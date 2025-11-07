- Дата публікації
Какао проти сидячого способу життя: напій, який рятує офісних працівників
Хто б міг подумати, що чашка какао здатна зробити щось більше, ніж просто зігріти після роботи.
Нове дослідження британських науковців із Університету Бірмінгема, яке оприлюднило видання The Physiological Society, стверджує що флаваноли, які містяться у какао, можуть нейтралізувати шкідливий вплив тривалого сидіння на судини. Тобто, какао потенційно може стати «зброєю» проти наслідків офісного життя.
Сидіння — це нове куріння
Ми проводимо в сидячому положенні дедалі більше часу — на роботі, у транспорті, перед телевізором або ноутбуком. І наука давно б’є на сполох. Дослідження показують:
кожні 2 години перед телевізором підвищують ризик ожиріння на 23%,
а ймовірність діабету — на 14%.
І це не все. Вчені також довели, що кожна година сидіння збільшує ризик розвитку саркопенії — вікової втрати м’язової маси та сили — на 33%. Не забуваймо також про біль у спині, шиї та плечах, знайомий кожному, хто проводить день за комп’ютером.
Какао — рятівник судин
Одна з головних причин, чому сидіння таке шкідливе, воно погіршує роботу судинної системи. Коли кров циркулює гірше, зростає ризик серцевих нападів, інсультів і проблем із тиском.
Науковці вирішили перевірити, чи може какао з високим вмістом флаванолів цьому зарадити. Флаваноли — це природні сполуки, які, як уже відомо, мають потужну антиоксидантну дію та покращують роботу серцево-судинної системи.
Як проходив експеримент
У дослідженні взяли участь 40 здорових чоловіків віком від 18 до 45 років. Усі вони були поділені на дві групи: «фізично активних» і «менш тренованих». Потім кожну групу знову розділили навпіл:
одні пили какао, багате на флаваноли,
інші — звичайне какао з низьким вмістом флаванолів.
Після цього учасники просто сиділи дві години.
Результати
Дослідники виміряли стан судин за допомогою показника Flow-Mediated Dilation (FMD) — методу, який визначає, наскільки добре розширюються артерії. І ось що з’ясувалося:
у тих, хто пив какао з високим вмістом флаванолів, не спостерігалося жодного погіршення судинної функції після двох годин сидіння;
натомість у тих, хто пив звичайне какао, судини звужувалися, підвищувався тиск і знижувався рівень кисню у м’язах.
Експеримент показав, що навіть високий рівень фізичної підготовки не захищає від тимчасового погіршення роботи судин, якщо не вживати достатньо флаванолі.
Де ще знайти флаваноли
Якщо ви не фанат какао — не біда. За словами дослідників, ці корисні сполуки містяться й в інших продуктах:
яблука, сливи, ягоди, горіхи
зелений та чорний чай
червоне вино
капуста кейл, помідори, персики
Тож ваша кава-брейк або перекус можуть стати не лише приємними, а й корисними для судин.
Максимум користі
Науковці радять не покладатися лише на какао. Ідеальний варіант — поєднувати продукти, багаті на флаваноли, з короткими перервами на рух. Навіть 2–3 хв прогулянки чи розтяжки щогодини покращують циркуляцію крові. А чашка гарячого какао — чудовий бонус, який допоможе компенсувати неминучі години за комп’ютером.
Це дослідження — нагадування, що навіть найпростіші звички можуть працювати на наше здоров’я. Какао, чашка зеленого чаю чи жменька ягід — не панацея, але чудовий спосіб підтримати серце та судини, коли ми не можемо уникнути сидячого способу життя.