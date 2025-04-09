"Ходяча" пневмонія: що це та чим вона відрізняється від звичайної

"Ходяча" пневмонія / © Credits

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Атипова або так звана «ходяча» пневмонія — це форма легеневого запалення, яка часто маскується під звичайну застуду. І хоча, на перший погляд, вона не здається небезпечною, ігнорування симптомів може мати серйозні наслідки. Видання Medical News Today розповіло, чим відрізняється «ходяча» пневмонія від типової, як вона проявляється, чому виникає та як її лікувати.

Що таке «ходяча» (атипова) пневмонія

Термін «ходяча пневмонія» не є медичним — так у народі називають легший варіант пневмонії, за якого хворий почувається достатньо добре, щоб продовжувати звичне життя. У медичній термінології така форма хвороби називається атиповою пневмонією.

Причина у збудниках: «ходячу» пневмонію викликають «атипові» бактерії — Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae та Legionella pneumophila. Їх складно виявити стандартними аналізами, а сама інфекція часто протікає без різкого підвищення температури або гострих симптомів.

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Симптоми, які не варто ігнорувати

«Ходяча» пневмонія

тривалий сухий кашель;

втома, яка не минає;

головний біль;

підвищення температури тіла до 37,5–38°C;

біль у горлі;

легка задуха під час навантажень.

Типова пневмонія

висока температура (до 40 °C);

озноб і сильна пітливість;

біль у грудях під час вдиху;

задишка навіть у спокої;

сплутаність свідомості;

синій відтінок губ і нігтів;

кашель із мокротинням.

Причини виникнення

Атипову пневмонію викликають:

Mycoplasma pneumoniae — найчастіший збудник серед підлітків і молоді;

Chlamydia pneumoniae — передається повітряно-крапельним шляхом;

Legionella pneumophila — розмножується у системах кондиціювання, душах і навіть фонтанах.

Типову пневмонію найчастіше спричиняють:

бактерії Streptococcus pneumoniae;

віруси грипу, RSV, COVID-19;

грибкові збудники (рідше, але небезпечно для ослабленого імунітету).

Як діагностується пневмонія

У разі атипової пневмонії лікар може запідозрити хворобу за скаргами пацієнта, але для точного діагнозу потрібні:

рентгенографія грудної клітки;

аналіз крові;

дослідження мокротиння;

у деяких випадках — ПЛР-діагностика на мікоплазму або хламідії.

Типова пневмонія часто потребує глибшої діагностики, зокрема:

посіву крові та мокротиння;

моніторингу рівня кисню (пульсоксиметрія);

КТ легень;

аналізу артеріальної крові.

Лікування: домашнє чи стаціонар

Атипова пневмонія

часто лікується вдома;

антибіотики;

жарознижувальні препарати;

рясне пиття;

відпочинок, свіже повітря.

Типова пневмонія

потребує негайного лікування, іноді — госпіталізації;

антибіотики за бактеріальної форми;

киснева терапія у важких випадках;

противірусні препарати (за необхідності);

підтримувальна терапія (інфузії, харчування, інгаляції).

Скільки триває одужання

Атипова пневмонія: зазвичай минає за 1–2 тижні, але кашель може зберігатися місяць.

Типова пневмонія: симптоми зникають за 1–4 тижні, але повне відновлення іноді триває до 2 місяців.

Хто у зоні ризику

Атипова пневмонія частіше вражає:

дітей шкільного віку та підлітків;

студентів і військових (у гуртожитках або казармах);

працівників лікарень, дитсадків, шкіл.

Типова пневмонія небезпечна для:

людей віком 65+;

хворих на діабет, серцеві та легеневі захворювання;

пацієнтів з ослабленим імунітетом (рак, ВІЛ, трансплантації);

дітей віком до 2 років.

Коли слід негайно звернутися до лікаря

Негайно викликайте швидку, якщо з’явились:

задуха або ускладнене дихання;

висока температура, яку неможливо збити;

сплутаність свідомості;

синюшність губ, пальців;

кашель із кров’ю.

Зверніться до терапевта, якщо:

кашель не минає понад тиждень;

є біль у грудях під час дихання;

зберігається лихоманка, втома, слабкість.

Чи можна вберегтись від пневмонії

Так, профілактика — найкращий захист:

регулярно мийте руки з милом;

провітрюйте приміщення та уникайте натовпу у сезон застуд;

кидайте курити — куріння знижує захисні функції легень;

вакцинуйтеся від грипу та пневмококової інфекції (особливо у віці 65+ або за хронічних захворювань).

Атипова («ходяча») пневмонія — не така вже й «легка» недуга, як може здатися. Її підступність — у непомітному початку, тривалому перебігу та в ризику ускладнень, якщо її не лікувати. Типова пневмонія небезпечніша, але своєчасна допомога та уважне ставлення до свого здоров’я — найкраща страховка від тяжких наслідків.