Карнівор або "дієта хижака": чи варто її обирати для себе, розповіла дієтологиня Катерина Толстікова

Карнівор — це система харчування, в основі якої лежить відмова від усіх рослинних продуктів.

Тільки м'ясо, м'ясні продукти, морепродукти, вершкове масло та молоко — це основні складники такої дієти. Усі вуглеводи, включно з овочами та фруктами, підлягають виключенню. Однак, як зазначає ендокринологиня-дієтологиня Катерина Толстікова, така система харчування має свої небезпеки та не є здоровою.

Негативний вплив на мікробіом

Карнівор дієта може бути шкідливою для мікробіому, оскільки відсутність рослинних продуктів у раціоні призводить до порушення балансу корисних бактерій. Це, своєю чергою, може викликати запальні процеси в організмі та навіть підвищити ризик розвитку онкологічних захворювань.

Оброблені тваринні продукти

Часто на дієті вживаються смажені чи грильовані м'ясні продукти, які, як відомо, під час приготування утворюють канцерогенні сполуки. Ці продукти також можуть погіршувати антиоксидантний захист організму та викликати запалення, а це, зокрема, може вплинути на здоров’я кишківника.

Недостатність рослинних продуктів

Відсутність у раціоні рослинних продуктів призводить до дефіциту клітковини та вітамінів, а це важливо для підтримки здоров'я організму. Клітковина особливо важлива для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту, а також для запобігання різноманітним захворюванням.

Тимчасовий характер дієти

Таку дієту можна застосовувати лише протягом короткого проміжку часу, наприклад, місяця, але не більше. Якщо дотримуватись її довгий термін, це може спричинити дефіцит поживних речовин, а це негативно вплине на загальний стан здоров’я.

ДієтаКарнівор може бути виправданою лише на короткий термін, але вона не є збалансованою та повноцінною системою харчування для тривалого застосування. Варто пам’ятати, що здоров'я потребує різноманітного та збалансованого раціону, а постійний дефіцит рослинних продуктів може мати негативні наслідки для організму.

Ми також писали про те, що таке вуглеводи та чи варто їх боятися.

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