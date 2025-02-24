Карієс: все, що про нього варто знати

Здорові, красиві зуби – це не тільки важливий аспект зовнішнього вигляду, а й запорука гарного самопочуття та впевненості в собі. Проте карієс – ворог, який загрожує кожному, незалежно від віку.

За статистикою, 9 із 10 дорослих людей старше 20 років мають певний рівень ураження зубів. Як запобігти цій проблемі та які методи лікування допоможуть зберегти білосніжну усмішку, розповіло видання MedicalNewsToday.

Що таке карієс і чому він виникає

Карієс – це пошкодження зубної емалі, яке поступово руйнує структуру зуба. Процес починається з утворення зубного нальоту – тонкої липкої плівки, яка містить бактерії. Коли ми вживаємо солодку чи крохмалисту їжу, бактерії виробляють кислоти, які атакують емаль і спричиняють її демінералізацію.

Зуб складається з трьох основних шарів:

Емаль – найміцніший зовнішній шар, який виконує захисну функцію.

– найміцніший зовнішній шар, який виконує захисну функцію. Дентин – середній шар, який містить мікроскопічні трубочки, через які подразники можуть впливати на нерви зуба та викликати біль і чутливість.

– середній шар, який містить мікроскопічні трубочки, через які подразники можуть впливати на нерви зуба та викликати біль і чутливість. Пульпа – внутрішня частина зуба, яка містить нерви та кровоносні судини.

Якщо карієс не лікувати, він може заглиблюватися, спричиняти запалення пульпи, абсцеси та навіть втрату зуба.

Симптоми карієсу

Карієс може розвиватися безсимптомно на початкових стадіях, тому регулярні візити до стоматолога відіграють важливу роль у профілактиці. Проте, у міру прогресування, можуть з’явитися такі ознаки:

Чутливість зубів до гарячої, холодної чи солодкої їжі.

Постійний чи періодичний зубний біль.

Білі чи темні плями на поверхні зубів.

Поява каріозних порожнин.

Неприємний запах із рота.

Запалення чи набряк ясен.

Складнощі під час жування.

Якщо у вас з’явилися ці симптоми, варто негайно звернутися до стоматолога, щоб уникнути серйозних ускладнень.

Фактори ризику

Карієс може виникнути у будь-кого, але певні фактори збільшують ризик його розвитку:

Нерегулярна гігієна ротової порожнини – недостатнє чи неправильне чищення зубів.

– недостатнє чи неправильне чищення зубів. Зловживання солодощами – часте вживання цукристих і крохмалистих продуктів.

– часте вживання цукристих і крохмалистих продуктів. Сухість у роті – недостатня кількість слини, яка допомагає нейтралізувати кислоти.

– недостатня кількість слини, яка допомагає нейтралізувати кислоти. Кислотний рефлюкс – потрапляння шлункових кислот у ротову порожнину.

– потрапляння шлункових кислот у ротову порожнину. Розлади харчової поведінки (анорексія, булімія) – часті блювотні рефлекси, які руйнують емаль.

(анорексія, булімія) – часті блювотні рефлекси, які руйнують емаль. Генетична схильність – природно слабка емаль може бути вродженою особливістю.

Як лікують карієс

Сучасна стоматологія пропонує різні методи лікування залежно від стадії ураження:

Фторування – ефективний метод на ранніх стадіях. Фтор зміцнює емаль і допомагає зупинити розвиток карієсу.

– ефективний метод на ранніх стадіях. Фтор зміцнює емаль і допомагає зупинити розвиток карієсу. Пломби – використовуються для відновлення пошкодженого зуба після видалення ураженої тканини.

– використовуються для відновлення пошкодженого зуба після видалення ураженої тканини. Коронки – застосовуються за значних руйнувань зуба.

– застосовуються за значних руйнувань зуба. Лікування кореневих каналів – проводиться під час ураження пульпи, щоб зберегти зуб.

– проводиться під час ураження пульпи, щоб зберегти зуб. Видалення зуба – крайній захід, якщо пошкодження надто велике.

Чи можна зупинити карієс без лікування

На ранніх стадіях карієс можна сповільнити чи навіть зупинити за допомогою правильного догляду та змін у харчуванні. Однак якщо емаль вже має пошкодження, самостійно відновитися вона не може.

Як запобігти карієсу

Найкраще лікування – це профілактика.

Чистіть зуби двічі на день зубною пастою з фтором.

Використовуйте зубну нитку для очищення міжзубного простору.

Зменшіть споживання солодких і крохмалистих продуктів.

Вживайте більше овочів, фруктів, молочних продуктів – вони зміцнюють зуби.

Пийте достатньо води, щоб запобігти сухості у роті.

Регулярно відвідуйте стоматолога (не рідше ніж раз на пів року).

Коли звертатися до стоматолога

Якщо у вас є біль, чутливість зубів або підозра на карієс, не відкладайте візит до спеціаліста. Регулярні огляди допоможуть виявити проблему на ранніх стадіях і уникнути складного та дорогого лікування.

Карієс – одна з найпоширеніших стоматологічних проблем, але водночас і одна з найконтрольованіших. Дотримуйтеся правил гігієни ротової порожнини та відповідально ставтеся до свого здоров’я, ви можете уникнути його розвитку та зберегти осяяну усмішку на довгі роки. Тому не забувайте про догляд за зубами та вчасні візити до стоматолога.

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