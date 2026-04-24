Камені у нирках і харчування

Ниркові камені — це тверді утворення з мінералів і солей, які накопичуються у нирках. Вони можуть бути надзвичайно болісними та, як зазначає видання Cleveland Clinic у своєму матеріалі, у людей, які вже мали камені, ризик повторення досить високий — приблизно 30–50% протягом п’яти років.

За словами лікарів Хорхе Гутьєрреса-Асевеса та Сміти Ді, дієта не просто «впливає», вона може або зменшувати ризик утворення каменів, або навпаки його підсилювати. Тому профілактика часто починається не у кабінеті лікаря, а на кухні.

Що треба їсти, щоб знизити ризик

Рідина

Найважливіший фактор — гідратація. Лікарі радять споживати близько 3 л рідини на день. Це допомагає ниркам ефективно «вимивати» відходи. Коли води недостатньо, сечі стає менше, вона стає концентрованою, а солі, кислоти та мінерали злипаються у кристали.

Найкраще — споживати воду, але також підходять чай та кава. Крім того, варто обмежити солодкі напої, як от газовані, соки та пунші, бо вони впливають на підвизення ризику утворення каменів.

Цитрусові

Лимони, лайми та апельсини містять цитрат, який, знижує кислотність сечі, допомагає запобігати утворенню каменів і може навіть сприяти розчиненню деяких типів каменів.

Особливо корисна проста звичка, а саме, додавати лимон або лайм у воду протягом дня.

Кальцій

Попри поширений міф, кальцій не потрібно прибирати з раціону. Він зв’язує оксалати у кишківнику, зменшує їхнє потрапляння у нирки та знижує ризик найпоширеніших каменів — кальцій-оксалатних. Важливо отримувати кальцій з їжі та не зловживати добавками без призначення лікаря.

Що треба обмежити

Сіль і натрій

Високий вміст натрію підвищує рівень солі у сечі та сприяє утворенню каменів. Джерела прихованої солі:

ковбаси,

соуси, заправки

хліб

каші

супи

снеки (чипси, крекери)

Рекомендація: 1500–2000 мг натрію на день (приблизно пів чайної ложки солі).

Надлишок тваринного білка

М’ясо, наприклад, яловичина, свинина, курка чи морепродукти, у великих кількостях підвищує сечову кислоту, знижує pH сечі та збільшує виведення кальцію

Це створює умови для утворення каменів. Рекомендована порція м’яса, приблизно розмір колоди карт, не відмовлятися повністю від нього, але дотримуватися помірності.

Оксалати

Оксалати — природні сполуки у рослинній їжі. Їхній надлишок може сприяти появи каменів Продукти з високим вмістом:

шпинат

буряк

ревінь

мигдаль

бобові

Важливо памʼятати, що це не «заборонені» продукти, тут ключове слово — помірність.

Цукор

Високий рівень цукру підвищує кальцій у сечі, знижує цитрат і сприяє росту каменів

День харчування для профілактики

Сніданок : вівсянка з молоком, чорниця, горіхи, кава чи чай

Перекушування : йогурт, апельсин і вода

Обід : боул із кіноа, овочів і курки чи тофу, салат без надлишку шпинату, вода з лаймом

Перекушування : яблуко, сир і вода

Вечеря: риба, курка чи бобовий чилі, овочі, картопля, вода з цитрусом

Фактори ризику

Навіть ідеальна дієта — не єдиний елемент профілактики. Лікарі також радять підтримувати здорову вагу, бо ожиріння змінює обмін речовин, враховувати сімейну історію, бо схильність може передаватися, та обговорювати добавки з вашим лікарем, адже деякі можуть підвищувати ризик, наприклад, вітамін C.

Ниркові камені — не випадковість, а процес, на який впливають щоденні звички. І хоча повністю виключити ризик неможливо, його можна суттєво знизити. Головні принципи прості: більше води, менше солі та цукру, баланс білка і достатня кількість фруктів, овочів і кальцію з їжі.