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Капелюх у спеку: чи справді треба його носити
Панамка, кепка чи легкий капелюх — це не просто літній аксесуар. Лікар пояснив, чому у спекотну погоду головний убір допомагає захиститися від перегріву та погіршення самопочуття.
Сонце потрібне організму, зокрема для синтезу вітаміну D, але тривале перебування під його променями у спеку може стати серйозним навантаженням, про це розповів лікар Юрій Габорець. Особливо вразливою є голова, тому у спеку та теплу погоду простий головний убір може бути важливою частиною захисту від спеки.
Чим допомагає панамка
Капелюх або панамка захищають голову від прямих сонячних променів і допомагають зменшити ризик перегрівання. Це дуже актуально у години найбільшої сонячної активності, коли тривале перебування просто неба може швидко позначитися на самопочутті.
За словами лікаря, головний убір також може допомогти запобігти симптомам, які виникають через перегрів, а саме:
головному болю
запамороченню
загальному погіршенню стану
У спеку важливо не чекати появи цих сигналів, а подбати про захист заздалегідь.
Кому важливо захищати голову
Головний убір варто обов’язково брати із собою дітям і людям похилого віку. Також він необхідний тим, хто працює на відкритому повітрі чи змушений довго перебувати під сонцем. Ідеальний літній варіант — легкий головний убір із матеріалу, який добре пропускає повітря та не створює додаткового перегрівання.
Панамка чи капелюх — простий спосіб зробити перебування на сонці безпечнішим. У спекотні дні не варто сприймати їх лише як модну деталь образу.