Істеричний невроз: чому виникає, як проявляється і як упоратися з проблемою

Істеричний невроз, чи істерія, — форма порушення психіки, яка може супроводжуватися психічними, неврологічними або соматичними проблемами.

Істеричний невроз (істерію) можна вважати захисною реакцією організму на проблеми, стрес чи важкі події в житті. В основі істеричного неврозу зазвичай лежать невирішені психологічні конфлікти. Потім, коли психіка неспроможна впоратися, психічні проблеми "захоплюють" тіло фізично, наслідком чого може стати поява різних соматичних недуг. Ця проблема стосується кількох відсотків населення протягом усього їхнього життя і, за оцінками, жінки вдвічі частіше страждають від істеричного неврозу.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про істеричний невроз, його симптоми та причини.

Істеричний невроз та його симптоми. Як проявляється істерія

Хоча істеричний невроз має низку типових ознак, у кожної людини він може проявлятися по-різному, з переважанням тих чи інших порушень психічного або соматичного характеру. Як приклад проблем, які можуть виникнути в разі істеричного неврозу, можна навести такі стани:

Істеричний напад (серед симптомів у цьому разі — втрата самоконтролю, сміх, сльози, крики, заламування пальців).

Різні соматичні захворювання (наприклад, відчуття серцебиття, відчуття нестачі повітря, посилення потовиділення, біль у животі і навіть розлади, що нагадують епілептичні напади).

Ступор (стан, за якого хворий майже повністю не реагує або реагує лише на інтенсивні подразники, як-от біль).

Сенсорні розлади (істерія часто пов'язана зі скаргами на раптову сліпоту, глухоту або різні порушення, що стосуються органів чуття).

Істерична афонія (раптова втрата голосу чи здатності говорити).

Невротична грудка в горлі (проявляється як спазм або відчуття здавленості в горлі).

Рухові розлади (людина може падати на підлогу, хаотично розмахувати руками у ногами; в поодиноких випадках розвивається частковий або повний параліч тимчасового характеру).

Істерія — невротичний розлад із психічним фоном, що належить до дисоціативних розладів, у міжнародній класифікації МКБ-10 позначається номером F44.

Чому з'являється істеричний невроз. Його справжні причини

Сучасна психіатрія і психологія тлумачать істерію як крайній симптом невротичних розладів, причиною яких може бути як фізіологічна шкода, так і психічні травми або навантаження нервової системи на тлі постійного стресу.

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Причиною істеричного неврозу може бути й сукупність характеристик певної людини, що становлять так звану істеричну особистість. До цих типів особливостей належать схильність до різких і несподіваних змін настрою, так звана емоційна лабільність, знижений поріг стресу, загальна слабкість, вразливість, відсутність стійкості до стресів. Істерична особистість — це ще й залежність від думки людей. Така людина ставить власне самопочуття та оцінку ситуації в залежність від схвалення й думки інших. Через відсутність самоприйняття та почуття безпеки у стресових ситуаціях або через накопичення стресових подразників у таких людей розвивається невротична установка, яка в деяких випадках може набувати крайньої форми істеричного нападу. Тому причини істерії можуть бути внутрішніми — зумовленими особливостями особистості, та зовнішніми — як відповідь на стресові подразники чи ситуацію.

Одним із найчастіших невротичних симптомів, про який повідомляють пацієнти, є прискорене серцебиття — відчуття прискореного, дуже сильного серцебиття, яке зазвичай супроводжується сильним занепокоєнням.

Тактика лікування істеричного неврозу: як упоратися з проблемою

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Встановити правильний діагноз зазвичай непросто — минає багато часу від появи симптомів до діагностування істеричного неврозу. Симптоми цього розладу можуть відповідати різним соматичним захворюванням — наприклад, судоми можуть свідчити про неврологічне порушення, а зниження зору може бути причиною звернення до офтальмолога.

Само собою зрозуміло, що істеричний невроз у дітей, дорослих чи людей похилого віку обов'язково потребує лікування. В його основі лежить психотерапія — зазвичай для поліпшення стану хворого необхідні тривалі психотерапевтичні сеанси. Тим, хто страждає від істеричного неврозу, рекомендуються різні види психотерапії (наприклад, когнітивно-поведінкова), але в цілому кожна терапія має одну й ту саму мету.

Крім психотерапії, іноді застосовують і фармакологічне лікування. Однак приймання препаратів рекомендується, коли, крім соматичних ознак, людина скаржиться на постійне відчуття тривоги, страху, занепокоєння.

Ліки рідко пропонуються хворим на істерію через те, що вони виразно не впливають на причину їхньої проблеми, а можуть виконувати лише допоміжну роль, адже в основі лікування істеричних неврозів завжди лежить психотерапія.

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