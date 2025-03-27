Кашель: все, що про нього треба знати та причини виникнення / © Credits

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Кашель – це рефлекторна реакція організму, спрямована на очищення дихальних шляхів від сторонніх частинок, мікробів, слизу або рідин, про це розповіло видання MedicalNewsToday. Він може бути як свідомим, так і рефлекторним. Хоча кашель часто є тимчасовим явищем, у деяких випадках він може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Причини виникнення кашлю

Існує два основні типи кашлю: гострий (триває менш як три тижні) і хронічний (затягується на понад вісім тижнів у дорослих і чотири тижні у дітей).

Гострий кашель

Найчастіше виникає через інфекційні захворювання верхніх або нижніх дихальних шляхів, зокрема:

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Грип

Застуда

Ларингіт

Бронхіт

Пневмонія

Синусит

Сенна лихоманка (алергія)

Хронічний кашель

Якщо кашель не зникає протягом тривалого часу, його причиною можуть бути:

Куріння – пошкоджує дихальні шляхи та викликає постійне подразнення.

Астма – особливо у дітей, проявляється у вигляді сухого кашлю, який посилюється вночі.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – шлункова кислота може потрапляти у стравохід і подразнювати горло.

Постназальний затік – надмірне виділення слизу з носа у горло.

Лікарські засоби – можуть спричиняти побічний ефект у вигляді кашлю.

Серйозні захворювання, такі як туберкульоз, рак легенів або серцева недостатність.

Коли звертатися до лікаря

Якщо кашель триває понад три тижні чи супроводжується такими симптомами, як:

Підвищення температури

Втрата ваги

Кров у мокроті

Ускладнене дихання

Біль у грудях

Це може бути сигналом серйозного захворювання, тому варто негайно проконсультуватися з лікарем.

Діагностика кашлю

Для встановлення причини кашлю лікар може призначити такі обстеження:

Рентген грудної клітки – для виключення пневмонії, туберкульозу чи новоутворень.

Спірометрія – для оцінки роботи легенів, особливо за підозри на астму чи хронічне обструктивне захворювання легень.

Аналіз мокротиння – для виявлення бактерій чи вірусів.

Ендоскопія – у випадках підозри на рефлюкс або інші захворювання травної системи.

Лікування кашлю

Лікування кашлю залежить від його причини. Якщо кашель викликаний вірусною інфекцією, найкращий спосіб боротьби з ним – це дати організму час на одужання. У таких випадках лікар може порадити:

Часте пиття – зволожує слизову оболонку та сприяє виведенню мокротиння.

Зволоження повітря – допомагає зменшити подразнення дихальних шляхів.

Домашні засоби – чай із медом та лимоном, імбир, відвари трав (ромашка, м’ята, чебрець).

Аптечні засоби від кашлю

Існують два основні типи препаратів:

Протикашльові засоби – пригнічують кашльовий рефлекс, використовуються за сухого кашлю.

Відхаркувальні препарати – сприяють розрідженню та виведенню мокротиння.

Чи варто приймати ліки проти кашлю дітям

Не рекомендує застосовувати безрецептурні препарати від кашлю дітям молодше шести років. У маленьких дітей кашель зазвичай проходить самостійно і вживання медикаментів може викликати побічні ефекти. Крім того, жоден препарат не можна вживати без попереднього приписання лікаря.

Кашель – це природний механізм захисту організму, але якщо він триває довго чи супроводжується тривожними симптомами, варто звернутися до лікаря. Правильний догляд, домашні методи та, за необхідності, медикаментозна терапія допоможуть швидко позбутися неприємних відчуттів та покращити самопочуття.