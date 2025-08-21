Харчування для сяйва шкіри: що радить нутриціолог

© Credits

Правильне харчування працює глибше за будь-яку сироватку: воно живить клітини, підтримує вироблення колагену та допомагає шкірі мати свіжий вигляд навіть після безсонної ночі. Ми поговорили з нутриціологинею з Intra Clinic , щоб дізнатися, які продукти варто додати у свій раціон, щоб підтримувати красу та молодість природним шляхом.

Збалансований раціон — основа сяйва

Зовнішній вигляд напряму відображає внутрішній стан організму. Якщо тілу бракує певних нутрієнтів, першою реагує саме шкіра. Тому варто прагнути до балансу білків, корисних жирів і складних вуглеводів у кожному прийомі їжі.

Білки як будівельний матеріал

Колаген і еластин, що відповідають за пружність і свіжість, складаються з амінокислот, які надходять з білкової їжі. Достатня кількість білка сприяє відновленню клітин, загоєнню дрібних ушкоджень та підтримці щільності тканин. Коли його не вистачає, шкіра стає тоншою й тьмяною. Щодня необхідно включати до раціону рибу, яйця, бобові, нежирне м’ясо та рослинні альтернативи, як-от тофу чи темпе.

Корисні жири для зволоження зсередини

Вони працюють як природний зволожувач: зменшують запалення, підтримують еластичність і допомагають утримувати вологу. Омега-3 жирні кислоти зміцнюють захисний бар’єр і роблять покрив більш стійким до подразників. Найкращі джерела — жирна морська риба (лосось, сардини, скумбрія), насіння льону та чіа, волоські горіхи, авокадо й оливкова олія холодного віджиму.

Антиоксиданти для захисту від передчасного старіння

Вітаміни A, C, E та поліфеноли захищають клітини від вільних радикалів, що прискорюють появу зморшок і тьмяність. Вони підтримують пружність, рівний тон і природний блиск. У щоденне меню варто додавати ягоди, цитрусові, зелень, солодкий перець, моркву, шпинат і горіхи.

Гідратація — просте, але критичне правило

Не секрет, що достатнє споживання рідини допомагає зберегти еластичність і свіжий вигляд. Чиста вода, трав’яні чаї та овочі з високим вмістом вологи, як-от огірок чи селера, забезпечують клітинам необхідне зволоження. Проте, каву та міцний чай краще не враховувати у водний баланс через їхній сечогінний ефект.

Мікробіом і здоров’я шкіри

Стан кишечника напряму впливає на те, який ми маємо вигляд: дисбаланс мікрофлори може провокувати запалення, висипання та втрату сяйва. Для підтримки здорового мікробіому слід збагачувати харчування ферментованими продуктами — йогурт, кефір, кімчі, квашену капусту — а також їжею, багатою на клітковину, що живить корисні бактерії.

Обмеження цукру та ультраперероблених продуктів

Надлишок цукру пришвидшує процес глікації — руйнування колагену, через що втрачається пружність і здоровий колір обличчя. Постійне вживання солодощів, газованих напоїв та фастфуду також провокує запалення й погіршує тон. Щоб зберегти молодість шкіри, важливо звести до мінімуму ультраперероблені продукти та віддавати перевагу натуральним, поживним стравам.

Індивідуальний підхід

Ідеальне меню залежить від віку, рівня фізичної активності, гормонального фону, стану здоров’я та навіть сезону. Те, що підходить одній людині, може не дати ефекту іншій. Консультація з нутриціологом допоможе врахувати всі індивідуальні фактори й підібрати раціон, який працюватиме саме для вас.