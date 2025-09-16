Харчове отруєння: чому воно трапляється та як впоратися з симптомами

Харчове отруєння / © Credits

Найчастіше симптоми харчового отруєння минають за кілька днів, але іноді воно може бути небезпечним для здоров’я, особливо у дітей, людей старшого віку, вагітних жінок або тих, хто має ослаблений імунітет. У своїй статті видання Cleveland Clinic розповіло, що саме викликає харчове отруєння, які його перші ознаки та як правильно діяти, щоб швидко відновитися.

Що таке харчове отруєння

Це гостре порушення роботи шлунково-кишкового тракту, спричинене вживанням їжі чи води, заражених бактеріями, вірусами, паразитами чи токсинами. Організм намагається позбутися небезпечних речовин через блювання та діарею, саме ці процеси допомагають очистити травну систему.

У більшості випадків неприємні симптоми тривають від 12 до 48 годин, а повне відновлення займає 2–3 дні.

Симптоми

Перші прояви отруєння можуть з’явитися вже через 2–6 годин після їжі, але іноді інфекції «чекають» довше. Найпоширеніші симптоми:

діарея;

блювання;

біль у животі, спазми;

підвищена температура;

головний біль;

слабкість, запаморочення.

Якщо симптоми не минають протягом 2–3 днів або стають сильнішими, варто звернутися до лікаря.

Найпоширеніші причини отруєння

У світі відомо понад 250 різних типів харчових отруєнь. Найпоширеніші:

Сальмонела — живе у сирих яйцях, погано прожареній курці, іноді у молочних продуктах.

E. coli (деякі штами кишкової палички) — потрапляє з сирим м’ясом чи немитими овочами.

Лістерія — небезпечна для вагітних; зустрічається у м’яких сирах, ковбасних виробах, сирих проростках.

Норовірус — може бути у морепродуктах, зелені та передаватися від людини до людини.

Гепатит A — через забруднену воду, немиті овочі та фрукти.

Кампілобактер — у сирій птиці та непастеризованому молоці.

Шигела — найчастіше у салатах із майонезом або вершковими соусами.

Хто у групі ризику

Будь-хто може отруїтися, але найбільше ризикують:

діти до 5 років, у яких імунітет ще формується;

літні люди старше 65 років;

вагітні жінки (через навантаження на організм);

люди з хронічними захворюваннями чи ослабленим імунітетом.

Можливі ускладнення

У більшості випадків все минає безслідно, але бувають і серйозні наслідки:

сильне зневоднення;

проблеми з нирками, наприклад, після отруєння штамами E. coli;

викидень чи ураження плода у вагітних (за зараженням лістерією);

рідкісні, але небезпечні ураження нервової системи.

Лікування харчового отруєння

У легких випадках лікування можна проводити вдома:

пийте багато рідини — воду, теплий чай, відвари ромашки чи м’яти;

відновлюйте електроліти — аптечні розчини для регідратації, а у домашніх умовах — тепла вода з цукром і дрібкою солі;

дотримуйтеся дієти: на перші 1–2 дні краще обмежитися сухариками, рисовим відваром, бананами, печеними яблуками;

уникайте молочного, жирного, гострого та алкоголю;

відпочивайте.

Не варто одразу приймати ліки проти діареї, адже вона допомагає організму вивести токсини.

Зверніться до лікаря, якщо з’являться такі симптоми:

температура вище 38,9 °C;

кров у блювоті чи випорожненнях;

сильне зневоднення (відсутність сечі, сухість у роті, запаморочення);

симптоми у маленьких дітей чи літніх людей.

Запобігання харчовому отруєнню

Основні правила безпеки прості:

ретельно мийте руки перед приготуванням їжі та після туалету;

добре мийте овочі, фрукти, зелень;

термічно обробляйте м’ясо та рибу;

не зберігайте готові страви довше 2 діб у холодильнику;

використовуйте окремі дошки для сирого м’яса та овочів;

уважно стежте за термінами придатності.

Харчове отруєння — поширена, але у більшості випадків тимчасова проблема. Важливо не ігнорувати симптоми, пити достатньо рідини та правильно харчуватися під час відновлення. Якщо ж ви у групі ризику чи маєте важкі прояви — обов’язково звертайтеся до лікаря.