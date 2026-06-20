Холестерин більше не такий страшний: як нові медичні норми вплинуть на жіноче здоров’я

Холестерин більше не такий страшний / © Credits

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Холестерин довгий час мав погану репутацію, але насправді він — не ворог, а необхідний елемент нашого організму. Він бере участь у побудові клітинних мембран, виробленні гормонів, зокрема естрогену та кортизолу, синтезі вітаміну D та створенні жовчних кислот. Одначе проблема починається тоді, коли «поганий» LDL-холестерин накопичується у судинах і поступово підвищує ризик серцево-судинних захворювань, про це розповіло видання Woman`s World.

Як пояснює кардіолог Грант Саймонс, у більшості людей усе необхідне організм виробляє сам, але надлишок — уже фактор ризику. Стандартний аналіз ліпідного профілю зазвичай включає чотири показники: загальний холестерин, LDL (той самий «поганий»), HDL («хороший», який допомагає очищати судини) та тригліцериди — жир у крові, пов’язаний із метаболічним здоров’ям.

Що вважається підвищеним холестерином у жінок

Оновлені підходи дають чіткішу картину «норм» і ризиків. Особливо важливі два маркери:

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LDL понад 190 mg/dL — сигнал для термінового звернення до лікаря, особливо якщо є такі фактори ризику, як спадковість, діабет або куріння.

Тригліцериди понад 500 mg/dL — можуть призвести до серйозного запалення підшлункової залози.

Нові рекомендації

Оновлені показники змінюють сам підхід до профілактики серцевих захворювань і роблять його «довгогральнішим».

Раніший старт скринінгу. Тепер оцінку серцево-судинного ризику починають із 30 років, а раніше з 40, і продовжують до 79 років. Довгострокове мислення. Лікарі оцінюють не лише 10-річний, а й 30-річний ризик розвитку хвороб серця. Адже серцеві хвороби формуються десятиліттями, а не виникають раптово. Чіткіші цілі для LDL. Тепер жінкам простіше зрозуміти, до яких цифр варто прагнути. Тест на Lp (a). Рекомендується одноразове тестування на Lp (a) — генетичний маркер, який може приховувати ризики навіть за «нормального» аналізу ліпідів.

Обрання правильного статина

Якщо рівень холестерину потребує медикаментозної корекції, лікар може призначити статини. Їхня ефективність вимірюється тим, наскільки вони знижують LDL:

Низька інтенсивність — до 30% зниження LDL

Помірна інтенсивність — 30–49%

Висока інтенсивність — 50% і більше

Високоінтенсивні статини зазвичай призначають пацієнтам із максимальним ризиком, як от після інфаркту, інсульту чи за дуже високого холестерина.

Побічні ефекти теж враховуються:

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близько 10% людей можуть відчувати м’язовий біль

приблизно 1% стикається з серйознішими реакціями печінка чи ризику діабету ІІ типу

Тому лікарі часто починають з менших доз і поступово їх підвищують.

Зниження холестерину без ліків

Якщо у вас немає серцево-судинних захворювань, лікар може порекомендувати змінити спосіб життя перед стартом статинів.

Більше розчинної клітковини. Вона «зв’язує» холестерин у травній системі ще до того, як він потрапляє у кров. Серед рекомендацій: щодня бобові чи сочевиця, вівсянка чи ячмінь, більше фруктів і овочів

Заміна жирів. Зменшуємо насичені жири, як от червоне м’ясо, масло, жирні молочні продукти, та додаємо корисні, наприклад, оливкова олія, горіхи, насіння та авокадо.

Рух і контроль ваги. Зайва вага підвищує холестерин, цукор і тиск. Навіть звичайна регулярна ходьба дає ефект.

Добавки, але обережно. Червоний рис діє подібно до статинів, але може викликати ті самі побічні ефекти, а Омега-3 не знижує LDL напряму, проте зменшує тригліцериди.

Нові рекомендації щодо холестерину — це не про страх, а точність і ранню профілактику. Наразі, вже з 30 років, жінки отримують більше інструментів для контролю серцевого здоров’я, а лікарі — більше даних для персоналізованих рішень. І головна ідея залишається простою: холестерин — це не вирок, а показник, який можна змінити.

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