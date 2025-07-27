Як кетогенна дієта може покращити ваш стан за тяжких психічних захворювань

Кетогенна дієта може покращити ваш стан за тяжких психічних захворювань / © Credits

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Зокрема, кетогенна дієта, добре відома у сфері боротьби з епілепсією та зайвою вагою, тепер показує багатонадійні результати у лікуванні таких серйозних психічних розладів, як шизофренія та біполярний розлад. Нове дослідження Стенфордської медичної школи, опубліковане в журналі Psychiatry Research, доводить, що зміни у раціоні здатні суттєво покращити стан пацієнтів навіть за наявності медикаментозного лікування.

Коли ліки шкодять тілу

Антипсихотичні препарати залишаються основним методом лікування серйозних психічних хвороб, проте вони часто викликають побічні ефекти, зокрема інсулінорезистентність, підвищення рівня глюкози у крові, ожиріння та інші прояви метаболічного синдрому. Це не лише знижує якість життя пацієнтів, а й часто стає причиною того, що вони припиняють лікування та наражають себе на ризик рецидиву.

Кето — новий інструмент в арсеналі психіатрії

Під керівництвом психіатрині та експертки з ожиріння Shebani Sethi у Стенфорді було проведено чотиримісячне дослідження. У ньому взяли участь 21 дорослий пацієнт із шизофренією чи біполярним розладом, які приймали антипсихотичні препарати та мали щонайменше один прояв метаболічного порушення.

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Учасники дотримувалися кетогенної дієти, яка передбачала близько 10% калорій з вуглеводів, 30% з білків і 60% з жирів. Основу харчування складали натуральні, необроблені продукти, багаті на білки, жири та овочі з низьким вмістом крохмалю. Калорії не рахували, натомість слідкували за рівнем кетонів у крові — маркером того, наскільки організм перейшов у стан кетозу, коли енергія черпається з жирів, а не з глюкози.

Результати

До початку дослідження 29% учасників мали метаболічний синдром. Через чотири місяці жоден із них не відповідав критеріям цього діагнозу. У середньому пацієнти втратили 10% маси тіла, зменшили окружність талії на 11%, знизили рівень цукру у крові, кров’яний тиск, індекс маси тіла, тригліцериди та інсулінорезистентність.

Але найголовніше, були зафіксовані покращення й у психічному стані. За шкалою загального психіатричного враження пацієнтів у середньому покращилися на 31%, а три чверті учасників показали клінічно значуще покращення. Також покращився сон, настрій та загальна якість життя.

Альтернативне паливо для мозку

Як пояснює психіатриня, психічні захворювання все частіше пов’язують із порушеннями обміну речовин у мозку. Кетогенні дієти, які змінюють джерело енергії з глюкози на кетони, можуть забезпечити мозок «чистішим» паливом, знижують надмірну збудливість нейронів, схожий принцип давно успішно застосовується для лікування епілепсії.

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Ця гіпотеза лежить в основі нової галузі медицини — метаболічної психіатрії, засновницею якої стала сама лікарка. За її словами, пацієнти, які страждають водночас від ожиріння та психічних розладів, часто залишаються поза увагою науки, хоча їхня кількість постійно зростає.

Якщо ви чи ваші близькі страждаєте від серйозного психічного розладу та маєте метаболічні порушення, порадьтеся зі своїм лікарем щодо можливості дієтичних змін. Кетогенна дієта — це не модна примха, а потенційно дієвий інструмент підтримки психічного та фізичного здоров’я. Але будь-які зміни у харчуванні мають впроваджуватись під контролем спеціаліста.