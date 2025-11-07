Какао проти сидячого способу життя: напій, який рятує офісних працівників / © Credits

Реклама

Нове дослідження британських науковців із Університету Бірмінгема, яке оприлюднило видання The Physiological Society , стверджує що флаваноли, які містяться у какао, можуть нейтралізувати шкідливий вплив тривалого сидіння на судини. Тобто, какао потенційно може стати «зброєю» проти наслідків офісного життя.

Сидіння — це нове куріння

Ми проводимо в сидячому положенні дедалі більше часу — на роботі, у транспорті, перед телевізором або ноутбуком. І наука давно б’є на сполох. Дослідження показують:

кожні 2 години перед телевізором підвищують ризик ожиріння на 23%,

а ймовірність діабету — на 14%.

І це не все. Вчені також довели, що кожна година сидіння збільшує ризик розвитку саркопенії — вікової втрати м’язової маси та сили — на 33%. Не забуваймо також про біль у спині, шиї та плечах, знайомий кожному, хто проводить день за комп’ютером.

Реклама

Какао — рятівник судин

Одна з головних причин, чому сидіння таке шкідливе, воно погіршує роботу судинної системи. Коли кров циркулює гірше, зростає ризик серцевих нападів, інсультів і проблем із тиском.

Науковці вирішили перевірити, чи може какао з високим вмістом флаванолів цьому зарадити. Флаваноли — це природні сполуки, які, як уже відомо, мають потужну антиоксидантну дію та покращують роботу серцево-судинної системи.

Як проходив експеримент

У дослідженні взяли участь 40 здорових чоловіків віком від 18 до 45 років. Усі вони були поділені на дві групи: «фізично активних» і «менш тренованих». Потім кожну групу знову розділили навпіл:

одні пили какао, багате на флаваноли,

інші — звичайне какао з низьким вмістом флаванолів.

Після цього учасники просто сиділи дві години.

Реклама

Результати

Дослідники виміряли стан судин за допомогою показника Flow-Mediated Dilation (FMD) — методу, який визначає, наскільки добре розширюються артерії. І ось що з’ясувалося:

у тих, хто пив какао з високим вмістом флаванолів, не спостерігалося жодного погіршення судинної функції після двох годин сидіння;

натомість у тих, хто пив звичайне какао, судини звужувалися, підвищувався тиск і знижувався рівень кисню у м’язах.

Експеримент показав, що навіть високий рівень фізичної підготовки не захищає від тимчасового погіршення роботи судин, якщо не вживати достатньо флаванолі.

Де ще знайти флаваноли

Якщо ви не фанат какао — не біда. За словами дослідників, ці корисні сполуки містяться й в інших продуктах:

яблука, сливи, ягоди, горіхи

зелений та чорний чай

червоне вино

капуста кейл, помідори, персики

Тож ваша кава-брейк або перекус можуть стати не лише приємними, а й корисними для судин.

Реклама

Максимум користі

Науковці радять не покладатися лише на какао. Ідеальний варіант — поєднувати продукти, багаті на флаваноли, з короткими перервами на рух. Навіть 2–3 хв прогулянки чи розтяжки щогодини покращують циркуляцію крові. А чашка гарячого какао — чудовий бонус, який допоможе компенсувати неминучі години за комп’ютером.

Це дослідження — нагадування, що навіть найпростіші звички можуть працювати на наше здоров’я. Какао, чашка зеленого чаю чи жменька ягід — не панацея, але чудовий спосіб підтримати серце та судини, коли ми не можемо уникнути сидячого способу життя.