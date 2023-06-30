Камені в нирках – причини, симптоми, лікування та профілактика

Камені сечовивідних шляхів у чоловіків зустрічаються втричі частіше, ніж у жінок. Цей стан вимагає термінового звернення до лікаря не лише через супутній біль, а й через ризик серйозних ускладнень.

Камені в нирках, або сечокам'яна хвороба, є одним із найпоширеніших захворювань сечовидільної системи. Захворювання полягає в наявності каменів у нирках, тобто відкладень, що утворюються внаслідок осадження хімічних речовин, присутніх у сечі. У здорової людини ці речовини перебувають у розчиненому вигляді, але за надто високої їхньої концентрації замість розчинення утворюють кристали в чашечках або ниркових мисках. Чому так відбувається, як розпізнати симптоми каменів у нирках та яке лікування найефективніше, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Що таке камінь у нирках та які причини його утворення

Камені в нирках – це наявність у сечовивідній системі відкладень (у просторіччі: сечових каменів), що складаються із хімічних речовин, які зазвичай виявляються в сечі. В нормі ці речовини присутні в сечі в розчиненому вигляді. Однак іноді їхня концентрація занадто висока, і вони не розчиняються повністю, а деякі речовини, що не розчинилися, утворюють кристали, спочатку дрібні (зазвичай "пісок у нирках"), згодом вони зливаються в більші конкременти, що призводить до утворення відкладень (сечових каменів), наявність яких призводить до симптомів сечокам'яної хвороби.

Найчастіше (майже у 80% хворих) вони складаються з оксалату або фосфату кальцію, рідше – із сечової кислоти, і дуже рідко – з цистину. Іноді розвитку каменів у нирках сприяють такі порушення й відхилення:

сеча не відводиться належним чином з обох або однієї нирки (наприклад, через збільшену простату);

в сечі надто мало речовин, які перешкоджають утворенню відкладень (наприклад, цитрати, магній);

наявне інше захворювання або аномалії, які сприяють утворенню каменів у нирках.

Проте у більшості хворих на нефролітіаз, незважаючи на правильну діагностику, безпосередню причину утворення сечових каменів встановити не вдається.

Як проявляються камені в нирках

Камені в нирках можуть не викликати жодних симптомів протягом багатьох років. У цей час вони можуть повільно збільшуватися, іноді до великих розмірів, і заповнювати всю лоханку та ниркові чашечки. В таких випадках може виникати тупий біль у спині, який іноді помилково пов'язують із захворюванням хребта.

Типовим симптомом каменів у нирках є ниркова колька. Її причиною є зміщення каменя з нирки до сечовода, що спричиняє його подразнення та часткового або повного закупорювання. Біль, пов'язаний із нирковою колькою – різкий, інколи спазматичний (поперемінно наростає та стихає), локалізується в ділянці нирок (якщо камінь розташований високо) або внизу живота (якщо близько до сечового міхура), іррадіює в пах.

Сеча, що виділяється під час нападу ниркової кольки, може бути червоного кольору через присутність крові.

Серед інших симптомів переходу сечового каменя через сечовід до сечового міхура є:

часті позиви до сечовипускання (відчуття потреби в сечовипусканні);

печіння під час сечовипускання;

відчуття неповного спорожнення сечового міхура;

у чоловіків – біль, що іррадіює в кінчик статевого члена

Сечокам'яна хвороба викликає симптоми, які можна сплутати з такими відомими захворюваннями, як-от пієлонефрит, апендицит, холецистолітіаз. Для диференціації цих захворювань треба провести аналіз сечі та УЗД, а також рентген черевної порожнини.

Камені в нирках – причини, симптоми, лікування та профілактика / Фото: Credits

Як проводиться лікування каменів у нирках

Здебільшого напад ниркової кольки зумовлений просуванням невеликого каменя (<5 мм) сечоводом, і зазвичай інших симптомів, крім болю, немає. В таких випадках здебільшого достатньо прийому знеболювальних і спазмолітиків (за призначенням лікаря), а також рясного пиття (3-4 літри).

Класичне хірургічне втручання нині рідко потрібне для видалення каменів із нирок. Зазвичай застосовують малоінвазивні маніпуляції, які не потребують від пацієнта тривалого відновлення. До таких процедур належать:

Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія – дроблення сечового каменю всередині організму хворого за допомогою ударної хвилі. Це найбільш часто використовуване втручання при сечокам'яній хворобі. Сечовий конкремент розпадається на частинки розміром з піщинку, які легко виводяться із сечею.

Черезшкірна нефролітотомія – виконується, коли сечовий камінь у нирці великий (> 2,5 см) або розташований у такому місці, що його неможливо зруйнувати за допомогою літотрипсії. Процедура проводиться під наркозом, полягає у введенні інструменту, званого нефроскопом, через невеликий розріз шкіри біля нирки в ниркову миску, через який уролог може оглянути камінь, точно визначити його місце розташування і за допомогою відповідних інструментів розбити його на більш дрібні частини, які потім видалить.

Уретерореноскопія – зазвичай використовується для видалення сечових каменів із середнього і нижнього сечоводів. Процедура проводиться під анестезією без необхідності розрізу тканин. Уролог вводить гнучке дзеркало через сечовипускальний канал у сечовий міхур, а потім у сечовід. Через дзеркало можна безпосередньо побачити сечовий камінь у сечоводі та за допомогою відповідних інструментів видалити його цілком або попередньо роздрібнити на дрібніші фрагменти.

Чи можна повністю вилікувати камені в нирках

У половини пацієнтів камені в нирках виникають лише один раз у житті і не потребують подальшого лікування. У решти пацієнтів камені в нирках рецидивують протягом 5-10 років, тож, таким пацієнтам слід призначати обширну діагностику для виявлення основної причини, а після – визначати тактику лікування та рекомендувати профілактичні заходи. За допомогою урологічних втручань сечові камені вдається видалити практично у всіх випадках, а дотримання відповідного способу життя і застосування медикаментозних засобів запобігає утворенню нових відкладень у багатьох людей.

Таким чином, у багатьох випадках камені в нирках можна вилікувати. Найголовніше тут – дисциплінувати хворого, який має неухильно дотримуватися правил профілактики каменів у нирках на все життя, що залишилося.

Профілактика каменів у нирках

Як хворі з каменями в нирках у минулому, так і здорові люди, які бажають знизити ризик утворення відкладень у сечовивідних шляхах, мають дбати про правильне зволоження організму й дотримуватися відповідної дієти. Важливі елементи профілактики сечокам'яної хвороби:

вживання рідини в такій кількості, щоб виділяти близько 2-2,5 літра сечі на добу; обмеження споживання тваринного білка, що підвищує концентрацію сечовини, підкислює сечу, підвищує концентрацію цитратів;

обмеження споживання солі до 3-5 г на день;

належне надходження кальцію (отриманого з натуральних харчових джерел);

вживання великої кількості необроблених чи малооброблених овочів та меншою мірою фруктів (надлишок фруктози в раціоні підвищує ризик сечокам'яної хвороби);

фізична активність, нормалізація маси тіла;

обмеження вживання алкоголю;

відмова від прийому препаратів кальцію, вітаміну D і вітаміну С без медичних показань.

Сечові камені частіше утворюються в людей із хронічними інфекціями сечовивідних шляхів або утрудненим відтоком сечі, тому лікування цих станів значно знижує ризик утворення каменів у нирках.

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