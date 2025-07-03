Кава, вода чи алкоголь: як ці напої впливають на рівень кортизолу та нашу тривожність у буремні часи / © Credits

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Але чи справді всі ці напої допомагають? Як вони впливають на гормон стресу — кортизол, на нашу тривожність та що обирати у складні періоди? Про це у відвертому інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко розповіла лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко.

Вода — найкращий антистресовий напій

«Найефективніший напій у боротьбі зі стресом — звичайна питна вода», — каже Наталя Самойленко. І це не перебільшення. Вода бере участь у:

регуляції температури тіла,

підтримці балансу електролітів,

виведенні надлишків кортизолу через нирки,

нормалізації тиску та роботи серцево-судинної системи.

Зневоднення навіть на 1–2% підвищує рівень кортизолу, а це погіршує реакцію на стрес.

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Кава — ранковий помічник чи ворог спокою

Кава — джерело кофеїну, який має збуджувальний вплив на нервову систему. Він тимчасово підвищує рівень кортизолу, і якщо використовувати його правильно, це може бути навіть корисно.

«Якщо ви не спали вночі — випити чашку кави зранку не є помилкою. Навпаки, ви допомагаєте організму відновити природно високий рівень кортизолу, який мав би бути вранці», — пояснює Самойленко.

Але є важливі «але»:

Не варто пити каву після обіду — це знову піднімає рівень кортизолу, який уже має вже знижуватися, щоб готувати вас до сну.

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Не замінюйте кавою воду — це веде до зневоднення. Зловживання кофеїном (понад 3–4 чашки на день) викликає тривожність, тремор, погіршення сну.

Оптимально:

1–2 чашки кави в першій половині дня

після 14:00 краще перейти на трав’яний чай або воду з лимоном

Алкоголь — ілюзія розслаблення

Алкоголь часто сприймається як «антистресовий засіб» — після важкого дня келих вина чи пива здається заслуженим відпочинком. І дійсно, в короткостроковій перспективі він дає відчуття полегшення: пригнічує активність нервової системи, заспокоює.

Проте це тимчасовий ефект, за яким іде зворотний удар. «Коли ви використовуєте алкоголь для зниження стресу — це як брати заспокоєння у кредит. Але борги доведеться віддати, і з відсотками», — наголошує Самойленко.

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Що відбувається за регулярного вживання алкоголю:

порушується вироблення серотоніну та дофаміну

збільшується рівень нічного кортизолу — тіло працює в режимі стресу

погіршується якість сну: люди швидко засинають, але не проходять повноцінні фази глибокого сну

систематичне вживання призводить до гормонального дисбалансу, зокрема підвищення базового рівня кортизолу

Рішення:

Тимчасова відмова від алкоголю — це кращий сон, менше тривоги, стабільніший апетит.

Замість «релаксу в бокалі» шукайте альтернативи: спокійна музика, танці, спорт, йога, спілкування з близькими та хобі (вишивка, малювання, кулінарія, читання).

У часи воєнного стану кожен із нас шукає свій спосіб зберегти рівновагу. І дуже важливо, щоб цей спосіб допомагав, а не шкодив. Обирайте напої, які працюють на вас, а не проти вас.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ

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