утворюється в іншій частині тіла та рухається до мозкових судин. Тромботичний інсульт. Виникає через тромб, який утворюється безпосередньо у мозкових судинах.

Симптоми

Симптоми ішемічного інсульту розвиваються швидко і можуть уражати один бік тіла. Наприклад, Американська асоціація інсульту рекомендує пам’ятати абревіатуру F.A.S.T. (пер. "швидко"):

F (Face) = Обличчя. Один бік обличчя може опуститися або оніміти. Перевірте, попросивши людину посміхнутися.

A (Arms) = Руки. Одна рука стає слабшою або оніміла.

S (Speech) = Мовлення. Проблеми з вимовою або розумінням (сприйняттям).

T (Time) = Час. Негайно викликайте швидку допомогу.

Інші симптоми містять:

запаморочення

порушення ходи

раптовий сильний головний біль

проблеми із зором

Лікування

Людина з ішемічним інсультом потребує негайної медичної допомоги.

Лікування містить:

Ліки . Введення тканинного активатора плазміногену (tPA) для розчинення тромбу. Препарат ефективний, якщо його застосувати протягом 4 годин після появи симптомів.

. Введення тканинного активатора плазміногену (tPA) для розчинення тромбу. Препарат ефективний, якщо його застосувати протягом 4 годин після появи симптомів. Хірургічне втручання. Механічна тромбектомія для видалення тромбу за допомогою катетера. Її виконують протягом 6 годин після появи симптомів.

Профілактика

Навіть за наявності факторів ризику можна вжити заходів для зниження ймовірності інсульту:

Регулярно перевіряти тиск і рівень холестерину

Дотримуватися активного способу життя

Дотримуватися здорового харчування, знижувати споживання жирів і солі

Контролювати вагу

Уникати куріння

Достатньо спати та знижувати рівень стресу

Чи є ішемічний інсульт найнебезпечнішим з усіх

Не завжди. Ступінь небезпеки залежить від того, яка частина мозку позбавлена кисню. Великі інсульти, які блокують кровотік у значній частині мозку, можуть бути смертельними.

Інсульт може статися раптово, навіть у зовні здорової людини. Знання симптомів і своєчасна реакція — ключ до збереження життя. Якщо ви помітили ознаки інсульту, негайно викликайте швидку допомогу. Швидке реагування значно підвищує шанси на виживання.

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