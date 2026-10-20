Хочете жити довше — заведіть собаку / © Associated Press

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Пес здатен витягнути нас із дому навіть у дощову погоду, познайомити із сусідами та подарувати відчуття, що на нас хтось чекає. Та за цими простими радощами ховаються й потенційні переваги для довголіття. Як пояснює видання EatingWell, користь може полягати не лише у самій присутності улюбленця, а й у звичках, які з’являються разом із турботою про нього.

Більше щоденного руху

Прогулянки, ігри та регулярні виходи на вулицю допомагають залишатися активними. Було навіть виявлено зв’язок між утриманням собак і більшою кількістю ходьби та фізичної активності. Водночас власники, які не вигулювали своїх собак, мали рівень активності, подібний до людей без домашніх улюбленців.

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Отже, справа не лише у тому, щоб мати собаку, а й у щоденному русі, який передбачає догляд за нею. Регулярна фізична активність пов’язана з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань, діабету II типу та передчасної смерті.

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Нові знайомства та менше самотності

Собака може стати приводом для невимушеної розмови з сусідами, іншими власниками тварин або людьми у парку. Регулярні прогулянки одним маршрутом допомагають частіше бачити знайомі обличчя та поступово будувати соціальні зв’язки.

Це важливо, адже соціальна ізоляція впливає на погіршення показників здоров’я. Водночас сама наявність собаки не гарантує, що людина почуватиметься менш самотньою. Значення мають і ті стосунки, які вона допомагає створювати.

Менше стресу

Прогулянки, ігри та звичайне погладжування собаки можуть допомагати розслабитися. Фіксується менший стрес у дорослих під час взаємодії з твариною, ніж під час звичайного відпочинку, також зафіксовано зміни мозкової активності, пов’язані з розслабленням.

Хронічний стрес може негативно впливати на серцево-судинне здоров’я та заважати дотримуватися корисних звичок. Тож час із чотирилапим другом може стати приємним способом зробити паузу у насиченому дні, хоча й не замінює професійної допомоги, якщо стрес стає надмірним.

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Підтримка роботи мозку

Догляд за собакою потребує уваги, планування та розв’язання щоденних завдань, адже потрібно пам’ятати про годування, прогулянки, навчання та реакції улюбленця. Усе це залучає пам’ять і навички ухвалення рішень.

Власники собак мають нижчі шанси розвитку деменції порівняно з людьми, які ніколи не мали собак. Однак це статистичний зв’язок, а не доказ того, що собака безпосередньо запобігає деменції.

Собака не є гарантією довголіття, проте може природно додати до життя більше руху, спілкування та щоденних ритуалів. Якщо ви любите тварин і готові відповідально про них піклуватися, цей зв’язок здатен зробити повсякдення активнішим, теплішим і, можливо, кориснішим для здорового старіння.

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